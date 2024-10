La comunidad científica expresó su preocupación por el brutal ajuste que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei en el área. Este viernes, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Ancefn) publicó una declaración en la que denunció la “reducción significativa" del Presupuesto 2025 para las áreas de Ciencia y Educación, alertó por la emigración de científicos y rechazó las mentiras del oficialismo para deslegitimar la universidad pública y el sistema científico y tecnológico. "El país se queda sin futuro”, dijo a Página/12 Víctor Ramos, geólogo, secretario general de la Ancefn y profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En el marco del “ajuste más grande de la historia”, como lo definió el propio Milei, el sistema educativo, científico y tecnológico se encuentra en una situación sumamente crítica, debido al desplome salarial y a la reducción histórica de las partidas presupuestarias. Ante esto, el organismo se mostró muy preocupado y criticó la “difusión de informaciones descalificatorias sin fundamento sobre la comunidad científica y sus tareas, así como sobre la Universidad pública”. Además, alertó sobre las decisiones del Gobierno Nacional y dijo que está “provocando la emigración de numerosos y destacados científicos”.

“La principal consecuencia es que Argentina se queda sin futuro”, dijo Ramos a este diario. “El desarrollo de un país está fuertemente marcado por su capacidad de implementar nuevos conocimientos y técnicas para su progreso y para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, añadió. También mencionó los casos de países como Corea del Sur, Vietnam e Indonesia, que lograron desarrollar su aparato productivo a partir del impulso de la Ciencia, la Técnica y la Educación. “El ajuste en cualquiera de los tres sectores afecta a todos porqué están fuertemente interligados. Una baja en educación afecta al desarrollo científico, y la falta de éste a la tecnología”, sostuvo.

El impacto ya se nota

El secretario general de la Academia describió un ejemplo concreto que conoce de primera mano. “Soy geólogo, y las únicas universidades que enseñan geología son las públicas. No hay ninguna carrera en instituciones privadas. ¿Por qué ocurre esto? Porqué es una carrera que necesita instrumental caro, mucho laboratorio y no es masiva, como Derecho o Medicina. La inversión es alta y los beneficios a corto plazo son escasos. Sin embargo, en dos de las tres áreas en las que nuestro país tiene un promisorio futuro, se necesitan geólogos”, explicó. Uno de los recursos más preciados de la actualidad a nivel internacional, el litio, precisa de profesionales de esta disciplina. “Todo el mundo habla de la producción de litio, pero eso necesita de geólogos que conduzcan la explotación y de hidrogeólogos que permitan hacer un uso sustentable del agua para beneficiar el mineral”, planteó.

Guillermo Durán es el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Al ser consultado por Página/12, mencionó el desfinanciamiento en la casa de altos estudios que dirige. “El hecho de que no se entreguen los subsidios impacta en la paralización de todas las investigaciones en nuestra facultad y en todo el sistema de ciencia”, aseguró . Además, dijo que intentar mantener “un sistema de ciencia como el que teníamos, sin subsidios y con sueldos que son un horror (que han perdido entre un 25 y un 50 por ciento de valor real en diez meses), nos está matando de a poco”. “Si esto sigue así, no vamos a poder tener un sistema de ciencia desarrollada, y en particular eso impacta fuertemente en nuestra facultad, que es prácticamente el 10 por ciento de la ciencia de la Argentina” en términos de investigadores, cantidad de papers científicos y otras variables.

En declaraciones a La 750, el biólogo molecular Alberto Kornblihtt explicó que el proyecto de Presupuesto enviado por el Gobierno “tiene una reducción de más del 30 por ciento y no cumple la Ley de Financiamiento de Ciencia y Técnica que fue aprobada por unanimidad en el Congreso hace dos años”. El científico alertó que “así como hacen con las universidades, que bajó 32 por ciento las partidas, están haciendo acciones que van directamente a la destrucción del sistema científico estatal”, que necesita de sueldos, becas e insumos para realizar sus actividades.

El desprecio de Milei hacia los científicos

Además, Kornblihtt denunció los “dichos denigratorios respecto de los investigadores” en el discurso de Milei en el foro de la ultraderecha que se hizo el mes pasado en el CCK. "Si tan útiles creen que son sus investigaciones, los invito a salir al mercado, como cualquier hijo del vecino, y que investiguen, publiquen un libro y vean si la gente le interesa o no, en lugar de esconderse canallescamente detrás de la fuerza coactiva del Estado", afirmó el Presidente. Además, los ingresó al listado de "casta" junto a sindicalistas, periodistas y "empresarios prebendarios", habló de "supuestos científicos e intelectuales, que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores, y, por ende, todos debemos subsidiarles la vocación".

Informe: Juan Pablo Pucciarelli