El gobierno provincial puso ayer sobre la mesa –en el primer round de la reapertura paritaria y sin negociación previa– una propuesta salarial para estatales y docentes: 12% de incremento para el trimestre, empezando por 6 puntos más en el sueldo de octubre, 3% en noviembre y 3% en diciembre. Por el lado de los maestros, la oferta los dejó inconformes y se preanuncia un escenario de medidas de fuerza. El sindicato Amsafé lo definirá mañana, viernes, en asamblea. Para empezar, lo que molestó a los referentes gremiales fue que el Ejecutivo llegara a la primera reunión con una oferta definida, sin haberla negociado antes.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, aseguró tras la reunión paritaria que el incremento ofrecido "recompone la diferencia de inflación por lo acumulado del tercer trimestre" y que "mantiene el poder adquisitivo del trabajador docente". De allí, concluyó en que el salario de los trabajadores del Estado provincial habrá aumentado a fin de año 124,3% respecto de diciembre de 2023.

Por la mañana, los referentes de ATE y Upcn evitaron opinar sobre la oferta salarial y lo supeditaron a la consulta de sus respectivas bases. El sindicato que dirige Jorge Molina definirá si acepta o no la propuesta oficial entre hoy y mañana. ATE, por su parte, lo definirá el martes de la semana próxima. Hasta ahora, ambos sindicatos de empleados estatales han aceptado toda la política salarial de la gestión Pullaro.

Distinto es el humor en el gremio docente. El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, consideró que el ofrecimiento "no da cuenta de lo que hemos perdido durante el año, ni de la deuda que todavía tiene el gobierno por la paritaria 2023. Acá hay que decir que no hay ni cláusula gatillo, no se le gana la inflación, no se respeta a los docentes", disparó a la salida de la reunión paritaria en Santa Fe, de la que también participaron representantes de los otros sindicatos del gremio docente, Sadop, AMET y UDA.

Sí valoró el gremialista el hecho de que se garantice un piso de aumento de 60.000 pesos que, para los docentes, contemple cargo y horas cátedra. Para los de nivel secundario, 30 horas cátedra para cobrar ese mínimo de aumento. Para los de nivel terciario, 24 horas cátedra.

"La propuesta no toma los reclamos que hace menos de una semana hemos presentado. Nos llama la atención que el gobierno desconozca la deuda que todavía tiene con los trabajadores, con los activos, con los jubilados. El gobierno ha tomado una definición nuevamente de presentar una propuesta sin dar cuenta de la pérdida salarial que tenemos las trabajadoras y los trabajadores de la educación", se quejó Alonso.

El escenario viene caldeado en los últimos días, luego de que el oficialismo consiguió sancionar la ley de reforma del sistema previsional, que Amsafé protestó en la Justicia con un recurso de amparo y pidió en vano que se la considere inconstitucional. Ahora el capítulo paritario parece haber sumado nafta al fuego.

"Fue una reunión bastante rápida, porque en verdad no hay discusión. El gobierno viene a comunicar una definición que ha tomado sin consultar a las trabajadoras y a los trabajadores de la educación. Y viene a poner sobre la mesa una definición que nuevamente a nuestro entender viene en línea con lo que está sucediendo, que son políticas y propuestas que no dan cuenta de las necesidades que tenemos e indudablemente que esperábamos que esta propuesta paritaria pueda desandar este camino y pueda incorporar elementos que para nosotros son fundamentales para empezar a mejorar los derechos salariales, laborales, previsionales de los trabajadores de la educación y por supuesto de la escuela", criticó el titular de Amsafé.

El ministro Olivares argumentó la oferta elaborada de manera unilateral con la "voluntad del gobierno en ver la evolución del poder adquisitivo del salario, y si hace falta, componer la diferencia por la evolución de los precios". Por lo tanto, afirmó que el aumento ofrecido hará llegar empatar al salario de empleados públicos con la inflación anual. "De darse las expectativas de inflación que publicó el Banco Central para todo el año 2024 –se apoyó Olivares–, el incremento salarial equivaldría a la inflación anual; un objetivo muy difícil en un año como el que transitamos, y sin embargo, con el esfuerzo que veníamos haciendo, estamos a poco de poder lograrlo", ponderó.