A falta de fondos para trasladarse por vía área, el plantel de Newell’s viaja hoy en micro a Mendoza para visitar el domingo a Godoy Cruz. Ricardo Lunari prueba esta mañana el once tiular en Bella Vista y define la presencia de Matko Miljevic. En el entrenamiento de ayer se reintegraron Gustavo Velázquez y Saúl Salcedo, ambos protagonistas de la última fecha de Eliminatorias con Paraguay.

Newell’s emprende el viaje a Mendoza 48 horas antes del partido por las dificultades económicas para solventar los gastos de un traslado por vía aérea. El plantel entrena esta mañana en Bella Vista y por la tarde los jugadores viajarán en micro a Mendoza. Mañana el equipo entrenará por la tarde para luego quedar a la espera del compromiso del domingo a las 19.30 ante Godoy Cruz.

Lunari confirmó ayer que tendrá a disposición a Velázquez y Salcedo. Los defensores paraguayos no jugaron en los últimos dos partidos de Paraguay por Eliminatirias. Ante Ecuador y Venezuela estuvieron en el banco de suplentes, por lo cual llegarán al juego del domingo en ideal condición física. Los dos serán titulares.

En el mediocampo, los regresos de Ever Banega y Rodrigo Fernández Cedrés están en duda. De hecho, lo más probable que es que ambos jugadores no formen parte hoy de la delegación que viajará a Mendoza para así priorizar la recuperación de cara el partido del sábado 19 ante Sarmiento en el Coloso del Parque. Pero esa decisión la toma esta mañana el entrenador leproso luego de evaluar la condición física de los dos volantes. Y es por esto que se abre una posibilidad para que Milkevic sea titular ante Godoy Cruz. El ex Argentino no había estado en consideración de Lunari en los dos primeros partidos pero ante Lanús marcó el gol de triunfo. El candidato a salir es Gabriel Carabajal, de flojo rendimiento en el último partido. Además Lunari prueba hoy a Mateo Silvetti y Tomás Pérez, quienes vienen de entrenar y jugar amistosos con la selección Sub 20. En caso de responder a la exigencias los dos mantendrán la titularidad en el Malvinas Argentinas.

Luego del partido del domingo el plantel regresará en micro para el lunes entrenar en Bella Vista dado que la semana que viene ante Sarmiento quedó confirmado para el día sábado a las 17.15.