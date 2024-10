Hacía tiempo que Carlos Tevez no aparecía en la escena pública. Y cuando se encendieron los micrófonos, cargó con munición gruesa contra Independiente y también contra el presente de Boca.

En un improvisado contacto con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza, el exentrenador del Rojo se refirió a las supuestas deudas que el club de Avellaneda aún mantiene con él, hecho en el que no descartó la posibilidad de recurrir a la Justicia, y sin mencionar al presidente Juan Román Riquelme criticó a la actual dirigencia del Xeneize.

"Ojalá no tengamos que llegar a la Justicia"

Tevez dirigió a Independiente 32 partidos entre agosto de 2023 y mayo de 2024, y si bien comenzó con buenos números, los mismos se fueron desinflando a tal punto que él mismo decidió dar un paso al costado.

"No hemos terminado bien con la dirigencia porque no valoran mucho el trabajo que uno hizo. Todavía seguimos peleando por el tema de los contratos. No sé si vamos a la Justicia porque la verdad que es difícil ponerse de acuerdo", disparó el Apache sin tapujos.

Fiel a su estilo, dejó en claro que "ellos dicen que yo les debo plata y yo les digo que ellos me deben, pero estamos en esa pelea. La verdad que no me gusta entrar en eso porque uno fue cuando más lo necesitaban y muchos saben que fui casi gratis. Que te paguen de esa manera no es justo".

"Tratamos de llegar a un acuerdo, pero no estamos llegando, porque ellos quieren que yo les pague. Todavía no me pagaron lo que me deben, así que es muy difícil llegar a un acuerdo. Ojalá podamos solucionar ese tema y no llegar a la Justicia que me parece que la Justicia está para otra cosa", sentenció.

Lejos quedaron aquellas palabras del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, cuando habló maravillas de Tevez luego de que pegara el portazo. "Tenemos un gran respeto por Carlos. Lamento muchísimo que se vaya pero respeto su decisión. Es una macana. La relación entiendo que queda óptima", dijo en aquel entonces el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires.

Boca también la ligó: "No veo bien al club"

Al ser consultado sobre el presente de Boca, Tevez reconoció que "es muy fácil pegarle en este momento" y que "siempre estuve en contra" de las críticas. A pesar de manifestar eso, aprovechó para cuestionar a la actual dirigencia del club de sus amores.

"Es muy difícil opinar casi siempre de este lado, más sabiendo que uno mucho no se identifica con los que están a cargo. Yo estuve en Boca cuando esta gestión nos pegaba muy duro cuando nosotros no hacíamos un buen papel en la Libertadores o no clasificábamos o quedábamos afuera. Siempre estuve en contra de eso", respondió de manera tajante Carlitos, apuntando sin mencionar a Juan Román Riquelme y al Consejo del Fútbol.

Los malos resultados en los últimos tiempos llevaron a la institución de la Ribera a no clasificar a la Copa Libertadores de este año y la crisis se acrecentó tras las eliminación en octavos de final de la Copa Sudamericana.

"Uno no ve bien al club, entonces es muy fácil pegarle en este momento. No me gustaría que se sienta nadie ofendido porque no es bueno estar de ese lado", concluyó Tevez.

