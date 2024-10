El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, le puso la firma a su candidatura para presidir el Partido Justicialista, a pesar de que la ex presidenta Cristina Kirchner confirmó esta semana "estar dispuesta" a asumir el cargo, a partir del operativo clamor que se generó alrededor de su nombre. Quintela se mantuvo firme desde que comenzaron los rumores sobre Cristina y esta tarde confirmó su lista "Federalismo y Justicia" para las elecciones del próximo 17 de noviembre.

"No hay que temer al proceso interno, lo importante es que el que gane conduzca y el que pierda acompañe", sostuvo Quintela, cuando la ola del operativo clamor para que Cristina asuma la conducción del PJ comenzó a crecer agitada por legisladores, gremialistas e intendentes. Y agregó: "El respeto que le tengo (a CFK) es absoluto. El cariño y la admiración también. Tendremos que presentar las dos propuestas".

Pasado el fin de semana, Cristina publicó en sus redes la "carta abierta a los compañeros y compañeras peronistas, y a los argentinos que nunca lo fueron, también"; en la que dijo "estar dispuesta" a tomar la propuesta pública para que ella lidere el PJ, habló de "unidad" y de que en el peronismo "no sobra nadie".

En la previa, Quintela minimizó el operativo clamor y llamó a pedir a los dirigentes que la convocaban a que "no se esconda bajo la pollera de ella"; pero la carta de la ex mandataria no dejó dudas.

Quintela, entonces, le respondió rápidamente, sin bajarse: "Creo, igual que Cristina, que acá no sobra nadie y también mi proyecto es el de conducir un proceso de unidad, con todos adentro".

Según la presentación oficial que se publicó en redes oficiales, Quintela puso la firma para su candidatura esta tarde a las 14.30; pero no lo difundió por las redes sociales como cuando salió a responderle a la ex presidenta. El encargado del anuncio fue uno de sus apoderados legales, el abogado y ex juez penalista Daniel Llermanos. El otro apoderado que acompañó a Quintela fue Jorge Yoma, ex legislador peronista, embajador durante los gobiernos de Cristina y Mauricio Macri y actual Ministro de Gobierno y Justicia de La Rioja.

Quintela no se quedó quieto entre la respuesta a Cristina y la firma de esta tarde sino que salió de tierras cuyanas para seguir recorriendo en el país como candidato a conducir el PJ. El martes visitó la ciudad de Mar del Plata para asistir al Congreso Nº 96 de Delegados Congresales. “El peronismo está pasando por una situación compleja y se ha convocado un proceso electoral que culmina el 17 de noviembre, cuando el afiliado peronista vaya a depositar su voto y decida quién conducirá en el próximo proceso”, convocó.

El gobernador destacó su perfil opositor al gobierno de Javier Milei, con quien se reunió una sola vez, y destacó decisiones económicas provinciales como la emisión de los bonos "Chachos". "Estamos decididos a dar batalla, poder generar un polo de resistencia que sea lo suficientemente fuerte y poderoso, con los gobernadores que se quieran sumar, con los movimientos sindicales y sociales", planteó.

Por el momento, Cristina no respondió ni realizó su propia presentación como candidata, pero sí se encargó de marcar qué peronista sí podrían sobrar en el nuevo armado partidario. "Hoy los distintos portales de noticias nos devuelven las imágenes de gobernadores de nuestro partido que habrían influido sobre algunos legisladores de sus provincias, para plegarse a la estrategia de apoyo al veto de Milei", dijo sobre el respaldo de los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; y de Catamarca, Raúl Jalil, al veto de la Ley de Financiamiento Universitario.

La ex presidenta calificó la actitud como un "verdadero transfuguismo" en busca de recursos y llamó a "a enderezar lo que se torció y ordenar lo que se desordenó para construir el mejor peronismo posible en una Argentina que se ha vuelto imposible para la mayoría de nuestros habitantes". "Para que nadie más en nombre del peronismo termine utilizando una banca en contra del Pueblo y la Nación", concluyó. Las intenciones de Quintela parecen ser las mismas.