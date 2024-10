Amsafé volvió a manifestarse este viernes por el impacto de la reforma previsional. La movilización tuvo lugar durante la mañana frente a la Caja de Jubilaciones de la ciudad de Santa Fe, bajo la consigna “basta de maltratar a los jubilados”. Desde el gremio señalaron que, a partir de los cambios introducidos con la nueva legislación, los pasivos percibirán los mismos aumentos que los pasivos, pero a 60 días. “Es decir que una parte significativa del último aumento los jubilados lo van a terminar percibiendo en el 2025”, cuestionó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé. En diálogo con Rosario/12, el dirigente también criticó la decisión del gobierno de dar por finalizada la paritaria hasta fin de año: “No son ámbitos de negociación, son ámbitos de imposición”.

La jornada de protestas tuvo dos ejes principales: el reclamo por la mala política salarial y la visibilización del impacto de la reforma previsional, tanto para los activos como para los jubilados del sector. “Pasó lo que veníamos denunciando. A principio de mes el aumento no se sintió y, en algunos casos, cobramos menos que el mes anterior, porque nos aumentaron los aportes jubilatorios”, cuestionó Alonso. “Los jubilados que han aportado en el sector docente durante años, ahora tienen que seguir aportando. La verdad que es una vergüenza lo que está sucediendo”, añadió.

El dirigente gremial explicó también que la nueva reforma trajo aparejada “una nueva medida de ajuste” contra los jubilados, que es el pago de los aumentos a los 60 días. “Es decir que una parte significativa del último aumento los jubilados lo van a terminar percibiendo en el 2025. Es una parte que incluso no se va a tener en cuenta para el aguinaldo”, reclamó.

Por último, Alonso criticó la decisión del gobierno provincial de dar por finalizada la política salarial del 2024. Pese al rechazo de los docentes públicos, el gobierno anunció que abonaría el 12% de aumento escalonado a todos los trabajadores del sector, luego de que otros gremios como Sadop, Upcn y Amra se inclinaran por la aceptación. “No son ámbitos de negociación, son ámbitos de imposición”, sostuvo el dirigente sobre las paritarias.

“El gobierno es todo lo contrario a lo que dice. Sus funcionarios hablan de la importancia del diálogo y del consenso, pero acá no hay nada de eso. Lo que hay es una imposición en el ámbito paritario y una definición de no querer discutir con los trabajadores y trabajadoras”, expresó y agregó: “No quieren discutir porque están llevando adelante una política de ajuste de la que no están dispuestos a retroceder”.