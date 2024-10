El silencio final de la multitud de Talleres que casi completó el estadio Mario Kempes fue el mejor comentario de lo que sucedió. Con un hombre más durante todo el partido, la "T" no pudo quebrar a Belgrano, que se llevó un empate 0 a 0 con perfiles de hazaña. En la primera jugada del clásico cordobés, el zaguero de Belgrano Alejandro Rébola quedó como último hombre, volteó a Valentín Depietri y el árbitro Nicolás Ramírez le sacó la tarjeta roja. De ahí en más, el equipo celeste se dispuso en modo aguante y los tres esquemas que presentó tuvieron un objetivo previsible: no perder.

Talleres no supo cómo entrarle a las dos líneas de cuatro y después a la línea de cinco con las que Belgrano se defendió. Movió la pelota a lo ancho pero cometió el error de jugar demasiado al pie y sin sorpresa y de tirar demasiados centros que, en todos los casos, descolgó Espínola, el arquero de Belgrano. Sus situaciones más claras las tuvo en el segundo tiempo con un zurdazo cruzado del lateral venezolano Navarro que se estrelló en el palo izquierdo y otro zurdazo de Botta que pasó cerca de allí.

En el descuento, Belgrano pudo haber redondeado la hazaña. Pero el arquero Herrera le desvió el remate a Chavarría. Con once, Talleres (3º con 31 puntos) quiso ganar pero no supo hacerlo. Con diez, Belgrano (9º con 25) quiso no perder y a punto estuvo de ganarlo.