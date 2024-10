Kylian Mbappé se volvió noticia en las últimas horas, no por su rendimiento deportivo sino por haber sido denunciado por una presunta violación ocurrida en Estocolmo. El jugador del Real Madrid, quien no participó de los encuentros de la Nations League con la selección de Francia, pasó el fin de semana en Suecia y ahora la justicia local lo investiga por este hecho. Desde el entorno niegan las versiones y el futbolista aseguró estar "tranquilo".



"Tras las informaciones de los medios de comunicación sobre una presunta violación en Estocolmo, el fiscal puede confirmar que se ha presentado una denuncia por violación ante la policía", dijo la fiscalía sueca en un comunicado, sin mencionar directamente al jugador. El hecho, según trascendió, habría ocurrido durante los dos días que Mbappé y un grupo de allegados pasaron en Estocolmo la semana pasada.

Horas después de que trascendiera la noticia el astro del Real Madrid emitió un comunicado a través de su abogada, Marie-Alix Canu-Bernard.

"Está atónito por escuchar que podría afectarle. Ha preferido ir a entrenar y ha pedido a mi gabinete que las cosas no queden así, porque no es posible dejarse calumniar y difamar de esta forma. Por esa razón vamos a presentar una denuncia por calumnias", señaló la letrada.

"Hemos leído la prensa. La fiscalía de Estocolmo ha emitido un comunicado pero no permite saber si va dirigida a Kylian Mbappé. Por tanto no tengo suficiente información que me permita confirmar si se trata de una denuncia hacia su persona", añadió.

Según un documento judicial al que tuvo acceso AFP, el lugar de la supuesta agresión fue el Bank Hotel, de la capital sueca, donde Mbappé y su entorno estaban hospedados.

Por su parte, Mbappé calificó estas acusaciones de noticias falsas en un post publicado en la red social X y lo relacionó con la audiencia prevista este martes ante una comisión de la Liga de Fútbol Profesional Francesa (LFP) en el marco del litigio que opone al delantero con su antiguo club, el París SG.

"FAKE NEWS !!!! Esto se está volviendo tan previsible, la víspera de una audiencia por casualidad", escribió el jugador del Real Madrid. Es que Mbappé reclama al PSG 55 millones de euros (60 millones de dólares) en salarios impagados y otras primas.

Además, desde su entorno difundieron un comunicado de prensa negando rotundamente cualquier implicación; y desconocieron que existiera una denuncia contra él.

Una imagen que se desluce

Pese a las desmentidas, los titulares negativos de la prensa han terminado por hacer mella en la imagen del jugador y le quitaron parte del brillo al joven, que se había convertido en un icono en su país natal y en superestrella mundial del deporte.

Tras pasar siete temporadas en el PSG, en las que no trascendió ningún escándalo en particular, Mbappé llegó al Real Madrid para continuar con su estelar carrera. Todo marchaba bien hasta que se dio a conocer esta grave acusación, que ahora deberá investigar la Justicia sueca.



Si bien no hubo un comunicado oficial del club español tras la difusión de la noticia, el Real Madrid tuvo una reacción por lo menos llamativa, en las últimas horas. La cuenta oficial del Merengue publicó una imagen promocional de su nueva indumentaria en colaboración con Adidas, pero en la foto no estaba Mbappé. Minutos después, Jude Bellingham posteó la misma foto, pero en esa versión sí aparecía el francés. ¿Acaso, fue borrado por el escándalo?

Las diferencias

En los días previos, los medios franceses también apuntaron sus dardos contra su jugador estrella y lo acusaron de ser un capitán "sin compromiso". Sucede que, en marzo de 2023, meses después de anotar un increíble hat-trick en la final perdida del Mundial-2022 contra la Argentina, Mbappé fue elegido capitán de los "Azules" por el entrenador de Francia, Didier Deschamps.



Pero, según reflejaron los medios, el francés no se lo habría tomado con la seriedad que corresponde: no se entendió su decisión de descansar este mes durante los partidos de Francia de Liga de Naciones.

Si bien tuvo una lesión en el muslo a finales de septiembre y Deschamps consideró que darle descanso durante el parón de octubre era la mejor opción de cara al largo plazo, llamó la atención que el futbolista sí reapareció con el Real Madrid.

Además, mientras la prensa deportiva francesa debatía sobre si la ausencia de Mbappé en la convocatoria estaba justificada o si se trataba de una falta de compromiso con la selección, el propio jugador viajó a Estocolmo para unas breves vacaciones con miembros de su entorno. Esta actitud también generó indignación.



Sin duda, un simbronazo para el futbolista de 25 años que lleva un férreo control de su imagen a través de un núcleo de personas allegadas, familiares, abogados y portavoces, y toda su comunicación está calculada.