Alberto "Berty" Benegas Lynch:



Usted no tiene problemas con los curas, usted tiene problema con el Evangelio de Jesucristo.



Usted salió horrorizado de Misa no por lo que dijo el cura sino por lo que le respondió Jesús al joven rico:

"Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego ven, y sígueme."

"Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes."

¿No lo escuchó cuando leían el Evangelio o solo escucha lo que usted quiere escuchar?:

Muchos bienes, podríamos añadirle sin faltar el respeto a Jesús: muchos "bienes personales" .

Como usted y a los que su gobierno defiende.

Y sigue el Evangelio:

Entonces Jesús dijo a sus discípulos:

"Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el Reino de los Cielos.

Se los repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el Reino de Dios."

Decir Reino de Dios es lo mismo que decir el proyecto de Dios Padre del cual ustedes voluntariamente se excluyen.

Los santos Padres explicaban ese proyecto con meridiana claridad:

"Mio y tuyo no son más que palabras. No ayudar al pobre es robar, porque cuánto poseemos no nos pertenece a nosotros, sino a todos". San Jerónimo

"Dice el rico: mientras no haga cosas malas, no será mala mi riqueza. Bien dicho y ¿no es cosa mala que uno solo tenga los bienes del Señor y disfrute solo de las cosas comunes?" San Juan Crisóstomo

"Si uno desnuda al que está vestido se le llama ladrón. Y a quien no viste al desnudo ¿acaso ha de dársele otro nombre? Pues tomas como propias las cosas que recibiste para administrar". San Basilio

"Quien tiene demasiado, no es hermano, sino ladrón" . San Gregorio de Niza

Lamentablemente no se puede ser católico y mileista, pero no le eche la culpa a los curas, échesela a Jesús.

Y sobre la financiación de la Iglesia mire usted que vamos a estar de acuerdo pero no vea "la paja en el ojo ajeno y no vea la viga en el ojo propio"(Mateo 7, 1-6) que en este país los que financian a los ricos son los pobres IVA por medio y ustedes tienen la cara dura de bajarse los impuestos a los bienes personales y no aumentarle a los jubilados y universidades.

"Padre Francisco, no les preguntes lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación"

"Padre Francisco no le preocupe que lo llamen comunista, con estandartes y altavoz".

"Padre Francisco salga por Cristo a predicar una justicia más audaz."

Cantaba Miguel Cantilo

Y el Papa Francisco simplemente nos recuerda a los católicos:

"El destino universal de los bienes no es un adorno discursivo de la doctrina social de la Iglesia sino que es una realidad anterior a la propiedad privada que debe estar siempre en función de las necesidades de los pueblos"

Usted odia el Evangelio, a los Santos Padres, a la Doctrina Social de la Iglesia, así que mejor que no vaya a Misa, usted es sapo de otro pozo, y tenga bien claro que nos nos hace falta su limosna, nosotros predicamos o debemos predicar Justicia .