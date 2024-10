Mirta tiene 53 años y está de la mano con su nieta, que lleva una musculosa con la cara de Perón. Ella flamea una bandera argentina, y canta que "la patria no se vende". La abuela, que es de Berisso, dice a Buenos Aires/12 que "la lealtad con Kicillof será eterna". "Por todo lo que hizo con nuestros municipios, que explica por qué vino tanta gente hoy", explica. Ella, que trabaja en un almacén y se lamenta "por lo poco que compra la gente", sostiene que el 17 de octubre es "una fecha para reunirse entre compañeros y recordar que este país forjó su identidad por la lucha del pueblo", y que eso es algo "indispensable para vivir en esta actualidad".

Mirta señala que su padre Horacio, obrero de toda la vida, fue la que le habló del movimiento peronista desde que tiene memoria. "La canción es real", dice en referencia a un canto clásico de la militancia peronista. "Yo tenía un cuadro de Perón en la cocina, y en mi casa se hablaba de los derechos, el trabajo y la dignidad", asegura la berisense, y sentencia: "Es tan grande el papelón que hace Milei día a día que una ve al gobernador bonaerense y se esperanza al menos un poco".

La autopista Buenos Aires La Plata registró grandes flujos de tráfico pasado el mediodía. Más de 50 micros y combis dejaban ver a su militantes con sus banderas y sus bombos, y se dirigían directo y sin escalas hacia el municipio de Berisso.

El cruce de Bossinga y Garay, sobre el río, quedó completamente colapsado a las 14.

Al llegar al "kilómetro cero del peronismo", la avenida Montevideo se colmó aún más de micros, que estacionados al costado de la avenida, vieron pasar a más de 50 mil personas que asistieron al acto del gobernador Axel Kicillof en el Día de la Lealtad.

Con las llamaradas de fuego de la refinería de YPF de fondo, agrupaciones como La patria es el Otro, Tupac Amaru, UPCN, La 13 de General Rodriguez, la UOCRA, y el Frente Patria y Futuro dijeron presente.

Los movimientos mencionados también estuvieron acompañados por la Corriente Clasista Combativa, la Corriente Nacional de Militancia de Florencio Varela, la Agrupación María Roldan, los docentes de la Udocba, Kolina, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), las ramas del Partido Justicialista de diferentes localidades de la provincia, el Movimiento Evita, y los movimientos que acompañan las gestiones de Fabián Cagliardi, Mario Secco, Julio Alak y Gastón Granados, entre otros.





Sobre el escenario tambien se destacó la fuerte presencia de dirigentes sindicales, cuyas agrupaciones acompañaron en las columnas que movilizaron desde diferentes puntos de la provincia. Roberto Baradel y Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Oscar de Isasi (CTA Autónoma), Hector Daer, Pablo Moyano, Andrés Rodríguez, Marina Jaureguiberri y Cristian Jerónimo (CGT), Juan Carlos Schmid y Abel Furlan, fueron algunos de ellos.



Agustín tiene una pechera de la UOCRA, y después de cantar y saltar junto a sus compañeros obreros, grafica: "Nosotros somos la verdadera lealtad, porque día a día laburamos con nuestras manos para llevarle el pan a la familia, y cuando llegan fechas importantes como esta, estamos al lado de la persona que día a día lucha por dignificar a todo el pueblo bonaerense".

Él está trabajando en las refacciones de las principales plazas de La Plata, que son Rocha, San Martín e Italia. Agustín señala que el refrente de su agrupación, Ivan Tobar, "todo el tiempo destaca que hay que ser leales y más en los tiempos que corren, donde cualquier rata de traje se aprovecha de su banca para castigar al pueblo".

Su enojo está ligado a los vetos de Milei. "Qué hoy gobierne alguien así demuestra que debemos haber hecho las cosas mal como peronismo, pero como dicen el Indio, ya no hay tiempo de lamentos, es hora de laburar y estamos con Kicillof", asegura.

Entre los cánticos de la militancia sonó "Axel Presidente", que el gobernador pidió cambiar por "La patria no se vende" sobre el final de su alocución. Sin embargo, en Berisso sonó una canción poco utilizada en los últimos actos, pero que se entonó con fuerza luego de que el intendente local, Fabián Cagliadi, le dijera a Kicillof que se haga cargo de la Argentina: "Oh, oh, oh, oh, hay que bancar a Kicillof".

Orador central del acto, el gobernador dijo que el peronismo transformó la conciencia, la mente y los corazones de todo un país. Juan tiene puesta la pechera de La Patria es el Otro. Él es de La Plata, y al ser consultado por los motivos que lo llevaron a movilizarse hasta Berisso, explica: "Primero porque soy peronista desde la cuna, yo no tuve padre pero mi mamá siempre tuvo a la figura de Evita como referencia y me lo transmitió. Pero sobre todo, hoy me movilizo porque estamos viviendo tiempos muy oscuros y es nuestro deber como movimiento del campo popular ofrecer una alternativa sería y que permita creer que otro país es posible".

"Kicillof gobierna la provincia más grande del país desde hace cinco años y dio sobradas pruebas de que es él quien debe encabezar la nueva era", agrega Juan, que ya es jubilado, en refrencia a la interna que propio mandatario negó desde el estrado. "Unidad, unidad, unidad", fueron sus palabras.

"Yo vengo porque no soporto ver a la gente sufrir", dice Florencia, que pertenece al movimiento Barrios de Pie. "La realidad es cada vez más cruda y nosotros en los barrios lo vivimos día a día. Si no fuera por la Provincia, hoy tendríamos muertos de hambre todos los días", asegura ella, que vive en Florencio Varela.

Sol lleva la remera que dice "Secco", y en diálogo con este diario, asegura: "Hoy somos casi locales, pero esta es una nueva demostración de que vamos a acompañar a Kicillof y nuestro intendente Mario Secco vayan a donde vayan, porque levantaron las banderas del peronismo en esta época que es la más difícil". Ellos dos lo hicieron con dignidad porque día a día trabajan para que nos vaya mejor", agrega Sol, que tiene 33 años y trabaja en una casa de comidas rápidas.



Kicillof, en su discurso, sostuvo que a pesar del mal momento que atraviesa el país "el pueblo puede celebrar". Carlos se mantuvo en esa línea, cuando BuenosAires/12 le preguntó por qué venía: "Estoy aquí porque, a pesar de todo, ser peronista es levantarse día a día con la felicidad de vivir en un país que cambió su historia gracias a los derechos que fomentó Perón".

Para Carlos, que tiene 56 años, eso también es un desafío de cara al futuro: "Tenemos el trabajo, con todas las organizaciones populares y cada uno de los actores, forjar de nuevo y para siempre una base sólida que permita no retroceder nunca más como está pasando ahora, y Kicillof es quien debe encabezar eso".

El rebote en las redes

Si el discurso del gobernador estuvo en línea con el clima dominante, de pedido de unidad y reconocimiento a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, la reacción de la política en las redes, especialmente en X, la plataforma indicada para esta clase de cuestiones, acompañó esa necesidad con prudencia.

No hubo debate, interpretaciones ni recriminaciones. La mayor parte de las cuentas de dirigentes, que por la mañana se poblaron de saludos por el Día de la Lealtad, permanecieron inactivas al caer la tarde.

Las más cercanas a la dos veces presidenta reprodujeron fotos de su visita a Universidad Nacional de Avellaneda. En cambio, los usuarios “de a pie” destacaron varios fragmentos del discurso de Kicillof.

“No me interesa ninguna interna”, “Mi pelea es con Miei”, “Los días más felices siempre fueron con Cristina” son algunas de las citas que más se repitieron y viralizaron en las horas posteriores al acto, como para subrayar que la actitud del gobernador se mantiene estable con el paso de los estos años.

También se viralizó, además, una promesa o propuesta de futuro, justamente lo que muchos dirigentes y militantes ven en Kicillof: “No alcanza con ser oposición y escudo, debemos ser alternativa y futuro”.