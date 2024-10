Las corrientes internas en el Partido Justicialista parecen estar cada vez más separadas. Cuando Cristina Fernández de Kirchner acepta competir por la presidencial del partido, el otro candidato, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reafirma su decisión de pelear la elección interna. Algo similar ocurre con el duro cuestionamiento que realizó la expresidenta a los gobernadores peronistas Osval Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) e incluso el misionero Hugo Passalacqua que, a través de sus diputados, ayudaron al gobierno de Javier Milei a blindar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. En este tema, Quintela terminó justificando a los mandatarios al sostener que cada provincia tiene su realidad y, por lo tanto, "ellos sabrán por qué lo hacen". De todas formas, el riojano no terminó de quemar las naves y aseguró que el lunes buscará comunicarse con Cristina Kirchner.

Según el mandatario riojano, las diferencias con la expresidenta son mínimas, pero lo mcierto es que de a poco se comienzan a visualizar. El gobernador buscó despegar a sus colegas de Tucumán, Catamarca y Misiones del apoyo al gobierno nacional con el tema universitario que, lejos de apaciguarse el conflicto, parece continuar y hasta profundizarse.

"Passalacqua, Jalil y Jaldo son tres gobernadores peronistas. Yo no sé, cada provincia tiene su propia realidad. No me animo a opinar, ellos sabrán porqué lo hacen", justificó a sus compañeros gobernadores. La postura permisiva de Quintela se sustenta, según sus propias palabras, en que se trata de gobernadores peronistas. Sin embargo, descuida el fondo de la cuestión que es el perjuicio que el gobierno nacional le aplica a las universidades públicas de todo el país, incluidas las de sus propias provincias, y encima con el respaldo de estos mandatarios.

Por el contrario, Cristina fue contundente a la hora de opinar de la conducta de estos mandatarios. Consideró que la maniobra fue un claro ejemplo del "transfuguismo político" y señaló que "gobernadores de nuestro partido habrían influido sobre algunos legisladores de sus provincias, para plegarse a la estrategia de apoyo al veto de Milei".

En cuanto su candidatura a la presidencia del PJ, Quintela dice que "no tiene vuelta" por la cantidad de compromisos asumidos con dirigentes de todas las provincias. De todas formas insiste en la necesidad de la unidad. Reconoce también que se debe una charla con la expresidenta.

En ese sentido, el riojano buscó justificar el no haber atendido los mensajes que le envió CFK a través de su secretario. “Mariano, su secretario privado, me llamó. No pudo ubicarme porque lo vi tarde, no es que le hice un desaire”, aseguró. Luego dijo que "voy a hablar con ella el día lunes para ver si podemos tener una charla” para que "las elecciones sean de la mejor manera”.

De todas formas, Quintela elaboró una teoría por la que supuestamente le sorprendió la candidatura de CFK al partido. Primero dijo que la magnitud de su condición política excede a la candidatura de cargo partidario. Es más, dijo que no cree que "ella deba rebajarse a conducir el partido, cuando conduce un espacio mayor". Quintela no quema las naves pero les debilita la flotación.

Canal de diálogo

Por otra parte, trascendió que entre la expresidenta y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof se habilitó un canal de diálogo directo. El objetivo es definir respaldos y candidaturas tanto al PJ nacional como al bonaerense.

De acuerdo a lo que consigna la agencia Noticias Argentinas, las conversaciones se vienen desarrollando desde hace varias semanas a través de un interlocutor que tiene buen diálogo con ambos.

Según se supo, el "correo" es un dirigente que no pertenece a La Cámpora y tampoco es intendente. Afirman que esta es una condición que garantiza confianza tanto a CFK como a Kicillof para que no se filtre la información. Es probable que de avanzar con buen destino, el próximo 17 de octubre pueda verse al gobernador y a la expresidenta juntos compartiendo el acto en Ensenada.