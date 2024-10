Dueño de una industria cinematográfica que ha mostrado un notable crecimiento en lo que va del siglo XXI, Uruguay es un país de gran tradición en el vínculo con el séptimo arte. Ahí está para confirmarlo cada vez que haga falta la mítica historia del Festival de Punta del Este, con la figura de Homero Alsina Thevenet como emblema, que a mediados de la década de 1950 fue el primero en reconocer el talento de Ingmar Bergman, años antes de que el genio sueco fuera celebrado en el resto del mundo. Son los festivales, justamente, los espacios que siguen alimentando a la cinefilia oriental, destacándose entre ellos el Festival Internacional Piriápolis de Película, que este viernes dará comienzo a su 21° edición. La misma se llevará a cabo hasta el domingo 20 en su histórica sede del Hotel Argentino, en la ciudad balnearia de Piriápolis.

Este año el cine argentino vuelve a ocupar un lugar relevante dentro de la programación de Piriápolis de Película. No solo a través de títulos que confirman su potencia actual, a pesar de las dificultades en los que ha sumido a la industria la gestión actual del INCAA, sino de importantes homenajes. Entre estos últimos se destaca el que recibirá La tregua, dirigida por Sergio Renán y basada en la novela del escritor uruguayo Mario Benedetti, que fue la primera película sudamericana en recibir una nominación a los premios Oscar y que este año celebra su 50° aniversario. La tregua tendrá el honor de abrir el festival y la proyección contará con la presencia de Juan Carlos Desanzo, director de fotografía de la película, quien además recibirá un reconocimiento a su trayectoria. La misma incluye la dirección de los policiales La búsqueda y En retirada, y su labor como fotógrafo en películas fundamentales del cine argentino, como La hora de los hornos, de Pino Solanas y Octavio Gettino, o Juan Moreira, de Leonardo Favio.

La tregua.





También puede contar como homenaje la proyección de Amor y cine, un tributo en forma de película al cineasta Enrique Carreras, dirigido por su hija, Victoria Carreras. El documental será presentado por ella misma junto a su madre, Mercedes Carreras, emblemática actriz del cine argentino durante las décadas de 1960 y 1970. Ambas brindarán además una charla pública, moderada por el periodista argentino Fernando Brenner. Otro de los títulos homenajeados este año en Piriápolis será Whisky, codirigida por Pablo Stoll y el fallecido Juan Pablo Rebella, que a 20 años de su estreno ya es un verdadero clásico dentro de la historia del cine uruguayo.



Entre las películas argentinas programadas se encuentran también La ruptura, dirigida por Marina Glezer y protagonizada por el actor uruguayo Alfonso Tort; Hombre Muerto, un western codirigido por Andrés Tambornino y Alejandro Gruz, con un elenco encabezado por Osvaldo Laport y Diego Velázquez; y el drama El club de pesca, de Gastón Revol Molina. Por último, Bandido, de Luciano Juncos, y Sola en el paraíso, dirigida por Justina Bustos y Victoria Comune, completan la grilla de largometrajes de ficción argentinos.

Entre los documentales nacionales se destaca Fuck You!, de José Luis García, un registro extraordinario sobre el último show que la mítica banda Sumo dio en el Estadio Obras antes de la muerte de su vocalista, Luca Prodan, en 1987. También se verán Continuará…, de Emiliano Penelas y Fermín Rivera, retrato acerca de los defensores del formato fílmico en un mundo en el que se impuso lo digital; y Mar de fondo, de Oriana Castro, sobre una serie de asesinatos de prostitutas que sacudió a Mar del Plata en la década de 1990. San Pugliese, trabajo de Maximiliano Abel Acosta, Santiago Nacif Cabrera y Lola Winer dedicado al maestro Osvaldo Pugliese, le pone el broche a la participación argentina.

Whisky.

Dentro de las producciones uruguayas que podrán verse en esta 21° edición del festival piriapolense sobresale el documental Hay una puerta ahí. Dirigido por los hermanos Facundo y Juan Ponce de León, el film aborda el tema de la eutanasia a partir de la amistad entre dos hombres, en la que uno debe ayudar al otro a morir dignamente. La película fue seleccionada para representar a Uruguay en los premios Oscar. En materia de películas elegidas por los vecinos de enfrente para representar a su país en la preselección de otro premio internacional, en este caso los españoles Goya, aparece Agarráme fuerte, tercera película de la dupla que integran Ana Guevara y Leticia Jorge, directoras de la recordada Tanta agua (2013). La película viene de ganar el premio Nora Ephron a la excelencia del guión en el prestigioso festival de Tribeca.



Otro de los títulos uruguayos que se destaca es la comedia Todos quieren dominar el mundo, del cineasta Adrián Biniez, director de títulos que merecieron un amplio reconocimiento como Gigante o El 5 de Talleres. Biniez es además uno de los guionistas de la última película de su colega argentino Diego Lerman, El hombre que amaba los platos voladores, recién estrenada en Netflix. El festival cuenta además con dos secciones dedicadas al cortometraje, una de ellas de exhibición y la otra competitiva, ambas de carácter iberoamericano. Esta última incluye los cortos argentinos En el andén, de Mateo Garimberti, y La marea, de Nicole Faktor, junto a otros 19 trabajos procedentes de Brasil, Chile, Perú, Panamá, España y gran presencia de títulos locales.

Entre los trabajos que representan a otras cinematografías de la región en el 21° Piriápolis de Película se encuentran la mexicana El interruptor del hombre muerto, de Alejandro Gerber Bicecci; la brasileña Seguimos siendo los mismos, de Paulo Nascimento; y el documental La brocha como arma, coproducción entre Chile y Países Bajos dirigida por Nèma van Raalte. Mientras que del resto del mundo se proyectarán el documental Blue Note Records: Beyond the Notes, de la cineasta suiza Sophie Huber, acerca del mítico sello de jazz; y las ficciones No soy nada, del portugués Edgar Pêra, y Willie y yo, de la alemana Eva Hassmann, que cuenta con el mítico cantante country Willie Nelson y el cineasta Peter Bogdanovich entre sus protagonistas. Una programación amplia y variada, a la altura de la historia del festival.