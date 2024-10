Lionel Messi se despachó con 3 goles en la victoria 6 a 0 de Argentina ante Bolivia en el Monumental por Eliminatorias. Fue el décimo hat-trick de La Pulga con el combinado nacional. Cuántos goles hizo Leo con la Selección: partidos, títulos y los premios que obtuvo en su carrera en la Albiceleste.



Goles y títulos de Messi en la selección argentina

Selección Sub-20

Lionel Messi jugó 16 partidos con la selección argentina Sub-20. En el Sudamericano 2005, en el que la Albiceleste salió tercera detrás de Colombia y Brasil, la Pulga jugó 9 partidos y marcó 5 goles, siendo el goleador del equipo y el segundo del torneo (solo superado por el colombiano Hugo Rodallega con 11).

Ese mismo año se disputó el Mundial de la categoría: Messi ganó los premios al Mejor Jugador y Goleador, con 6 tantos, y además Argentina ganó el torneo. Leo metió los dos goles de la victoria 2 a 1 frente a Nigeria en la final.



Selección mayor

Su debut en la selección mayor también se dio en 2005. El escenario el Estadio Ferenc Puskas de Budapest en el marco de un amistoso ante Hungría. Messi fue expulsado a los 47 segundos de haber ingresado, en la que es hasta el momento la expulsión más rápida en la historia de la selección argentina.

Hasta el momento lleva 189 partidos y 112 goles con la Selección, lo que lo convierte en el máximo artillero en la historia de la Albiceleste. Además, dio 60 asistencias. Fue pieza clave en la medalla de Oro de los Juegos Olímpicos Beijing 2008, la Copa América Brasil 2021, el Mundial Qatar 2022 (metió dos goles en la final) y la Copa América Estados Unidos 2024.

Pero en el medio también hubo algunas pálidas: tras perder las finales del Mundial 2014 y de la Copa América 2015 y 2016 ante Alemania y Chile respectivamente, Leo decidió retirarse de la Selección.

"Pensándolo mucho en el vestuario, creo que ya está para mí la Selección, ya se terminó. La peleé mucho, lo intenté muchas veces, ser campeón con Argentina. Son cuatro finales y no pude ganarlas (contando la final de la Copa América 2007 que se perdió frente a Brasil). Hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno pero es evidente que no es para mí. Deseaba más que ninguno un título con la Selección y lamentablemente no se me dio", declaró el astro una vez terminada la final de la Copa América Centenario.



La Pulga sin dudas torció la historia, ganó todo lo que podía ganar con la selección argentina y también sumó varios récords y premios individuales.

Títulos de Messi con la selección argentina

Medalla de Oro Juegos Olímpicos Beijing 2008 (no oficial)

Copa América Brasil 2021

Finalissima 2022

Mundial Qatar 2022

Copa América Estados Unidos 2024

Récords y distinciones individuales de Messi en la selección argentina

Bota de Oro Mundial Sub-20 2005

Balón de Oro Mundial Sub-20 2005

Mejor jugador joven Copa América 2007

Balón de Oro Mundial 2014

Balón de Oro Copa América 2015

Balón de Oro Copa América 2021

Balón de Oro Mundial 2022

Máximo goleador argentino en Mundiales: 13 goles

Jugador con más partidos en Mundiales: 26

Jugador con más minutos en Mundiales: 2314

Único jugador en recibir dos veces el Balón de Oro de Mundial: 2014 y 2022.

Goleador histórico selección argentina con 112 goles.

Dato de color: con el de ayer, Messi llegó a su décimo hat-trick (9 de 3 y 1 de 5) en la Selección: en la lista lo sigue Domingo Tarasconi, pero con 2 tripletes y un póker).

