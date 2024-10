Jonatan Viale tuvo que pedir disculpas. Y no una vez, sino en dos ocasiones, tanto en su programa de radio como en el de la TV. Es que el ahora periodista de TN y Radio Rivadavia había sido denunciado por daños y perjuicios por parte del conductor Marcelo Tinelli, a quien el año pasado había acusado en LN+ de “corrupto” y de recibir dinero del “narcotráfico”, entre otras descalificaciones. El animador de Showmatch le había iniciado una demanda civil por una cifra millonaria al periodista, la cual había acordado retirar siempre y cuando Viale pidiera disculpas públicas. Algo que, la primera vez, el periodista intentó hacer pasar como si solo hubiera tenido un malentendido con Tinelli y no una demanda judicial en su contra por injurias. Una “avivada” por la que esta semana Viale tuvo que disculparse tal cual se había acordado en la mediación que lo salvó de pagar 80 millones de pesos.

En la emisión del 2 de octubre del 2023 del programa +Realidad en LN+, Viale realizó un editorial a propósito del escándalo que se había desatado por las fotos del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, vacacionando en un yate de lujo en Marbella. En ese editorial, acorde a su estilo, el periodista había dicho: “¿Va a contar algún día Marcelo todo? ¿Va a contar algún día Tinelli cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Insaurralde o no? Repito: no es Insaurralde, eh. Es un sistema corrupto, no nos hagamos los pelotudos. Si barremos, barremos todo, como dice Milei". Y no se quedó ahí el hijo de Mauro Viale. “Es un sistema de empresarios corruptos, sindicalistas corruptos, presentadores de la tele corruptos, periodistas corruptos, políticos corruptos que viven del juego clandestino, de la salada y del narcotráfico. Basta, la pobreza es funcional al kirchnerismo por estos hijos de puta", subrayó, sin ponerse colorado.

Esa acusación -que incluyó un tape en el que se mostraba a Tinelli entrevistando a la vedette Jésica Cirio, acompañada en el piso de Showmatch por Insaurralde, quien entonces era su pareja- derivó en que el ahora gerente artístico de América TV le iniciara la demanda judicial, por verse afectado en su “prestigio”, “buen nombre”, “honor”, “imagen” y “dignidad”. El reclamo económico contra Viale y la empresa Publirevistas S. A., titular de LN+, ascendía a los 80 millones de pesos. En la presentación judicial, patrocinada por el abogado Osvaldo Pereira, Tinelli exigía que los demandados se vean obligados a publicar la sentencia en caso de resultar favorable.

En declaraciones televisas, el propio Tinelli explicó las razones que lo llevaron a iniciarle la demanda a Viale. "Es la primera vez que le hice un juicio a alguien, nunca en mis casi 40 años de carrera le hice un juicio a nadie, han tenido la absoluta libertad de expresión para decir cualquier cosa. Lo que pasa es que hay algunas acusaciones que están fuera de lugar y me parece que no las podés hacer libremente, me parece que eso mismo está bueno que lo dirima la Justicia", afirmó el conductor televisivo, visiblemente enojado. “Me parece -agregó- que fue algo fuera de lugar y además no tuvo ni el tupé de llamar para pedir disculpas, todo lo contrario, se hace el gracioso, me parece que no da”.

Finalmente, buscando retirar la demanda de la Justicia y evitar tener que pagar 80 millones de pesos, Viale aceptó pedir disculpas públicas. El tema fue que en su primera alocución, el periodista intentó hacer pasar su injuria como si hubiera habido una “pelea” con Tinelli, sin hacerse cargo de su responsabilidad ni de cumplir con lo establecido en la mediación. Finalmente, bajo intimación a continuar con el juicio que recayó en el Juzgado Civil N°72 de la ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Luis Dupou, Viale le tuvo que pedir disculpas públicas más sustanciales a Tinelli, tanto en TN como en su programa de radio.