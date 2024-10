Luego de decenas de proyecciones e invitades especiales este fin de semana cierra la undécima edición del Festival Internacional de Cine LGBTIQ+ Asterisco, profundizando el combate contra los discursos de odio y expresando la diversidad y la disidencia desde el cine como barricada, encuentro y aquelarre.

El domingo 27 de octubre tendrá lugar, como proyección especial de cierre y a su vez como estreno mundial, “La orquesta y el silencio”, del realizador argentino Diego Fernán. Filmada en 2024, la película explora desde la biopic documental las huellas que dejaron la carrera y la herencia del músico argentino Waldo de los Ríos (1934-1977), las circunstancias que lo catapultaron a su extravagante vida, los tabúes nunca declarados sobre su homosexualidad y las historias detrás de la icónica composición de la banda de sonido del film “Boquitas pintadas” de Leopoldo Torre Nilsson.

Mediante un rodaje sencillo y ameno, que su director recuerda como un camino de aprendizaje y apasionamiento en el cual todas las personas entrevistadas se ofrecieron a hablar durante horas sobre Waldo, el documental y su realizador lograron su preciado cometido: retratar con precisión y justicia a un personaje del cual circula muy poca información, y encima de manera caricaturizada y escueta.

En diálogo con SOY, Diego Fernán cuenta cómo pasada la pandemia buscó retomar sus proyectos más preciados, aprovechando también las circunstancias para alejarse de todo lo conocido y volver a conectar con ese rompecabezas incompleto y difícil de armar que venía elucubrando desde hacía tiempo: la compleja e increíble historia de Waldo de los Ríos, un niño grande, un creador incansable y un personaje rodeado de secretos, que además de las sorpresivas facetas de su vida y la construcción de su propio personaje, supo ser alumno del notable compositor argentino Alberto Ginastera, quien declaró públicamente que solo había tenido dos estudiantes realmente valiosos: Astor Piazzolla y el mismísimo Waldo.

Waldo de los Ríos aparece retratado como un personaje poco convencional en el mundo musical de su época...

Diego Fernán: Él era considerado por muchos como un hombre-niño que amaba los juguetes y la tecnología, y a su vez un coleccionista de coches de carrera o autos caros. Era un “tuerca” y eso es, desde cierto prejuicio quizá, difícil de conjugar con la cosmogonía LGBT. Era un personaje único y, en conclusión, alguien con sus muchas particularidades; para nada alguien previsible o sencillo. Él no solo fue un folclorista; fue quien, en ese contexto, hizo una ruptura notoria, un cambio radical en la instrumentación, agregando un sintetizador y efectos de cintas electromagnéticas, o lo que entonces se llamaba “música electrónica”, además de jugar con las estructuras y el tempo de manera osada. Pero todo bajo una enorme capacidad de conjugar lo complejo y nuevo con la belleza.



En la película confesás que te produce de algo de miedo tocar determinados temas debido a la idealización que hizo de él su público. ¿Cómo fue la decisión de hablar sobre su homosexualidad?

D.F.: Sus discos salieron hace cincuenta años o más, y mucho de ese público que lo consumió entonces tenía inevitablemente otros criterios. Esa escena que vos mencionás también es parte de una trama ficcionada que va empujando la historia, y me sirve para anticipar el tema y es un poquito una denuncia, si querés, de esa resistencia ante estas cuestiones que leía en las redes u oía en comentarios de algunos repetidamente. En lo personal me da más miedo el trato amarillista que a veces algunos que lo han investigado le otorgan a la orientación sexual de Waldo, o a su muerte, tiñendo todo de un tinte camp y oscuro, en vez de retratar a un artista innovador, genial, con sus presiones y su fragilidad emocional amplificada en ese contexto de los años 70.

Diego Fernán

SILENCIO MUSICAL

Como es bien sabido, muchxs artistas en décadas pasadas ocultaban variados aspectos de su vida personal y privada, y los públicos también decidían negar otras tantas. Si bien la separación de la vida privada y la pública es un derecho absolutamente respetable, en el caso de Waldo de los Ríos el realizador de este documental sintió que alivianar sus circunstancias y contar ese aspecto de su historia era una deuda: “Mucha gente en el mundo del folclore, un medio tan machista como otros, va a poder ser comprendida gradualmente si todos desde nuestro lugar luchamos para que de la cabeza del consumidor de música se quite el prejuicio y se expanda su horizonte”, comenta Diego.

A partir de tus investigaciones, ¿cómo imaginás a Waldo en relación a su sexualidad?

D.F.: Yo no encuentro en Waldo una obsesión particular por ocultarla, pero sí pensá que habrá sufrido chantajes, él, su madre… Podemos imaginar eso y muchas angustias. Por otro lado, Waldo en realidad era bisexual, y yo pienso más en su confusión y soledad que en la necesidad de fingir. Su esposa Isabel Pisano, en uno de sus libros, relata el momento en el que conversan por primera vez de esto. Ella lo contenía, contra todo lo que se pudiera imaginar. Un matrimonio especial, pero sí, era otro momento.



¿Cómo fue la composición de la música para el film "Boquitas Pintadas"?

D.F.: La música de Waldo es clave para apuntalar lo punzante y sensible del filme de Torre Nilsson. Dio en la tecla con precisión y, de nuevo, con belleza: él entendió el kitsch que lo rondaba a Puig, pero no obstante elaboró un leit motiv memorable, nada sencillo, con orquestaciones muy precisas, las cuales conjugó dependiendo la necesidad narrativa: onírico, oscuro, meloso. Si bien son de culto filmes a los que le hizo música como “¿Quién puede matar a un niño?”, la complejidad de la banda de sonido de “Boquitas pintadas” es, por mucho, más pregnante y valiosa, y como filme, merece ser más recordado, porque es sencillamente genial. No es casual, esto desde mi subjetividad, que sus dos mejores bandas de sonido hayan tenido que ver con nuestros géneros: era lo que mejor sabía manejar, con una destreza inigualable.



Domingo 27 de octubre a las 22 en el MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415.