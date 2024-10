La Asamblea General Ordinaria de AFA finalmente se llevó a cabo este jueves en el predio de Ezeiza, legitimada por la Justicia más allá de la objeción presentada en la Inspección General de Justicia (IGJ).

En dicho cónclave -al que asistieron 45 de 46 asambleístas, el único ausente fue Estudiantes de La Plata-, Claudio Tapia fue reelecto por tercera vez como presidente y tendrá a Juan Román Riquelme -actual mandatario de Boca- como vice primero en el nuevo comité ejecutivo de la casa máxima del fútbol, que asimismo mudará su domicilio social de la Ciudad (Viamonte 1366/76) a la Provincia de Buenos Aires. Pero lo más relevante entre las modificaciones del estatuto pasó por la anulación de los descensos en esta temporada, por lo que habrá 30 equipos en la Primera División en 2025.

En el arranque de la Asamblea, Talleres pidió que no se traten los puntos que se objetaron en la IGJ. En representación de los cordobeses, Rodrigo Escribano fue el único voto en contra de tratar los temas del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria de AFA. Por unanimidad se rechazó la moción presentada por el representante de Andrés Fassi, titular de la T, el mismo se retiró de la ceremonia antes del punto 9.

Cabe recordar que la denuncia presentada ante la IGJ por Fassi -recientemente suspendido por dos años por el Tribunal de Disciplina tras el escándalo con el árbitro Andrés Merlos, cuando Boca eliminó a su club de la Copa Argentina en septiembre pasado- señalaba irregularidades en la Asamblea, como el adelanto fuera de término de las elecciones, la falta de consulta previa, al tiempo que no permitía tiempos suficientes para constituir una lista opositora.

Asimismo, en la Asamblea se votó -por unanimidad, ante la ausencia del representante de Talleres- la anulación de los descensos. Así, la máxima categoría de 30 equipos ya es un hecho, aunque todavía no se definirá el formato del torneo. Los dos descensos de la Liga Profesional a la Primera Nacional se darían a fines de la temporada 2025.

Hubo otros cambios que se aprobaron: AFA mudará su domicilio social de la Ciudad (Viamonte 1366/76) a la Provincia de Buenos Aires, más precisamente al predio de Ezeiza. Esto es básicamente porque la IGJ interviene en las asociaciones civiles de CABA.

Además de concretar la reelección de "Chiqui" Tapia, se modificó el artículo 35 del estatuto de la AFA para pasar de cuatro a cinco mandatos permitidos de manera consecutiva para los miembros del Comité Ejecutivo, incluyendo al presidente.

Palabra de "Chiqui"

En el discurso del cónclave, Tapia se mostró tajante y defendió a los talentos que se forman en el fútbol local: "Es mentira cuando dicen que nuestros campeones del mundo no se formaron en Argentina. Si fuera tan fácil formar jugadores argentinos, los europeos formarían europeos, los africanos, africanos; por eso vienen a buscar jugadores argentinos".

"Felicitar a cada uno de los miembros y miembras que van a acompañar en este nuevo período en la conducción del fútbol argentino. Desearles el éxito a todos, que es lo que queremos para nuestro fútbol. Muchas gracias por la confianza, por comprometerse a hacer un fútbol mejor", expresó el Chiqui, en el inicio de su tercer mandato al frente de la AFA en una lista en la que Estudiantes se quedó sin representante y hasta le dieron una vocalía a Gimnasia.

A su vez, el mandatario aseguró que está "realmente orgulloso de que esta Asamblea tenga la representación de todo el fútbol argentino, el compromiso es federalizar el fútbol, darle al interior el protagonismo que tiene que tener".

"Entre todos los miembros del nuevo Comité Ejecutivo, seguro no compartimos un montón de ideas y sentimientos. Podemos ser de diferentes partidos, clubes, pero todos queremos lo mejor para el fútbol argentino. Eso es lo que refleja esta Asamblea y su Comité Ejecutivo, que va a ser el más representativo que me tocó conducir. El único compromiso que tenemos es por y para el fútbol. A lo único que nos dedicamos es a hacer política y gestión por y para el fútbol. No tenemos otro interés. Lo único que nos interesa es que le vaya bien al fútbol argentino, que sigamos siendo lo protagonistas que somos, que todos tengamos el reconocimiento que venimos teniendo. Lograr tener en el país la final de la Copa Libertadores o el mejoramiento edilicio de los estadios", planteó el mandamás reelecto de AFA.

Por último, Tapia destacó la gestión para lograr que el país albergue un partido inaugural en el Mundial 2030, en el centenario de la primera Copa del Mundo. "Gracias a la gran gestión de Alejandro Domínguez (Conmebol) con Gianni Infantino (FIFA) podremos organizar el primer partido inaugural del Mundial 2030, que reivindica la historia de los Mundiales. Que Argentina, Uruguay y Paraguay sean sede inaugural de ese Mundial, que va a ser el más emblemático, son señales de que el fútbol argentino tiene su reconocimiento", concluyó entre aplausos de los asambleístas.