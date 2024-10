A casi diez días de finalizadas las elecciones internas, la Junta Electoral del Comité Provincia reveló los primeros resultados oficiales, pero aún no hay presidente electo. Ni Miguel Fernández del oficialismo, ni Pablo Domenichini de la oposición, recibieron la venia del órgano partidario que continúa con el recuento definitivo de votos. Sólo se dieron a conocer los resultados de 128 municipios, dejando de lado los más conflictivos. Entre ellos, Quilmes.

Junto al populoso distrito de la tercera sección, la JE no expuso el conteo final respecto a Ezeiza, Lanús, La Matanza, Tigre, San Martín y Villarino. En todos hay algún tipo de impugnación, pero Quilmes tiene todo el foco de atención porque significa más de 7 mil votos en una interna de la que participaron casi 80 mil afiliados y donde el oficialismo considera que los números están en clara discordancia en comparación a su propio escrutinio.

La resolución N° 70 que comunicó en un anexo los números definitivos que obtuvieron la Lista 23 de Fernández y la 15 de Domenichini, especificó distintos plazos para entregar la documentación necesaria para resolver cada conflicto en los municipios impugnados. La máxima tolerancia caducaba a las 18 horas de este martes, por lo que se espera que el miércoles 16 de octubre haya definiciones.

A su vez, la JE instó tanto a ambas fuerzas radicales a prestar legitimidad al proceso electoral de la UCR bonaerense. “Todas las partes deben aportar las cuotas necesarias de prudencia, mesura, transparencia, buena fe, colaboración, consenso, diálogo y templanza”, apunta el texto.



El pedido de la Junta apunta a disminuir la agresividad y el fuego cruzado entre ambas listas que tuvo un nuevo capítulo en el fin de semana a través de las redes sociales. "Las elecciones no se roban", publicó en su cuenta de X el diputado provincial y alfil de Maximiliano Abad, Diego Garciarena.

"Hace ya una semana fue la elección de la UCR bonaerense, todavía esperamos que la Junta Electoral cuente los votos de todos los distritos, #NoalFraude", escribió en la misma red el diputado nacional manesista, Pablo Juliano.



Además, a fines de la semana pasada, se hizo pública una conversación telefónica que mantuvieron Fernando Pérez, apoderado de la lista opositora que patrocinan Martín Lousteau y Facundo Manes, con el dirigente radical de Tigre Francisco Blefari de la nómina que responde a Maximiliano Abad, donde se puede percibir un posible intento de acuerdo para desdibujar el resultado en el municipio tigrense.



En este contexto y, más allá de los argumentos de la Junta provincial, la respuesta de Domenichini no se hizo esperar. "Futuro Radical denuncia públicamente la falta de transparencia en el proceso de escrutinio llevado adelante por la Junta Electoral, controlada por el oficialismo", ratificó el comunicado opositor. "A la fecha, el resultado definitivo sigue sin conocerse, lo que genera profunda preocupación", exclamó.

De esta manera, las aguas no se calman y en mensaje de "No al fraude" sigue presente en las publicaciones del espacio de Domenichini. "No vamos a caer en trampas ni permitir que se lleven a cabo maniobras oscuras que comprometan la integridad del proceso electoral", bramó el texto que antagonizó con los recientes datos publicados por la UCR Provincia.

Los números

Con este contexto, el órgano partidario presentó una justificación para su decisión de evitar la publicación del escrutinio definitivo de los siete distritos que padecen algún tipo de impugnación, ya sea a totalidad de las urnas, como el caso de Quilmes, o sólo algunas mesas.

De esta manera, la primera aclaración de la JE es que había dos maneras de cargar la información para las Juntas Electorales locales: un mail oficial y un Googleform aprobado por resolución de la Junta provincial y avalado tanto por el oficialismo como por la oposición.

Este dato no es menor, porque los problemas en La Matanza están anclados en una diferencia de más de 800 votos entre el acta de escrutinio enviada por mail con la firma del presidente y vice de la junta local y el forms que la propia junta matancera cargó de manera virtual.

Para el caso de Quilmes, donde la lista de Fernández considera que “no hubo una elección real” e impugnó las 59 urnas quilmeñas, la JE de la UCR Provincia continúa la espera de que arribe el acta de entrega de las urnas labrada por escribana. Sucede que, el órgano fiscalizador, pidió a la junta quilmeña las urnas. Estas fueron entregadas la semana pasada, donde el oficialismo acusó a la oposición de llevar barrabravas para trasladarlas y dejarlas en la sede del partido provincial en La Plata.

Según expone la resolución de la JE, esa entrega estuvo acompañada por una escribana que labró un acta para certificar el hecho. Aparentemente, el documento no llegó a manos de la Junta.

Por el lado de Lanús, de donde es originaria Nazarena Mesías, candidata a vice de Domenichini, la JE reconoce que la oposición reclama una diferencia de 50 votos. Para encaminar la solución, solicita a la junta local que se presenten los certificados de escrutinio firmados por los presidentes de mesa y, también, los certificados que tengan los apoderados de ambas listas.

En el caso de Ezeiza, tras una impugnación de la Lista 23, la JE observó que los únicos datos cargados son los generales y sin discriminación mesa por mesa. Como esto imposibilita determinar donde está la diferencia que reclama el oficialismo, la JE solicitó a la junta de Ezeiza las actas correspondientes.

En tanto a Tigre, San Martín y General Puyerredón, la JE reconoce el planteo de la Lista 15 sobre tener “diferencias sustanciales”, pero que precisó en qué mesas discrepa respecto al resultado. Por ende, demandó que la oposición presente la documentación que valide el reclamo.