Una mujer de 65 o 68 años de edad fue asesinada hoy por su ex pareja, en la ciudad de San Salvador de Jujuy. El agresor, que tendría 53 o 63 años y sería un ex policía, fue detenido por vecinos y entregado a la Policía ía.

Hasta ahora no hay información oficial. Extraoficialmente se identificó a la mujer co Natividad Cañizares y al agresor como jorge Romero, ex policía de una fuerza distinta a la jujeña.

Este es el cuarto femicidio en Jujuy en lo que va de este año, y sacudió particularmente a las y les participantes del 37 ° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias que se lleva a cabo en la capital jujeña este fin de semana.

La víctima fue atacada con un cuchillo por su ex pareja. El hecho se cometió en una vivienda de la calle Pablo Arroyo, en el barrio San Pedrito, en el acceso sur de San Salvador de Jujuy.

La policía informó que fue avisada del ataque por vecinos que escucharon la discusión entre el hombre y la mujer y luego los gritos de la víctima y trataron de ayudarla. Estos mismos vecinos retuvieron al agresor y lo entregaron a la policía.

Si bien la mujer fue trasladada por el SAME al Hospital Pablo Soria de San Salvador, falleció en horas de la tarde.

El femicida fue trasladado a la Brigada de investigaciones.

Cañizares vivía a cuatros cuadras de Florencia Sayes, también víctima de femicidio el pasado 28 de setiembre y por quien ayer se hizo un reclamo de justicia en el marco del Encuentro de Mujeres.