“Lo lamento por él porque lo merecía, pero así es como es”. Esteban Ocon, el piloto francés de la escudería Alpine, justificó la decisión de su equipo que llevó a quitarle el récord de la vuelta más rápida en el Gran Premio de Austin, Texas, al piloto argentino Franco Colapinto. "¿Para qué entra a boxes? anda gastando caucho al pedo, para nada. Qué cuiden el planeta", lo había criticado el piloto oriundo de Pilar por perder ese récord sobre el final de la carrera.

"Más que positivo el día, pero hubiese tenido la vuelta rápida si no me la sacaba este, el francés, pero bueno, una pena. Qué me la devuelva", se quejó Colapinto en una entrevista con ESPN. El francés, por su parte, se encargó de justificar la decisión y hasta realizó una publicación en sus redes sociales para dar su explicación: “La carrera se vio comprometida en la primera vuelta tras recibir un golpe por detrás. Recuperé algunas posiciones, pero no pude hacer mucho más después de la largada. Aun así, al final logramos la vuelta más rápida del equipo. Lo siento, Franco, porque se lo merecía.”









Es que aunque Colapinto, entre bronca y broma, le dijo a Ocon que quitarle el récord de la vuelta más rápido fue "al pedo", debido a que el francés terminó en la puesta 18 y no pudo computar el punto extra que significaba, el equipo Alpine tenía sus motivos y el francés también.

La razón de la maniobra de Alpine

Con su destacable décimo puesto, el piloto argentino sumó 1 punto para el equipo Willians y podría haber adquirido el punto extra de la vuelta más rápida. Eso hubiese signficado que en el Campeonato de Constructores, Williams ampliara su ventaja sobre Alpine. Con los resultados en el Circuito de las Américas ambos equipos quedaron con 17 y 13 puntos, respectivamente. A su vez, con el récord Colapinto hubiese superado a Ocon en la tabla de pilotos, donde ambos ahora comparten ahora el puesto 18.

Ese fue el argumento que motivó la decisión de Alpine de convocar a su piloto a los boxes para cambiar a neumáticos blandos por nuevos y así salir a buscar el récord en la penúltima vuelta de las 56 que se corrieron. “Es una batalla por todo al final y un punto es bastante en la tabla, así que fue muy importante”, insistió Ocon.

La decisión sobre qué tipo de cubiertas utilizar en la carrera también fue un tema relevante para el equipo Williams. Colapinto contó que él convenció al equipo de comenzar la carrera en Austin con gomas duras para aguantar más tiempo sin entrar a boxes. "El equipo no quería largar con gomas duras y yo les dije ´Dale amigo, tirá duras y lo hacemos más largo´. No querían y los convencí".

"Capaz que si no consigo butaca para el año que viene me hago ingeniero de constructores", bromeó pidiendo pista en el equipo para el año próximo.



El festejo de Colapinto y la próxima carrera

El piloto argentino Franco Colapinto celebró su desempeño en el GP de Estados Unidos en la Fórmula 1 en sus redes sociales y agradeció la presencia de los hinchas en el circuito. "Qué lindo día para unos puntitos... ¡Increíble la cantidad de argentinos que había hoy! ¡Nadie lo puede creer! No traten de entendernos jajajaj", escribió Colapinto en la red social Instagram.





Y agregó que lamentaba haber perdido la vuelta rápida, pero destacó su ritmo: "Muy buen ritmo, casi vuelta rápida de la carrera y más puntos para el equipo. ¡Muy contentos después de una qualy complicada!". "No tengo palabras para agradecerles todo lo que nos hicieron sentir este finde en el circuito los quiero mucho!, finalizó el pilarense.

Colapinto volverá a correr en la categoría reina del automovilismo este fin de semana, en el Gran Premio de México. La acción para Colapinto en la que será la vigésima fecha del calendario comenzará el viernes con los entrenamientos libres, a las 15:30 y 19 respectivamente. El sábado tendrá la última sesión de entrenamiento a las 14, mientras que la clasificación para la carrera comenzará a las 18. La carrera está agendada para el domingo a partir de las 17 en el autódromo Hermanos Rodríguez de la ciudad de México.