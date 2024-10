El mágico teatro “El Chasqui” de la ciudad de Chivilcoy enciende la pantalla de nuevo para compartir la experiencia del cine colectivamente. “Hay que volver a reflexionar en conjunto, juntarse, compartir, disfrutar del cine y enfrentar a los monstruos que quieren apagar las pantallas y, junto con ellas, nuestras ilusiones y utopías” anuncian desde la organización de “Raíces”, el festival internacional de cine de la ciudad, que de jueves a domingo de esta semana está festejando su séptima edición.

“Esta séptima edición del Festival se tiñe de compromiso y reflexión sobre el pasado y el presente, pero también como proyección a un futuro más victorioso y libre de sombras que opaquen nuestra cultura”, agregan. “Raíces” tiene dirección del Dr. Fabián Flores. La producción y curaduría está a cargo de Micaela Cartier, Jorge Russo y Ricardo Watson.

El color de acá

Nueve cortometrajes de distintas latitudes invitan a darse cuenta de que el mundo es lo local, expresando de múltiples maneras aquello que atraviesa a todos. Así, al final, el mundo no es tan ancho ni ajeno, parece decirnos el cine. Documentales y ficciones utilizan herramientas de la memoria para hablar del pasado, pero también del presente.

La memoria de la destrucción de los proyectos sociales está presente como la política pública del ocio en la Chile de Allende en "La medida 29", dirigida por Claudio Martínez Valenzuela, mientras que la utopía del arte colectivo como resistencia a la catástrofe de Bolsonaro en una San Pablo que no se rinde en "Ouvidor", de Matías Borgström. La memoria hace mella en la violencia institucional que dibuja paisajes de odio y discriminación en una Buenos Aires dividida por la General Paz en "Todo documento de civilización" de Tatiana Mazú, y toma la forma de una tragedia escondida en los secretos familiares que se desempolvan a partir de los recuerdos migrantes que conectan Corea y Argentina en "Partió de mí un barco llevándome" de Cecilia Kang, o la vida de un polifacético personaje que a modo de mamuska ordena identidades de artista y poeta, de militante y viajero, de colombiano y chivilcoyano, en "Resurrexit" de Daniel Muchiut.

Pero la memoria también es relato, y está presente en las ficciones de la edición. Se plasma en ese tránsito de un pastor evangélico y su hija por sórdidos paisajes, que los conectan con personajes que les cambiarán la vida en "El viento que arrasa", de Paula Hernández. O como el sueño de esa adolescente que anhela viajar al exterior, pero la laberíntica y compleja trama familiar impide que su sueño se concrete de "Alemania" de María Zanetti. Finalmente, la memoria del encuentro fortuito de seres que poco (o mucho) tienen que ver entre sí, y confluyen en un festejo que dejará rastros en todos y cada uno de ellos en "Terminal young" de Lucía Seles.

Fabián Flores, Micaela Cartier, Jorge Russo y Ricardo Watson dirigen el festival.





La ciudad y el cine

“Creo que ir al cine en una ciudad de provincia y ver otras historias de vida y lugares en el mundo me abrieron la cabeza y despertaron curiosidad con mucha pasión por el cine desde niño” reflexiona Russo. Si bien Chivilcoy es conocida por ser la capital provincial del teatro, el público se muestra quizás por eso muy entusiasta como espectador con el cine. “Recuerdo que en los tres cines casi siempre se daban películas de autor con concurrencia masiva. Esto se siente ahora por la curiosidad que tienen de ver otro tipo de cine que no llega a las salas comerciales” dice.

Desde la organización relatan que la presencia en la sala de realizadores, actores y equipo técnico de las películas en competencia convierte a la proyección en un festival vivo y en constante diálogo. “Para la comunidad de Chivilcoy es clave tener esa cercanía y esa comunicación. Surgen preguntas y debates muy estimulantes, algunos de los mejores que he escuchado en festivales. A veces en otras ocasiones las preguntas tienden a ser muy técnicas o rebuscadas. Aquí no pasa nada de eso", afirma.

Este año vienen Pablo Ragoni, uno de los actores de "Terminal Young" junto con una de las productoras Magdalena Schavelzon; Cecilia Kang, directora de "Partió de mí un barco llevándome" junto a su actriz Melanie Chong y la editora; el director de Fftografía de "El viento que arrasa", Ivan Gierasinchuik y uno de los protagonistas, la revelación, Joaquín Acebo. El sábado estará Daniel Muchiut, que juega de local, estrenando en Chivilcoy su película "Resurrexit". Joaquin Maito y Nacho Losada vienen a presentar "Todo documento de civilización"” dice Watson.

“Como curador me cuesta elegir un título. Estamos muy orgullosos de nuestra competencia de cortos. Salimos sin un mango a buscar entre las mejores distribuidoras internacionales, y por suerte siempre encontramos un eco, aunque es desgastante ese ida y vuelta de mails hasta que te entregan la película. Este año tenemos "Same old" y "Lemon Tree", que pasaron por Cannes; "Las botas de la noche", una joyita de animación francesa; Liberté, de Martín Guevara y varias cosas más. En cuanto a los largos, es una edición donde priman los documentales” comenta Watson, mientras repasa la programación.

A pesar de su excelente programación, lo cierto es que este año costó más que otros. “Para nosotros fue un año muy complejo con la producción del Festival. De hecho, estuvo en suspenso y con riesgo de discontinuarse. Esto refleja un poco la situación general y la política cultural del gobierno nacional de quitar fomentos a todo lo que refiera a este tipo de actividades culturales. La cultura no es afín a la actual gestión nacional, parece. Por otra parte, por primera vez en las 7 ediciones del Festival, el Municipio no participa motorizando nuestro Festival porque las políticas culturales locales están orientadas a otro tipo de actividades donde el cine no es central. Frente a todo este panorama tuvimos que salir a pedir el apoyo de los vecinos y vecinas de Chivilcoy que ya son público fiel de evento y además, conseguimos el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires a través de la Dirección de Políticas Audiovisuales que es la única instancia estatal que estuvo acompañándonos y apoyándonos en esta edición” afirma Flores, director del festival.

Las películas

El festival comenzó el jueves y quedan aún dos días llenos de programación. El sábado se podrá ver RESURREXIT de Daniel Muchiut, destacado artista chivilcoyano. Roberto Ademar Nield García, narrador y comediante argentino, lleva su historia marcada en la piel. Fue militante político detenido durante la última Dictadura Militar. Un homo viator que recorrió Europa y América Latina. En Colombia, su segunda patria, nacieron sus hijos y recibió el reconocimiento de sus colegas como uno de los maestros del arte y la oralidad. Durante los años ‘90 conoció el encierro y el fondo de una oscuridad que lo miró a los ojos. Desde entonces, recorre un camino de redención en diálogo con los rostros que lleva tatuados en la piel y en la memoria. Así, su voz resuena no solo en los escenarios donde se presenta, sino en las mentes y corazones de quienes tienen el privilegio de escuchar sus relatos.

También se podrá ver “Alemania”, de María Zanetti. En una Argentina de mediados de los ‘90. Lola está rindiendo las materias que se llevó del colegio, cuando aparece la posibilidad de un intercambio escolar en Alemania. Sus padres, absortos por el trastorno mental de su hermana Julieta, creen que no es el momento para viajar. Con muchísima delicadeza y melancolía, la directora explora los vínculos de esa familia a la deriva y la pulsión de su protagonista (una prodigiosa Maite Aguilar), en la búsqueda de nuevas experiencias que le devuelven otra mirada sobre sí misma y las circunstancias que la rodean. El documental 0OUVIDOR de Matías Borgström (Brasil). Ouvidor es un edificio abandonado en el centro financiero de San Pablo. Hace unos años, una comunidad de más de 100 artistas lo okupó y conformó una microsociedad muy activa. La cámara del director registra ese proceso de toma y recuperación de un espacio abandonado.

El domingo a las 19hs se podrá ver la segunda tanda de cortos. Dónde se proyectarán "Same Old” de Lloyd Lee Choi (EE.UU), “La pasión” de Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale (Argentina), “Los anillos de Saturno” de Fernando Bermúdez (Argentina) y los franceses “Ropa sucia” de Alexandra Lança y “Nuisible” de Maxime Baudin.

Después será el turno del film "PARTIÓ DE MÍ UN BARCO LLEVÁNDOME", que cuenta la historia de Melanie, una joven actriz hija de inmigrantes coreanos, a la que la cámara sigue en su trabajo en la boutique de su madre, en el vínculo a distancia que mantiene con un hermano que vive en Seúl, en sus relaciones con otras chicas de su comunidad. Mientras prepara un monólogo para un documental, lo opresivo del tema le provoca una crisis: debe dar testimonio de una “comfort women”, mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial fueron utilizadas como esclavas sexuales por el Ejército japonés, y hasta el día de hoy son ignoradas por la sociedad.

El domingo también se presentará el título fuera de competencia que será “Sobre cómo mirar el fuego (VOL. II)” de Marina Carrasco y Leandro Carbone (Argentina). El triunfo y la derrota como horizontes de estas nuevas seis historias: encontrar y perder el amor, vencer el miedo, soñar con la gloria... Y todas las formas posibles en las que eso sucede. La nueva edición de “Sobre como mirar el fuego”, pasea por un paisaje de historias mucho más vasto que el universo que pone en pantalla.

La jornada terminará con la premiación y el cierre del festival. Para consultar los horarios y más información se puede ingresar a la página web del festival festivalraices.org o seguirlos en sus redes sociales @cineraices.