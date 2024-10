El grupo oficial de seguidores de la cantante estadounidense Taylor Swift, anunció una estrategia de campaña para intentar ayudar a la demócrata Kamala Harris a llegar a la Casa Blanca, mientras que la Comisión Electoral estadounidense informó que Elon Musk aportó millones de dólares a la campaña de Donald Trump, y un sondeo reciente muestra que Harris tiene una amplia ventaja sobre el republicano entre los votantes latinos.

El voto "swiftie"

"Swifties 4 Kamala", que agrupa a los seguidores de la diva del pop que apoyan a la vicepresidenta de Estados Unidos, se asociaron con una variedad de organizaciones para ejecutar una amplia campaña de contacto directo con los votantes, aseguró la revista estadounidense Newsweek.

El objetivo es movilizar a los fans de Swift para que envíen millones de mensajes de texto en distritos clave y en disputa en todo el país, mientras asisten a retransmisiones en vivo de la próxima etapa de la gira "Eras Tour" de la cantante, que batió récords, según la revista.

"Los Swifties están acostumbrados a que los subestimen, pero ante eso, todo lo que tengo que decir es que hemos logrado más de 2,2 millones de contactos directos con votantes hasta la fecha, exclusivamente en estados y distritos clave", dijo el director de organización de "Swifties 4 Kamala" (S4K), Shaadi Ahmadzadeh, en declaraciones a Newsweek. "Ha sido muy alentador ver que las campañas invierten de manera significativa en los votantes jóvenes y en comunidades que normalmente se pasan por alto al creer en una coalición como S4K", añadió.

La nueva estrategia de estos seguidores surge después de que Swift apoyara públicamente a Harris y a su compañero de fórmula para la vicepresidencia, Tim Walz, tras el debate presidencial entre la candidata demócrata y el republicano Donald Trump el pasado septiembre.

El apoyo de Musk a Trump

En la vereda contraria, el multimillonario Elon Musk donó 75 millones de dólares a la campaña presidencial de Trump en los últimos meses, según cifras oficiales publicadas esta semana por parte de la FEC, que confirman que el empresario apuesta a todo o nada por el exmandatario republicano.

El dueño de Tesla, SpaceX y la red social X aportó 15 millones de dólares en julio, 30 millones en agosto y otros 30 millones en septiembre al grupo America PAC, su organización política de apoyo a Trump.

En un acto de campaña del expresidente a principios de octubre, Musk subió al escenario y se declaró dispuesto a asumir un puesto de gobierno si Trump es elegido. El magnate incluso anunció la noche del martes en X que hará campaña en el estado clave de Pensilvania en los próximos días.

La organización America PAC recorre estados clave con, según el Washington Post, visitas puerta a puerta en lugar de anuncios para persuadir a los votantes a votar por Trump y no por la demócrata Kamala Harris. En su sitio web, America PAC ofrece a quienes se sumen al trabajo desde 30 dólares la hora, más bonificaciones por desempeño .También promete pagar 47 dólares a quien consiga que un votante de un estado bisagra firme una petición a favor de la libertad de expresión y el porte de armas de fuego.

Los votantes latinos

De acuerdo a un reciente sondeo de la Federación Hispana y Latino Victory Foundation, Harris le saca ventaja a Trump entre los votantes latinos en siete estados clave, con porcentajes de apoyo que oscilan entre el 54% y el 58%. En Pensilvania, por ejemplo, Harris alcanzaría el 57% del voto latino frente al 27% del magnate.

La encuesta se elaboró entre el 2 y el 10 de octubre con una muestra de 1.900 latinos. La mayoría considera como su principal problema el costo de vida y la inflación (un 59%), el empleo (38%) y el costo y acceso a la vivienda (32%), aunque también mencionan otros temas como los derechos reproductivos, el cambio climático, la situación en la frontera con México y el acceso a cuidados médicos.

Una amenaza a la democracia

Por su parte, Daron Acemoglu, uno de los ganadores del Nobel de Economía 2024, aseguró que un segundo mandato de Donald Trump como presidente de EE.UU. sería una amenaza más grande para las instituciones democráticas del país que durante su primer periodo entre 2017 y 2021.

"El primer mandato de Trump no se parece en nada a lo que podríamos tener en un segundo mandato de Trump", señaló el economista turco en una entrevista que concedió al semanario inglés The Economist en el marco de su Foro para la Sostenibilidad en el Sudeste Europeo y el Mediterráneo, celebrado en Atenas, y que fue publicada este miércoles.

El también profesor de Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) indicó que, a diferencia de lo ocurrido en 2017, ahora se formó un grupo de personas mucho más unido en torno a Trump. "Los agravios conflictivos en el grupo dirigente de trumpistas se solidificaron, por lo que creo que Trump en su segundo mandato sería una mayor amenaza para las instituciones democráticas del país", consideró Acemoglu.

El estadounidense de origen turco sostuvo que ya se vio algo así durante el primer mandato de Trump, "con el nombramiento de jueces bastante partidistas, agencias llenándose de funcionarios políticamente designados para que la autonomía burocrática se vea amenazada".

Respecto a Kamala Harris, Acemoglu la calificó como una política muy hábil que logró un gran éxito partiendo de un entorno muy humilde. No obstante, destacó que los planes de ella no están muy claros y argumentó que, probablemente, no está "mostrando su mano" por razones estratégicas, ya que las políticas específicas pueden estar más abiertas a la crítica de Trump. Además, consideró que el partido Demócrata perdió a los trabajadores como votantes, algo que según su mirada la formación no está reconociendo y que la prensa estadounidense no destaca lo suficiente.