El perfil social, la diversidad musical, la organización colectiva y la potencia de lo femenino. Esos son los cuatro ejes centrales de Mujer Trova, el Encuentro Nacional de trovadoras en Argentina que entre el viernes 18 y el domingo 20 transitará su décimo segunda edición, con entrada libre y gratuita. “Somos todas cantoras que tratamos de traer al público también un dato de la realidad a través de una perspectiva poética y musical. Y en estos tiempos que vivimos tan duros para la sociedad entera es cuando más los artistas tenemos que dar cuenta de lo que nos está pasando. Y traer una bandera de amor, de sosiego, un abrazo también de la gestión colectiva”, sostiene la cantante y compositora santafesina Ana Suñé, una de las integrantes de Mujer Trova.

El Encuentro impulsado por el colectivo Mujer Trova se realiza desde 2013 en forma anual y reúne a las trovadoras en varios días de convivencia creativa y de profundización de vínculos y saberes a través de talleres y conciertos que se brindan a la comunidad de manera gratuita. En esta edición el evento se llevará a cabo en dos ciudades: el viernes a las 19 en La Manzana de las Luces (Perú 272) y el sábado 20 a las 21 en el Auditorio de la Facultad de Artes de La Plata (Plaza Dardo Rocha y Diagonal 78). En tanto, el domingo 20 las trovadoras realizarán actividades de integración, planificación anual y un balance de la edición. “Es muy importante para nosotras la convivencia con las compañeras, la conversación, encontrarnos, charlar, ver cómo estamos y cómo seguimos”, dice Suñé.

“Es un colectivo variado: somos de diferentes procedencias, algunas argentinas y otras latinoamericanas. Incluso dentro de Argentina hay de diferentes regiones, lo que da una sumatoria de música y poesía muy variada”, define la artista. En esta edición, se sumarán al colectivo las trovadoras Eli Domínguez (San Juan), Paola Núñez (Entre Ríos), Lucía Merico (Uruguay), Romina Núñez (Chile), Marina Baigorria (Buenos Aires), Gabriela Carel (Chubut), Marina Pacheco (Neuquén), Sol Bueno (Brasil) y Ana Contreras (Chile). Además, participarán integrantes de ediciones anteriores, como Cecilia Gauna (Buenos Aires), Paula Ferré (Buenos Aires), Jorgelina Sotelo (Neuquén), Claudia Levy (Buenos Aires), Carolina Wajnerman (CABA), Marie Federman (Mar del Plata), Analía Garcetti (Mendoza) y Laura Vaamonde (La Plata), entre otras. Cada una interpretará una canción y luego tocarán algunas grupales. “Lo central es escuchar a las nuevas compañeras que ingresan en el movimiento”, explican.

-¿Qué rol ocupa la canción social en momentos de crisis?

-La canción social ocupa un lugar central y prioritario. Porque en tiempos de crisis el pueblo pierde un poco el eje. Hay un dislocamiento de la realidad y de la información. Y eso genera una gran confusión. Y además hay mucha tergiversación de la realidad, de lo que nos está pasando. Parece como que estuviéramos adormecidos; en algunos lugares pareciera que no estuviera pasando nada. Y nos están llevando puestos, sobre todo en relación a conquistas sociales que han sido ganadas con mucho esfuerzo, con la lucha de tantos trabajadores y trabajadoras. Las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo. En mi caso particular yo llevo más de cuarenta años ejerciendo la música como un lugar desde donde se puede decir, resistir y traer una versión diferente a la que nos quieren imponer muchas veces. Me parece que en estos tiempos, en donde a veces se desdibuja la realidad, es donde con más fuerza tiene que aparecer el arte y sobre todo el arte testimonial. Todos y todas estamos trabajando para defender la cultura y para que este momento difícil pase.

-¿Y qué implica llevar a cabo un encuentro de mujeres en un contexto en el que el gobierno también ataca al feminismo?

-Es insoslayable todo el camino que hemos recorrido y estamos de pie. Aunque parezca que nos están queriendo desdibujar o borrar, si uno lo piensa con una cabeza más macro es mínimo a nivel nacional el porcentaje de la población que piensa que está mal el movimiento en defensa de la mujer y las reivindicaciones de sus derechos. Que ahora estemos gobernados por un gobierno que es de derecha no significa que la mayoría de la población lo sea. Quizás lo que falta es un poco más de movilización. Pero el año que viene el desencanto con el gobierno va a ser más fuerte. Porque la mayoría hemos sido formados en la educación pública o hemos tenido que ir a un hospital público. Salimos de una dictadura militar, así que de esta también vamos a salir.