Una travesti sentada en la primera fila: de tacones y vestido, con un moño en el pelo y las uñas fucsias que hacen juego con su almohada de viaje. Antes de quedarse dormida y de que el avión despegue rumbo a Jujuy, desde su asiento invita a las pasajeras a participar de un taller de reparación histórica y derechos humanos desde la teoría travesti. No es la escena de una película de Almodóvar, quedan pocas horas para que empiece el 37º Encuentro Plurinacional de Mujeres, lesbianas, travestis trans, bisexuales y no binaries, que se inaugura este viernes en San Salvador de Jujuy. El taller que nombra PJ Diprieto es un componente de los cientos que forman el mejunje del Encuentro, esta cita que se repite desde hace 37 años en distintas ciudades del país, y que siempre, sin excepción, genera una temperatura distinta por fuera de todo pronóstico.

¿Cómo se llega a este Encuentro que reúne a feministas de todas las latitudes del país en una cita autogestionada, independiente y única en el mundo? ¿Qué ocurrirá en esta ciudad en los próximos tres días? La ciudad del Alto Comedero de Milagro Sala, el epicentro de la reforma constitucional de Gerardo Morales y del laboratorio de represión y criminalización de la protesta que aún tiene causas abiertas. La ciudad del norte más norte, montada en un cerro, atravesada por el Río Grande y el Xibi Xibi. “No sé si es en quichua o en aymara --dice un taxista jujeño que después se resarce--, pero quiere decir río chico”.

San Salvador de Jujuy será en los próximos días una ciudad tomada por todo aquello que es rechazado por Javier Milei, será un augurio, una agenda, un modo de trenzar discusiones. Será el primero, en un contexto libertario, de extrema profundización de la crueldad y con los feminismos en la mira del gobierno.

Torcer el brazo a Milei

Una de las plazas del centro tiene el nombre “Plaza Anti Milei”, allí sucederán distintas actividades que, como los talleres, son el corazón del Encuentro.

“Creo que el movimiento de mujeres, los feminismos, tenemos que poner en agenda la pobreza feminizada, la vejez feminizada, porque no solo somos el centro de los ataques del gobierno, sino que allí también encontramos reservas de lucha importantísimas para poder doblarle el brazo a Milei, Caputo y Sturzenegger”, dice Myriam Bregman ya en tierra jujeña. “Las mujeres son las que dejan todo en los comedores populares para que no haya cada vez más niños que se van a dormir sin comer, esas jubiladas a las que no les tembló el pulso para enfrentar la cobarde represión policial. Ellas, junto a las maestras, las profesoras y estudiantes universitarias, las enfermeras y todas las profesionales de la Salud hoy son un ejemplo que marca el camino”. La referente del Frente de Izquierda asoma entre sus expectativas instar al crecimiento de una agenda común que tenga nada más y nada menos que la vida en el centro.

El Encuentro fue, a lo largo de todos estos años, un lugar donde se templa el cuero del tambor, ese calor que permite un sonido con otrxs y compartido. En los Encuentros se cocieron las luchas para una Ley del Aborto Seguro, Legal y Gratuito, una lucha que continúa porque aún hay hospitales en donde se quiere convencer a niñas, adolescentes y personas gestantes que hay que seguir con el embarazo a como dé lugar, encabezadas por antiderechos. En los Encuentros se afianzó, se discutió y se planificaron estrategias para la agenda de cuidados, para dar cuenta de la feminización de la pobreza y el derecho a la tierra de las poblaciones originarias. Se discutió sobre trabajo, sexualidad, gordofobia, identidad y familia. El espectro es tan amplio que resulta inabarcable, en tan solo tres días hay más de 100 talleres, dos marchas: una que cierra el Encuentro el sábado y otra que sucederá hoy mismo, contra los travesticidios y lesbicidios, haciendo eco de la brutal masacre de Barracas ocurrida a principios de este año e impulsada por los discursos del odio, otra tema crucial este fin de semana.

El litio también en el centro

Elon Musk, en sintonía con el presidente y con la constelación entera de empresarios y legisladores que votaron a favor del Régimen de Incentivo para grandes inversiones (RIGI) también tiene el ojo puesto Jujuy. Tesla abrió una fabrica de baterías en Shangai en 2019 y parte de los insumos productivos llegan desde Minera Exxar, ubicada en la cuenca jujeña de los Salares de Olaroz y Cauchari. Otro dato peculiar es que ayer culminó el “XIII Seminario Internacional: Litio en Sudamérica”, un evento que reúne a los principales actores de la industria: entre ellos participaron el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir; el de Salta, Gustavo Saenz, y el de Catamarca Gustavo Jalil.

¿Cuál es la agenda?

Candelaria Botto es economista y parte de Ecofeminita, también llegó a Jujuy para formar parte del Encuentro: “Las expectativas están en encontrarnos en este contexto tan hostil, especialmente para los feminismos, las diversidades y toda la agenda que tiene que ver con derechos en un gobierno que se propuso desmantelar todas las políticas que tienen que ver con cuidados y disminución de las brechas de género para intentar construir una sociedad más igualitaria. Esto hace que sea urgente poder encontrarnos, debatir y trazar una estrategia común en este escenario tan complejo”, explica la referente de la organización que se especializada en la visibilización de las desigualdades de género en sus distintas formas.

Maria Claudia Albornoz es feminista villera y parte de la Garganta Poderosa: “Estamos frente a un gobierno que ha sacado la escalera para todo lo que veníamos construyendo desde hace años en los barrios populares y que tiene que ver con tejer esas redes de solidaridad que sostienen el comedor, el apoyo escolar, las postas de salud. El gobierno nacional nos quiere sacar de escena”, dice y agrega lo que para ellxs es fundamental poder discutir en Jujuy este fin de semana: “El narcotráfico entra de una manera feroz a nuestros barrios y es la mayor preocupación junto al consumo problemático. Ya no sabemos cómo hacer para acompañar a quienes están en situación de consumo y cómo defenderlos de aquellos que les venden porque hoy la economía ilegal es la que sostiene los barrios populares”, dice en diálogo con Página 12.

PJ Diprieto se despertó cuando el avión aterrizó en San Salvador, es oriunda de esta tierra pero hace años que vive en Estados Unidos, la sonrisa por participar en este Encuentro en su tierra natal la tiene de oreja a oreja.

Se esperan que lleguen en estas horas 100.000 encuentreres, que en plena epifanía de la crueldad abrirán un espacio donde habrá discusiones y seguramente donde ese calor que caliente el cuero tendrá una forma, no necesariamente novedosa: tal vez es solo estar allí, como lo vienen haciendo hace casi cuarenta años, para dar la lucha, por imaginar, por vivir.