Luego de la ruidosa caída 3-0 del último sábado ante Tigre, el plantel de Boca trabajó por segundo día consecutivo en el predio de Ezeiza, donde el entrenador Fernando Gago comenzó a ensayar algunos cambios con vistas al trascendental partido del miércoles ante Gimnasia, a partir de las 21.10 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El entrenamiento de este lunes no fue abierto a la prensa, pero se pudo saber que el flamante director técnico piensa implementar algunos cambios en la mitad de la cancha, ya que observó que el equipo no tiene la tenencia del balón que pretende.

Si bien el hermetismo con el que se maneja el cuerpo técnico no permite aseverar cuáles serán las mentadas modificaciones, en las entrañas del predio de Ezeiza se concluyó que hubo "niveles bajos" en sectores clave.

Ignacio Miramón era la gran apuesta de Gago, quien decidió pararlo como cinco. Pero la tarea del ex Gimnasia La Plata no terminó de convencer, por lo que las alternativas podrían ser Guillermo "Pol" Fernández -indultado pese a su firme decisión de emigrar a fines de año- o Tomás Belmonte.

Asimismo, si bien ante Tigre también se observaron bajos rendimientos en Marcos Rojo, Edinson Cavani y Sergio Romero, el técnico los considera referentes.

En el caso particular del experimentado arquero, su regreso tras los dos partidos de sanción por el altercado con los plateístas en La Bombonera en la derrota ante River no fue el esperado. Romero fue titular en Victoria, pero con el 0-3 y algunas flojas reacciones volvieron los cuestionamientos. Acerca de si respetará la titularidad del ex arquero mundialista, el DT respondió: "No, es partido a partido. Cada uno se gana el lugar en el equipo en el entrenamiento".

Desde la derrota en el Superclásico, la figura de Leandro Brey ganó peso, sobre todo por sus buenas actuaciones ante Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors. La actualidad del juvenil de 22 años oscila entre ser el arquero del futuro y el del presente aunque, en su debut como entrenador, Gago apostó por la experiencia y la jerarquía de "Chiquito". Quién estará bajo los tres palos este miércoles por ahora es un gran interrogante.

Nueva oferta por Cristian Medina



En paralelo, el Fenerbahçe de Turquía envió este lunes una nueva oferta por el mediocampista Cristian Medina -otro de floja performance ante el Matador-, y propuso pagar 10 millones de dólares en forma inmediata, además de 5 millones de dólares en bonos por el 80 por ciento del pase.

Sin embargo, el Xeneize pretende cobrar 20 millones de dólares por el jugador oriundo de Moreno y está dispuesto a seguir negociando, mientras que el Fenerbahçe pretende tener sus servicios antes de fin de año y que esté disponible para el segundo tramo de la temporada.

Cabe señalar que Medina ya logró el acuerdo con el Consejo de Fútbol boquense para que accedieran a transferirlo, por lo que las negociaciones seguirán en las próximas horas en busca de llegar a un acuerdo beneficioso para las tres partes.