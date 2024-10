“Acá se han hecho acusaciones muy graves que yo no voy a dejar pasar”, dice Miguel Fernández a Buenos Aires/12. El candidato oficialista para presidir el Comité Provincia remarca que se “siente” ganador e hizo públicos sus cómputos de las elecciones del domingo. Condena el accionar opositor de Pablo Domenichini, habla de “inconsistencias” en las actas de escrutinio de Quilmes y otros municipios, y pide darle los tiempos necesarios a la Junta Electoral para que determine quién es el nuevo presidente de la UCR provincial.

Según el comunicado titulado 'Los números no mienten' firmado por Unidad Radical, la nómina impulsada por Maximiliano Abad, Gustavo Posse y Daniel Salvador, entre otros, se alzaron con la victoria por 3.208 votos de diferencia. No son los casi 8 mil que expuso la Junta Electoral del partido porque, dentro de los números que expuso Fernández, está incluido el resultado en Quilmes, distrito que fue impugnado por el propio oficialismo tras los datos acercados por la Junta Electoral local.

“Yo no hablo de fraude, no hago un juicio de valor porque si no entro en el juego de Domenichini, pero hubo inconsistencias e irregularidades manifiestas, por lo que la Junta Electora deberá resolver las impugnaciones y si hace falta actuará la Justicia Federal”, subraya Fernández.

“Victimizarse con los fiscales cuando amedrentaron a los nuestros en Quilmes, demuestra una cuota de cinismo que es alarmante, así que, si quieren que hagan la denuncia, pero que no resulte que esto no sea un búmeran”. Y, para sintetizar su postura, alude a un viejo refrán: "Dime de que haces alarde y te diré de lo que adoleces".

Desde su perspectiva, "hay que reflexionar sobre las palabras que se usan, moderar el verbo, porque en algunos lugares fue escandaloso lo que pasó". Al igual que lo expresa el comunicado, Fernández, habla de "prudencia" y afirma estar "tranquilo". "Pero hay que acordarse que después habrá integración de las listas y todos nos sentaremos en la mesa de conducción del partido, por lo que, repito, hay que cuidar las palabras", remarca.

Ante la convocatoria de Domenichini a brindar explicaciones públicamente y de manera conjunta en la sede partidaria provincial ubicada en la capital bonaerense, Fernández es contundente: “Chantadas no”. “Para eso hay apoderados que se presentarán y verán las impugnaciones”, completa. Incluso, señala que este miércoles se cruzó con el candidato opositor sobre Calle 8 en La Plata, le dio la mano, y siguió su camino.

Con este acalorado panorama, el ex intendente de Trenque Lauquen expuso los datos recabados por sus fiscales donde asegura que vencieron a la Lista 15 Futuro Radical en 92 municipios y en seis de las ocho secciones electorales. Si se comparan con los datos subidos por Domenichini días atrás, hay mínimas diferencias en siete de las ocho secciones y sólo hay un salto de más de 3 mil votos de diferencia en una sola: la tercera, donde está Quilmes.

Según el oficialismo, obtuvieron 6.145, mientras que la oposición alcanzó los 17.395. Desde la oposición, aseguran que alcanzaron 20.832 adhesiones contra 6.338 de Fernández. Pero hay cuestiones paradójicas, como una coincidencia del cien por ciento en los datos de la séptima sección, con 2.350 sufragios para Fernández y 1.215 para Domenichini.

Respecto a adjudicarse un triunfo cuando aún no están publicados los datos del escrutinio definitivo, el ex titular del Foro de Intendentes Radicales remarca que, el primero en tomar esa actitud fue Domenichini, alrededor de las 20 horas del mismo domingo antes de que, incluso, se publicaran los datos provisorios. “Hay que dejar en claro que la Junta no proclamó a ningún vencedor, por lo que no hay que alentar fantasmas y hablar de fraude con una elección significativa para el radicalismo donde votaron más de 80 mil afiliados”, sostiene Fernández.

El ataque a la Junta Electoral

Tras conocerse los primeros datos provisorios publicados por la UCR provincial, comenzó el caos. Domenichini, candidato opositor que integra Evolución, la línea del radicalismo que responde a Martín Lousteau, apuntó contra la Junta Electoral a la que acusó de actuar de manera “parcial” y en beneficio del abadismo.

Al respecto, Fernández aclara que a la Junta del partido la elige la Convención Provincial, un órgano democrático dentro del propio partido, por lo que sus dirigentes no son nombrados discrecionalmente. La alusión no es casual, ya que, en paralelo, repara sobre las juntas electorales distritales donde “las autoridades las nombra el presidente del Comité local”. “Desdramaticemos esto, hay que poner claridad en el asunto”, dice.

Números contra números



Con la publicación de los datos tabulados por el equipo de Fernández, se puede constatar que no hay mayores diferencias entre los resultados de las distintas secciones electorales por fuera de la gran polémica que desató la tercera sección por la situación de Quilmes. Allí, el oficialismo impugnó la elección.

Del distrito del conurbano sur es oriundo Fernando Pérez, ex diputado provincial y uno de los apoderados de la lista patrocinada por Lousteau y Facundo Manes. Fue uno de los que se acercó el martes al Comité Provincia a llevar las urnas quilmeñas y se mostró muy crítico respecto a la legitimidad de la junta partidaria.

Pero Fernández aclaró que, más allá de los resultados de Quilmes, hay muchas más inconsistencias en las actas que expone la oposición en distritos como Ezeiza y La Matanza, todos de la tercera sección.



Por fuera de lo sucedido en la tercera, los números que expusieron ambas fuerzas no desentonan seriamente entre sí. En la primera, Fernández asegura que obtuvo 12.270 votos contra 5.821, y Domenichini sostiene que el resultado fue 12.079 a 5.928 a favor del oficialismo.

Para el caso de la segunda, al norte de la provincia, en el abadismo cuentan 2.852 votos a favor y 2.651 para el sector que responde a la UCR Nacional. En la oposición, la victoria del oficialismo fue 2.817 a 2.654.

La tercera, como se mencionó, está en el ojo de la tormenta. Contando los datos que tiene de Quilmes, Fernández afirma que el triunfo opositor en la sección fue de 17.395 a 6.145, pero para la oposición fue de 20.832 a 6.338.

En el resto de las jurisdicciones, los números siguen siendo parecidos. En la cuarta, Fernández asegura haber ganado 3.091 a 1.974, mientras que Domenichini publicó que el resultado fue 2.994 a 1.984. Y en la quinta, la sección costera, el oficialismo se anota una victoria con 7.404 votos a favor y 2.573 para la oposición, cuando para vereda de enfrente el resultado fue 7.358 a 2.741.

En la sexta, que compone el sur bonerense y con Bahía Blanca a la cabeza, Unidad Radical se anota un triunfo por 2.592 votos contra 1.195, mientras que para Futuro Radical, cayeron por 2.597 sufragios contra 1.201. En el caso de la séptima, como ya se dijo, el número fue exactamente para ambos bandos, con una victoria de Fernández 2.350 a 1.215.

En la región capital se dio el otro triunfo opositor, donde Domenichini asegura haber alcanzado 3.533 votos contra 3.039 de Fernández. En el oficialismo, también sostiene que perdieron, pero los números son ínfimamente diferentes: 3.532 para Domenichini y 3.040 para Fernández.