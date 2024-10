El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró este martes frente a sus seguidores que va a "ganar esta batalla jurídica" y que hay 200 abogados dispuestos a defenderlo "gratuitamente", luego de recibir formalmente una citación a declarar por un caso por supuesta "trata de personas" y "estupro". Morales confirmó que acudirá a declarar este jueves y comparó su caso con el lawfare sufrido por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y otros líderes de la región.

"El lawfare es el nuevo Plan Cóndor"

Morales insistió en rueda de prensa en que todo es "netamente una persecución política" y que se defenderá tal como viene haciéndolo hasta ahora. "Ganamos a todos los presidentes, y vamos a ganar este batalla jurídica", dijo según el diario El Deber. "Anoche me llamaron, hay 200 abogados dispuestos a defender gratuitamente a Evo Morales", aseguró el expresidente boliviano, quien remarcó: "Nunca me escapé".

Horas antes Morales se comparó con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y otros líderes de la región, después de conocer que la Fiscalía lo había citado el 10 de octubre para declarar por este caso. "El lawfare es el nuevo Plan Cóndor: ya no asesinan con balas, ahora promueven asesinatos morales a través de sentencias contra los liderazgos populares", protestó el líder del Movimiento al Socialismo (MAS) desde sus redes sociales.

Morales aseguró que al igual que ya hicieran con otros líderes como el citado Lula, la expresidenta Cristina Kirchner y el ecuatoriano Rafael Correa, él también está siendo víctima de un montaje judicial "para allanar el camino a gobiernos de derecha". "Esta acción proviene de la traición", dijo Morales, quien denunció que "el gobierno persigue por razones políticas, criminaliza la protesta social e intenta encubrir la crisis económica".

Los detalles de la denuncia

Un grupo de policías de las Fuerzas Especiales bolivianas colocó este martes una citación impresa en una de las casas del exmandatario en la región de Cochabamba, luego de que el fiscal general, Juan Lanchipa, lo citara a declarar el próximo jueves en la Fiscalía de Tarija junto a los padres de la supuesta víctima. Según la denuncia que tiene en su poder la Fiscalía boliviana, Morales habría cometido los delitos de "trata de personas" y "estupro" con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.

Según el expediente judicial, los padres de la menor la inscribieron en la "guardia juvenil" de Morales "con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios a cambio de su hija menor". En Bolivia las penas por varios delitos no son acumulativas. De ser hallado culpable en un eventual juicio, Morales enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión, que es la que fijan las normas para el delito más grave en este caso que es el de la trata de personas.



La denuncia de estos posibles crímenes fue presentada el 26 de septiembre en la Fiscalía de Tarija tres días después de que, tras una marcha de 187 kilómetros, Morales y miles de sus seguidores dieran un ultimátum al gobierno del actual presidente, Luis Arce, con quien mantiene una pelea por el control del MAS.

Morales calificó la denuncia como "otra mentira más" y agregó que en 2020 ya había sido investigado por los mismos hechos y que "se ha demostrado que no hubo nada". Sin embargo el nuevo expediente fue abierto por la fiscal del departamento de Tarija Sandra Gutiérrez. La funcionaria ordenó la aprehensión de Morales el 26 de septiembre, pero la orden fue anulada el miércoles por una jueza que acogió un recurso judicial a favor del exjefe de Estado.

El fiscal Lanchipa apartó de sus funciones a Gutiérrez por "conducta negligente", pero la justicia la restituyó en el cargo y será ella quien tomará la declaración de Morales. Sobre las acusaciones contra Morales, el presidente Luis Arce dijo que "no puede ser que nadie salga impune cuando hay una investigación" y agregó: "A los niños no se les toca y esa es nuestra posición. No queremos que este tema se politice".

Varias federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba dijeron que, tras conocer la citación a Morales, se declaran en alerta máxima y responsabilizan al gobierno por cualquier incidente si el expresidente es capturado. En medio de la agria disputa que Arce sostiene con Morales por la candidatura presidencial del oficialismo de cara a los comicios de 2025, un diputado opositor anunció una denuncia penal contra el presidente de Bolivia por varios delitos derivados de una supuesta relación extramarital con una mujer que presentó ante la prensa como "víctima de acoso sexual".