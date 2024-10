Con una multitudinaria movilización en Rosario y réplicas en la ciudad de Santa Fe y otras localidades de la provincia, una porción nada desdeñable de santafesinos se pronunció el miércoles 2 a favor de la educación pública y su financiamiento estatal, cuya ley fue vetada esa misma noche por el presidente Javier Milei. El próximo miércoles, la Cámara de Diputados buscará reunir los dos tercios necesarios para rechazar la impugnación presidencial. La mayor parte de los legisladores por Santa Fe ya tiene su decisión tomada, con excepción de los del Pro, que la resolverán el martes. Un panorama por las posiciones de los 19 legisladores y sus fundamentos.

El antecedente de los cuatro diputados nacionales de la UCR que cambiaron su voto en relación a la ley que mejoraba los haberes de los jubilados, para acompañar el veto de Milei, dirigió la atención a ese bloque. Aparentemente, en este caso no habría fugas.

Los dos diputados nacionales santafesinos del radicalismo volverán a votar en favor de la ley de financiamiento a las universidades. Es decir, van a rechazar el veto presidencial. “Soy parte de los autores del proyecto, voy a votar en contra del veto”, dijo Mario Barletta, exrector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), a Rosario/12.

“A esta altura ya me parece hasta poco seria la discusión: estamos hablando de un aumento que coloque a los docentes y no docentes ya no en el lugar que merecen, sino al menos mejorar su situación salarial”, abundó el diputado radical, también exintendente de la ciudad de Santa Fe.

Barletta explicó que, junto a su compañera de bancada santafesina, Melina Giorgi, alzarán la mano para rechazar la impugnación de Milei al financiamiento de la educación superior.

“Estamos hablando de un par de meses”, dijo en relación a la ley, que prevé recursos solo para 2024. Agregó que “ahora tenemos el presupuesto 2025 y eso es lo que hay que discutir, que es lo de fondo”. El proyecto enviado por el Gobierno al Congreso no prevé mejoras en la situación financiera de las universidades argentinas.

Los seis diputados Unión por la Patria (UxP) de Santa Fe ratificarán su voto a favor de la educación superior y en contra del veto. “La posición del bloque es la misma que sostuvimos todo este tiempo”, dijo a este diario Germán Martínez, jefe del bloque justicialista, que también integran los santafesinos Florencia Carignano, Diego Giuliano, Magalí Mastaler, Roberto Mirabella y Eduardo Toniolli.

Los tres integrantes santafesinos de la bancada de diputados de La Libertad Avanza (LLA), Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Rocío Bonacci, harán causa común con la Casa Rosada y votarán en favor del veto presidencial a la ley aprobada a mediados de agosto en esa cámara por 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención. Un mes después, la Cámara alta nacional le dio la sanción definitiva con 57 votos positivos, 10 en contra y 1 abstención.

Los dos diputados socialistas de Santa Fe que integran Encuentro Federal, Mónica Fein y Esteban Paulón, mantendrán su posición inicial y dirán no al veto. “Vamos a insistir con la ley, a favor de la universidad pública siempre”, dijo Paulón a Rosario/12. Agregó que están “muy preocupados por la escalada del gobierno con las universidades y sobre todo con la amenaza de una judicialización posterior” con la que amenazó la Casa Rosada, en caso de que el veto sea rechazado por Diputados. “Creo pone al presidente a tiro de desobediencia y juicio político”, evaluó el diputado socialista.

La Casa Rosada necesita de un tercio de los diputados presentes para ratificar el veto presidencial. Lo consiguió, con la voltereta de los “héroes” radicales, al tratarse la impugnación de Milei a la norma que mejoraba, apenas, los haberes jubilatorios.

Ahora, el Gobierno no tiene certeza de que el Congreso acompañe su decisión de destinar mayores recursos a las casas de estudio, no solo para su funcionamiento operativo sino para mejorar los magros salarios docentes, que en un 70% perciben ingresos por debajo de la línea de la pobreza, de acuerdo a los sindicatos del sector.

En este debate, la mira está puesta en la decisión que adopte la bancada del Pro en la Cámara de Diputados nacional. Desde esa fuerza política, inmersa en la interna entre el expresidente Mauricio Macri y la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantaron que la posición la fijarán el próximo martes en una reunión de bloque.

Ya experimentaron una fuga, la del santafesino Álvaro González que, si bien nació e hizo sus primeros pasos políticos en el justicialismo de la provincia, ahora es diputado nacional del PRO –por la línea que orienta Horacio Rodríguez Larreta- en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). “Alvarito”, como le dicen sus conocidos, adelantó que votará en contra del veto.

La bancada del PRO en la Cámara baja tiene seis diputados santafesinos: Germana Figueroa Casas, Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni, José Núñez, Luciano Laspina y Gabriel Chumpitaz.

“Nuestra posición la vamos a decidir en la reunión del martes, pero en lo personal no quiero acompañar el rechazo del veto”, dijo a este diario José Núñez, que ficha con Bullrich. El diputado sostuvo que “si me dan a elegir, votaría a favor del Gobierno, con la condición de sentarse al otro día y tratar el Presupuesto 2025”.

Núñez recordó que los gremios docentes de las universidades están discutiendo todavía la partiría con el Gobierno, que “podría hacer un esfuerzo” para mejorar la situación salarial de profesores y profesoras.

Al igual que sus colegas de bloque, sabe que la posición del PRO es “incómoda”, porque está tensionado entre la oposición a Milei que les endilga estar en contra de la educación pública, y el apoyo al libertario, cuyo rédito político no derrama hacia la fuerza que fundó Mauricio Macri.

En definitiva, de los 19 diputados nacionales por Santa Fe, 13 ya adoptaron una posición en relación al veto presidencial: 10 lo rechazarán, mientras los tres oficialistas darán su apoyo. Y los seis del PRO resolverán el martes.