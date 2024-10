Se conocieron nuevos chats entre Fabiola Yañez y Alberto Fernández, en los que la exprimera dama le reclama al expresidente por los golpes. "Yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo", dice uno de esos chats, que forman parte de la causa por violencia de género que Yañez presentó contra su expareja.

Luego de negarse a entregar su celular al Ministerio Público Fiscal de Madrid para que realice una extracción de la información del dispositivo, Yañez presentó este martes en la fiscalía de Ramiro González -a través de su abogada Mariana Gallego- una copia con certificación notarial de los mensajes que habría en su teléfono entre ella y el expresidente.

Rápidamente, esos mensajes se filtraron a la prensa. "Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María (Cantero). Las tienen. Esto es grave", le dijo Fernández a Yañez el 3 de agosto, es decir, unos días antes de que la exprimera dama presente formalmente la denuncia por violencia de género.



Según aparece en esos mensajes, previo a que Yañez tomara la decisión de denunciarlo, Fernández le reclama por chat: "Ahora aparecieron tus diálogos. Van a contar historias a partir de ahí. Van a venir contra mí".

"De Clarín lo llamaron a (Juan Pablo) Fioribello (abogado de ambos). Estoy muy mal. Hasta ahora no tenían nada. Solo charlas entre ella y el marido", agrega el exmandatario, a lo que Yañez responde: "Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteas como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo".

"Así no se juega, Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me jugás en contra y me traicionás. También sé lo que le andás diciendo de mí por atrás", añade Yañez.

Este miércoles, en tanto, se llevará a cabo una nueva audiencia de mediación entre Yañez y Fernández por una causa paralela que inició Yañez por la cuota de alimentos para el hijo de ambos, Francisco, que se tramita en el fuero civil. Según trascendió, habría voluntad de llegar a un acuerdo.