Por pedido expreso del gobernador Axel Kicillof, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, llevó a cabo lo que él denominó como "un ejercicio de caracterización profunda", cuyo fin fue "dimensionar la magnitud de la tragedia social y económica que atraviesa Argentina". El funcionario, que se centró en repasar distintas noticias de las últimas semanas, aseguró: "Es un ejercicio que debemos hacer para considerar la gravedad de la situación, para tomar cartas en el asunto, y para seguir reclamándole al presidente Javier Milei y al ministro Luis Caputo que cambien las políticas económicas, porque con este rumbo lo único que tenemos es una caída estrepitosa de todas las variables".

Al hablar de la actividad y el empleo, Bianco indicó que en julio cayó 1,3 por ciento respecto del mismo mes del año pasado, según el INDEC. El ministro subrayó que el acumulado de los primeros siete meses del año presentó una caída del 3,1 por ciento de la actividad económica, e indicó que las proyecciones privadas que toma el Banco Central muestran que el PBI caería el 3,8 por ciento.

"Uno de los segmentos empresariales más perjudicado son el sector industrial y las pymes", sostuvo el ministro, que mostró que, según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad manufacturera cayó un 8,7 interanual en agosto, y suma una caída anual del 16,9 por ciento. Como la gran mayoría de esas pymes están en la Provincia, y sobre todo en el conurbano, Bianco aseguró que se trata de un golpe que lastima de lleno a la provincia más grande del país, porque además, desde que asumió Milei, según indicó un informe de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo cerraron 9 mil micropymes, que son las empresas de hasta cinco trabajadores.

Bianco aseguró que la inversión es "uno de los caballitos de batalla que siempre traen los gobiernos de derecha y neoliberales", pero lamentó que la inversión bruta interna se desplomó un 26 por ciento en agosto en términos interanuales, según un estudio de la consultora de Orlando Ferreres. CAME, además, destacó que el 17 por ciento de las empresas industriales tuvo problemas para pagar salarios, y que cuatro de diez empresas se endeudaron para pagar sueldos. Bianco contó que Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, informó que "en la época del aguinaldo no llovían inversiones, sino que llovían empresas a las sucursales del Bapro para pedir créditos para pagar aguinaldos".

Al hacer foco en casos concretos, el ministro mostró preocupación por AcerBrag, la histórica firma de Bragado que registró 25 trabajadores y 17 retiros voluntarios, además de 80 puestos que están en riesgo por la falta de demanda y la crisis. También indicó el caso de Fabio Hnos., la histórica metalúrgica de Florencio Varela que cerró y dejó en la calle a 76 trabajadores.

Al referirse a la situación del comercio y el consumo, Bianco recordó que las ventas mayoristas cayeron un 17 por ciento en julio, y que registraron el peor mes de ventas desde 2019 según INDEC. En los supermercados, entre enero y julio, la caída fue del 11,7. En mayoristas, el acumulado entre enero y julio mostró una caída de las ventas del 13,3 por ciento. En agosto, las ventas minorista de pymes registraron una caída del 10,5 por ciento, mientras que el acumulado de los primeros ocho meses del año mostró una caída del 16 por ciento.

Los alquileres también entraron en el repaso del ministro de Gobierno, que mencionó que según la encuesta nacional inquilina, las familias destinan el 50 por ciento de sus ingresos a pagar el alquiler, y una de cada cuatro familias se tuvieron que mudar por no poder pagarlo. "Cuando se comparan los períodos antes y después de Milei, los contratos son un 35 por ciento más caros", sostuvo Bianco.

El funcionario también hizo referencia a los números más recientes del INDEC, que demostraron que en el segundo trimestre del año, el 52,9 de la población estuvo debajo de la línea de pobreza, y el 18,1 por ciento estuvo debajo de la línea de indigencia, un 6,2 por ciento más que el año pasado; y puso un especial énfasis en un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que señala que la coparticipación federal cayó el 2 por ciento, y la recaudación del IVA, descendió un 15,5 por ciento. El impuesto a las ganancias, a su vez, se redujo un 13 por ciento. Todo, producto de la recesión y la caída del consumo.

"Un país sin universidad es un país sin futuro"

En su repaso de índices negativos, Bianco señaló que las transferencias a universidades cayeron más del 30 por ciento en los primeros nueve meses de este año, y recordó que si bien la movilización de la semana pasada se centró en frenar el veto de Milei contra la Ley de Financiamiento Universitario, la caída del salario de los docentes y no docentes ya superó el 25 por ciento.

"Un millón de personas movilizadas no hicieron mella en Milei, ya que avanzó con el veto, cuestión que ya no podemos ni explicar pero que no nos dejará de brazos cruzados", anticipó Bianco.

En la conferencia de este lunes, Bianco estuvo acompañado por el diputado nacional Daniel Gollan, que preside la comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación. Gollan se pegó a Bianco al hablar del tema porque el 80 por ciento de los centros de investigación funcionan en las universidades, y advirtió que el Gobierno nacional redujo un 34,5 por ciento el presupuesto 2025 de la función Ciencia y Tecnología, comparado al del año 2023. Esa propuesta, según subrayó, representa un 55,4 por ciento menos de lo que establece la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.

"Estamos presenciando un desfinanciamiento muy fuerte del sistema científico y tecnológico por parte del Gobierno nacional, los investigadores, los científicos y los profesores universitarios se están yendo del país en números alarmantes, y las inscripciones para investigar dentro de Argentina disminuyó un 30 por ciento", lamentó Gollan, y amplió: "Todo ataque al sector científico y tecnológico impacta con fuerza en la provincia de Buenos Aires por ser el motor industrial del país, pero al menos existe un Gobierno provincial que con decisión política sostiene el sistema de becarios, de investigadores y la adquisición de equipamiento".

En materia universitaria, Bianco destacó que durante el viaje de la semana pasada, él y Kicillof se reunieron con el secretario de Educación Pública de México, Mario Delgado, que se mostró interesado en la experiencia del Programa Puentes. Bianco, que destacó que fue "un gran honor" participar de la ceremonia de asunción de la presidenta Claudia Sheinbaum ya que "Milei no participó ni envió a nadie", advirtió que la Provincia trabajará de manera conjunta con el equipo del funcionario mexicano, para trasladarle lo hecho en torno a la extensión universitaria.

Otro de los puntso destacados del viaje a México fue la reunión con la jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada, que tras su reciente experiencia como alcalde de Iztapalapa, transfirió a los funcionarios bonaerenses la experiencia del programa Utopías, que estableció en barrios populares distintas infraestructuras para contener y desarrollar la vida habitantes. "Vamos a empezar a trabajar con experiencias pilotos en la Provincia", aseguró Bianco.

"Los bonaerenses tienen muchas necesidades y nosotros privilegiamos esa agenda"

Entre la conferencia última conferencia semanal celebrada el 23 de septiembre y la de este lunes, el Gobierno bonaerense lanzó diez nuevas licitaciones, de las cuales cuatro pertenecen al Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).

La primera es para la pavimentación del barrio El Mercadito, en La Plata, por 1.142 millones de pesos. En el municipio de Morón habrán dos, ambas para recuperar monoblocks y espacios comunes. Una de las licitaciones, que es la etapa dos del proyecto en el barrio Carlos Gardel, se realizó por un monto de 5.175 millones de pesos, mientras que la otra, que es la etapa tres, se licitó por 3.034 millones de pesos. La cuarta licitación del OPISU es para la construcción de un salón de usos múltiples para actividades comunitarias y deportivas en Bahía Blanca, por 1.900 millones, en el marco de un programa de obra pública para urbanización que ya destinó más de 10 mil millones de pesos en el distrito bahiense.

Las otras seis licitaciones pertenecen al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, todas están ligadas a corredores urbanos y tienen impacto en 32 municipios bonaerenses.

La primera por 9.288 millones de pesos, la segunda por 10.989 millones, la tercera por 12.050 millones, la cuarta por 9.005 millones, la quinta por 6.461 millones y la sexta por 9.337 millones. El monto total de todas las licitaciones presentadas es de 68.381 millones de pesos, y Bianco advirtió: "No vamos a parar la obra pública porque los bonaerenses tienen muchas necesidades y nosotros privilegiamos esa agenda".

Al repasar la agenda del gobernador, Bianco mencionó que Kicillof presentará este martes el programa Feminismos en Red, junto a las autoridades del Ministerio de Mujeres y Diversidad.

El miércoles, en tanto, Kicillof viajará a Escobar para inaugurar una nueva base del grupo de policía de prevención motorizada, que realizará distintos tipos de operativos para toda la zona, sobre todo enfocado al delito, en autopistas y rutas. Allí, el Gobierno provincial entregará 30 motos BMW 850 destinadas al patrullaje.