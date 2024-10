Trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, junto a ATE Rosario, movilizaron ayer a la sede del área, ubicada en pasaje Ricardone al 1300 por demandas laborales y salariales. Según indicaron, exigen "una respuesta de la directora, Daniela León, por los reclamos de precarización laboral, salarios de miseria, recortes en los haberes y hasta un despido informado por e-mail el viernes pasado".

Personal que se desempeña en la Secretaría indicó que la medida se resolvió en asamblea luego de "no haber tenido una respuesta a las notas presentadas por los pedidos anteriores". La jornada consistió en un cese de tareas, con concentración y corte de calle en la esquina de Corrientes y cortada Ricardone.

"Los motivos son varios y están relacionados con que los trabajadores y trabajadoras están en un estado de precarización. Estaban cobrando 240 mil pesos y este mes cobraron 10 mil pesos menos. Hubo una reducción de manera arbitraria. Si bien ya salió un nuevo decreto para algunos trabajadores y trabajadoras, de un nuevo contrato, todavía sucede esto", señaló Milton Halsouet trabajador del sector y secretario de comunicación de ATE Rosario . En relación al nuevo contrato, indicó que "tenía que salir hace unos meses, pero no había respuesta, se les terminó el contrato y tras el vencimiento se firmó esto. En esa brecha, se planteó que se iba a hacer un parche con respecto al sueldo, donde iba a haber continuidad de pago. Se planteó que sería el nuevo monto lo que se iba a cobrar, equiparado al de planta. Supuestamente, el mes que viene sería el nuevo sueldo con esta nueva modalidad de contrato".

En tanto, sumaron a los reclamos el pedido de reincorporación de un compañero que el viernes recibió un correo electrónico de despido; y la demanda por mejores condiciones de trabajo. "En su momento planteamos también inquitudes de compañeras y compañeros de trabajo por las condiciones edilicias, de espacio. Se había planteado que se alquilaría un lugar más grande, pero hasta ahora eso no ha pasado y las condiciones siguen siendo las mismas", cuestionó.

Al mismo tiempo, planteó: "Hace unas semanas hicimos dos notas que no tuvieron respuestas, y le pedimos a la secretaria del área por estas cuestiones y luego se dio lo del despido del compañero. Son situaciones que se van sumando. Además, la semana pasada nos convocamos en la secretaría para hablar con Daniela León y nos dijeron que ella estaba en Buenos Aires, e hicimos una asamblea en el segundo piso. Hoy, nos dijeron que no nos iba a recibir y se nos acusó de haber tomado -en la asamblea- la secretaría y faltar el respeto a compañeras de ese espacio", agregó. Además, consideró que "de deslegitima a la seccional de ATE Rosario porque se plantea que no tiene legitimidad gremial, cuando tiene personería jurídica N° 2".

Ante esa situación, Halsouet sostuvo: "Desde la seccional de ATE Rosario venimos acompañando esta lucha y entendemos que no va a haber diálogo. Seguiremos con las asambleas y el plan de lucha. Seguiremos pidiendo las condiciones de trabajo. La ley de promoción y protección de los derechos de niños y adolescentes plantea el interés superior del niño y que los responsables de las garantías y derechos son el estado nacional, provincial y municipal". Y agregó que "los trabajadores y trabajadoras no tienen siquiera para el colectivo".