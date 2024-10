Kamala Harris prometió a los obreros "empleos bien remunerados" y que "no requieran un título universitario" durante un mitin en Michigan, donde tanto ella como Donald Trump cortejan a este electorado y a la comunidad musulmana.



Las elecciones presidenciales del 5 de noviembre entre la candidata demócrata y el republicano podrían decidirse por unos pocos miles de votos en determinados condados de seis o siete estados clave, llamados pendulares.

Más de 10 millones de estadounidenses ya han votado, de los cuales más de tres millones en estos estados, según datos de la Universidad de Florida. Michigan, base de las "tres grandes" fábricas de automóviles (Ford, General Motors y Chrysler), es uno de los estados pendulares.

"No se equivoquen"

En un mitin, la vicepresidenta prometió reequipar las fábricas, contratar localmente y trabajar "con los sindicatos para crear empleos bien remunerados, incluidos empleos que no requieran un título universitario".

Y si gana el 5 de noviembre se compromete a examinar los empleos federales para evaluar aquellos "que no deberían tener ese requisito" de título universitario y desafiará "al sector privado a hacer lo mismo".

"Nunca les diré qué tipo de automóvil deben conducir", añadió para diferenciarse del expresidente republicano, quien defiende a ultranza los automóviles de gasolina, aunque desde que Elon Musk, el propietario de Tesla, se sumó a su campaña parece suavizar su oposición sobre los autos eléctricos. "No se equivoquen, Donald Trump no es amigo de los obreros", advirtió Harris a un público entregado que le cantó cumpleaños feliz dos días antes de que cumpla 60 años.

Harris Tiene otros actos electorales previstos en este estado, donde Trump realizará varios mítines, uno de ellos en Detroit, antiguo bastión de la industria automovilística estadounidense. Pero antes participó en dos podcasts conservadores.

"Ella es peor"

"Biden es un gran incompetente, pero la mala noticia es que ella es peor", dijo. El millonario confirmó que prevé trabajar en un McDonald's durante el fin de semana, para burlarse de la candidata demócrata, a quien acusa de mentir cuando dice que de joven fue empleada de esta cadena de comida rápida.

Según su equipo de campaña este viernes Trump transmitirá un mensaje: "Las familias de Michigan fueron aplastadas por la inflación, bajo el fallido liderazgo de Kamala". Trump amenaza con imponer aranceles de 100%, 200% e incluso más si gana las elecciones para, según él, traer de vuelta a Estados Unidos a una gran cantidad de empresas.

Esta semana pronosticó que los coches que China construye en México van "a ser el fin de Michigan". Las crisis económicas de la década de 1970 llevaron a muchos habitantes a irse de Michigan, un estado fronterizo con Canadá, pero los conflictos en Oriente Medio atrajeron a la zona a migrantes libaneses, iraquíes, yemeníes y palestinos.

Tradicionalmente la comunidad musulmana vota por los demócratas pero su enfado por el apoyo de la Casa Blanca a las operaciones militares israelíes en Gaza y Líbano ha amenazado con reducirlo.

Varias organizaciones árabes estadounidenses han decidido apoyar a candidatos independientes como la ecologista Jill Stein, o a ninguno, pero una de las más importantes, el movimiento de los No Comprometidos, ha respaldado a la demócrata, más por pragmatismo, porque teme que Trump sea peor, que por afinidad.

Tanto Harris como Trump consideraron que la muerte del jefe de Hamás, Yahya Sinwar, en una operación israelí facilita alcanzar la paz en Oriente Medio. En Dearborn, suburbio de Detroit, Marwan Faraj, un estadounidense de origen libanés de 51 años, afirma que esta vez dará la espalda a Kamala Harris.

"Han apoyado esta limpieza étnica y genocidio desde el primer día, con los dólares de nuestros impuestos, y eso está mal", se queja. Añadió que tampoco votará por los republicanos, sino por Stein, la candidata del Partido Verde, prácticamente sin chances de vencer en las elecciones de noviembre.

Apoyo de Michelle Obama

Para convencer a los votantes de Michigan, Harris contará con la ayuda de la ex primera dama Michelle Obama, que hará campaña en el estado el 26 de octubre. Según Harris Trump "está exhausto" por la campaña y esto pone en duda que sea "apto para el trabajo más difícil del mundo".

El republicano tiene una agenda cargada pero últimamente ha cancelado varias entrevistas. Ants de viajar a Michigan el expresidente participó de una cena benéfica en Nueva York.

Trump no dejó títere con cabeza pero evitó la autocrítica durante su discurso en la cena benéfica Al Smith, en el que lanzó críticas contra los demócratas, y en particular contra su rival Kamala Harris por no haber asistido en persona.



El candidato republicano a la Casa Blanca acudió acompañado de su esposa Melania Trump, mientras que Harris envió un video pregrabado. La cena de gala Alfred E. Smith sirve para recaudar fondos para organizaciones benéficas católicas, pero se ha convertido en una cita ineludible en la que los candidatos deben reírse de sí mismos.

O eso se supone. "No veo el sentido de dispararme cuando otras personas me han estado disparando durante mucho tiempo", espetó Trump.