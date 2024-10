"Pero, decime una cosa, ¿ustedes de ahora en más van a votar siempre con el Gobierno?" La pregunta vino de un radical moderado a uno de los diputados que desde la votación de las jubilaciones, se alinearon sin fisuras con cada veto de Javier Milei. La nueva votación de cuatro de los cinco radicales "con peluca" no hizo más que acicatear la interna. Hubo un pedido de reunión de bloque para cuando terminara la sesión con el fin específico de volver a votar la expulsión de los cinco que fue hábilmente gambeteado por el jefe de bloque, Rodrigo De Loredo. El motivo por el que lo esquivó es que se vienen sumando votos para echarlos, ya no solo del sector de Facundo Manes, sino del de Julio Cobos. En tanto, desde la Convención nacional le pidieron al Tribunal de Ética que acelere el proceso para desafiliarlos. "Si los desafilian, a De Loredo no le va a quedar otra que aceptar que se vayan del bloque", dicen.

Como había ocurrido con la votación de las jubilaciones -que incluyó selfie con el presidente Milei y asado de festejo-, un grupo de radicales votaron a favor del veto. En este caso, no solo votaron contra la posición del partido (tanto jubilaciones como el presupuesto universitario se originaron en proyectos de la UCR), sino que además lo hicieron en un sector como el universitario que los radicales sienten como pago propio.

En la votación de las universidades, votaron en contra de darles más presupuesto cuatro de los cinco radicales a los que Martín Lousteau apodó "con peluca": el tucumano Mariano Campero, el cordobés Luis Picat, el misionero Martín Arjol, el correntino Federico Tournier. En tanto, se abstuvo el neuquino Pablo Cervi, lo que -en la práctica- también benefició al Gobierno.

Pelucas que vuelan

La nueva defección de los diputados llevó a que varios de sus correligionarios los interpelaran (uno les preguntó si, de ahora en más, iban a votar siempre así). Y que pidieran una reunión del bloque para después de la sesión con el objetivo de volver a discutir y votar su separación. La novedad fue que esta reunión no la pidieron solamente los legisladores del sector de Facundo Manes (que ya habían hecho este planteo en otra reunión anterior y no habían conseguido expulsarlos), sino también otro sector más alineado con De Loredo, el grupo de Julio Cobos o Alejandro Cacace.

De Loredo olfateó que podía haber más votos a favor de la postura de expulsarlos que la vez anterior -no está claro si los suficientes- y decidió aplicar cronoterapia: evitó la reunión que le habían pedido hasta que pase la calentura del momento. Hay quienes temen que, sin esos cinco diputados, Manes consiga su objetivo de desplazar a De Loredo de la jefatura del bloque.

Con esto, postergó una discusión que tarde o temprano llegará: ¿qué hacer con los "radicales con peluca" que siguen compartiendo el mismo partido y el mismo bloque?

Expulsión o no

Ante la primera votación, la Convención Nacional de la UCR ya suspendió sus afiliaciones y mandó su caso -junto con algunos más- al Tribunal de Ética del partido para que se expida sobre qué sanciones corresponden. Ahora, con el voto contra las universidades, Hernan Rossi, de la Convención nacional, reclamó que se apuren: "Respetuosamente, solicito al Tribunal Nacional de Ética de la UCR que acelere el proceso de expulsión del partido a los diputados Martin Arjol, Luis Picat, Mariano Campero y Pablo Cervi por manifiesta y reiterada inconducta partidaria. Y al presidente del bloque Rodrigo de Loredo que no les habilite el ingreso a las reuniones del mismo por estar preventivamente suspendidas sus afiliaciones".

En tanto, hubo reacciones más airadas: el ex titular de la Juventud Radical Agustín Rombolá presentó su renuncia al partido. "Acabo de poner la renuncia de mi afiliación a la UCR Nacional a disposición en caso de que no expulsen inmediatamente del Partido a Picat, Campero, Arjol y Cervi. Que el Partido elija entre la militancia o las ratas traidoras, cobardes y oportunistas". También volvió a pedir que De Loredo deje la jefatura del bloque, dado que lo acusa de fingir demencia mientras acuerda debajo de la mesa los votos de ese sector para garantizar los vetos.

En tanto, el actual presidente de la Juventud Radical, Adriano Morone, consideró que "el Tribunal Nacional de Ética de la UCR debe expulsar a Mariano Campero, Luis Picat, Pablo Cervi y Martín Arjol. Tampoco puede haber complicidades dentro del bloque de Diputados de la UCR y deben ser apartados inmediatamente".

La discusión queda en manos del Tribunal de Ética de la UCR, que integran Alicia Tate de Santa Fe, Juan Pedro Tunessi de Buenos Aires y Ricardo Barrios Arrechea de Misiones. Una vez que tomen una decisión, esta deberá ser ratificada por la Convención nacional con una votación. En el sector de Manes estaban convencidos de que la expulsión del partido de los cuatro que tienen afiliación es inminente. Y que, a partir de ese hecho, se reacomodarán todas las fichas en la bancada. Incluida la de De Loredo como jefe de bloque.