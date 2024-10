Los planteles de Newell’s y Central retoman los entrenamientos esta mañana. Los leprosos reciben el sábado a Sarmiento a las 17.15 y los canayas, en el mismo día y horario, jugarán en Córdoba frente a Instituto. Ricardo Lunari anticipó cambios en el once rojinegro y espera por la vuelta de Ever Banega, al tiempo que Matías Lequi tiene a disposición el once ideal.

La caída ante Godoy Cruz obliga al técnico de Newell’s a buscar variantes en la formación. El equipo fue muy superado por el rival y los delanteros quedaron en observación, tanto Juan Ramírez como Juan Manuel García. Para recibir al equipo de Junín, que viene de echar a Israel Damonte como técnico tras lograr un solo triunfo en los últimos once partidos, tiene más chances de seguir García en el equipo que Ramírez. Pero recién el jueves Lunari mostrará el once titular en práctica de fútbol. Aunque para el mediocampo el entrenador espera disponer el regreso de Banega como así también de Rodrigo Fernández Cedrés. Ambos jugadores se perdieron por lesión los dos últimos partidos del equipo y son candidatos a salir Pablo Altamirano y Matko Miljevic. La Lepra hace fútbol pasado mañana por la mañana en Bella Vista. Después del compromiso con Sarmiento en el Coloso del Parque el rojinegro visitará a Unión el viernes 1 de noviembre a las 21.15.

Por el lado de Central, en cambio, Matías Lequi no tiene mucho más por hacer dado que ante Banfield tuvo al equipo ideal en cancha. Por lo cual en el entrenamiento de fútbol no se esperan sorpresas más allá de alguna modificación en el mediocampo. Lequi se mostró conforme con el rendimiento de Central ante Banfield y en la definición cree que estuvieron las fallas que lo privaron de la victoria.

Central hace fútbol el jueves en Arroyo Seco. El equipo quedó a diez puntos de acceder a una plaza de Copa Sudamericana el año que viene y jugará el sábado ante un rival en la pelea por volver a la copa internacional. Por lo cual el conjunto de Lequi se juega en Córdoba la última chance por alcanza el objetivo, aunque quedó muy lejos y deberá ganar casi todos los partidos que le restan a la temporada para meterse en la conversación. Pelear por la Sudamericana era el principal objetivo que asumió Lequi al tomar las riendas del equipo. Después del partido con Instituto el canaya recibirá a Barracas Central el jueves 31 a las 21.15 por la 20º fecha de Liga Profesional.