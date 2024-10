El Ministerio Público Fiscal de Chubut recibió la denuncia de más de 100 vecinos de Esquel que habrían sido estafados por la compañía Peak Capital Team, una firma con terminales en San Juan, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, sospechada de montar una estafa piramidal.

Al igual que en la estafa de RainbowEX en San Pedro, la empresa "capta ahorros de particulares al ofrecer un retorno elevado de intereses a partir de inversiones que se implementaría mediante una plataforma y serían coordinadas por grupos de WhatsApp", explicaron las autoridades. Para facilitar la realización de las denuncias, la fiscalía distribuyó un formulario por WhatsApp.

La fiscal general de Esquel, Rafaella Riccono, le solicitó a las personas perjudicadas que no borren información del teléfono, no salgan de grupos vinculados con el caso ni bloqueen ningún contacto. Como las capturas de pantalla no pueden ser consideradas como una prueba judicial, es importante conservar los archivos de las conversaciones.

Cómo funcionaba la presunta estafa de Peak Capital Team

Según consta en las denuncias, las víctimas aportaron su dinero a Peak Capital Team luego de participar de reuniones promocionales o por la recomendación de conocidos. Para operar había que descargar la billetera virtual Lemon Cash, ingresar el dinero y convertirlo a criptomonedas.

La firma prometía ganancias superiores a las de un plazo fijo o que cualquier otro tipo de instrumento financiero. Se estima que las supuestas ganancias eran del 5,4% al 5,6% mensual en dólares.

Más de 100 denuncias contra Peak Capital Team en Esquel.

Una vez aportado el dinero, las personas ingresaban a un grupo de Whatsapp, donde una usuaria de nombre "Cindy" coordinaba las operaciones, indicaba que monedas se tenían que comprar o vender y las ganancias que se obtendrían.

"Si invertían más, se obtenía una bonificación del 4%. Si llevaba invitados la plataforma 'pagaba' 5 dólares al anfitrión y al invitado. Al operar el invitado, de su ganancia prometía a quien lo llevó una ganancia del 15%. Y en cascada, si el invitado llevaba a otra persona, el primero obtenía un 10% de su ganancia y el segundo un 5%", explicaron desde el MPF de Chubut.



Como sucedió con otras empresas financieras, Peak Capital Team comenzó a tener "dificultades operacionales" y por este motivo los retiros recién se iban a permitir después del 18 de octubre. Sin embargo, esos retiros nunca se concretaron, ya que la empresa cerró.



"Yo pedí un préstamo, puse 5 millones de pesos. Pensaba operar solo seis semanas, doblar la inversión e irme, pero no tuve ni tiempo. Ahora debo 12 millones", contó uno de los damnificados a un medio local.



El antecedente de Peak Capital Team en Santa Fe

Peak Capital Team fue denunciada por el concejal de Casilda, Santa Fe, Mauricio Maroevich a mediados de octubre, también por sospechas de estafa piramidal. Según consignó Maroevich, al menos 900 personas habrían confiado en este grupo para invertir sus ahorros con la esperanza de aumentarlos por encima de la tasa ofrecida por los bancos.

