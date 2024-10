Desde la asociación Amigos del Riel reclamaron por la situación del tren Rosario - Cañada de Gómez, que desde marzo pasado viene sufriendo suspensiones alternativas del servicio, cuando la locomotora se usa para formaciones de larga distancia. Temen por el futuro del ramal que retomó en agosto de 2022, luego de 45 años, y apuntan a que la provincia podría hacerse cargo. El diputado nacional Eduardo Toniolli manifestó en su cuenta de la red social X que la situación es "consecuencia de la política de degradación planificada del transporte ferroviario impulsada por el gobierno nacional". Y agregó: "No invierten, no hacen mantenimiento, dieron de baja la compra (ya adjudicada) de 50 coches motores chinos que -entre otras cosas- podría resolver la crisis tractiva del Mitre. Necesitamos que el gobierno provincial y los municipios acompañen el reclamo de los usuarios".

Luego de que esta semana el servicio fuera suspendido lunes y martes, por falta de locomotora, la asociación Amigos del Riel insiste con la necesidad de sostener el servicio. "Esto tiene que ver con lo azarosa que es la prestación del servicio entre las dos ciudades. Se debe a que se le quita la locomotora para poner en otros trenes de larga distancia, con mucha asiduidad. Esto origina que el tren de Cañada no se pueda operar. Los usuarios se enteran por el grupo de WhatsApp cuando no corre porque le quitan la locomotora, y no hay de reserva", indicó Mariano Antenore, de Amigos del Riel, sobre el servicio que opera tres veces por día, de lunes a viernes, y una vez, los sábados. "Por lo general hay uno o dos días de suspensiones, cada 20 días aproximadamente", sostuvo.

Además, indicó que cada formación tiene dos coches, con 72 butacas, que "van completos". Se trata de un servicio que de punta a punta tiene un costo de 800 pesos, cuando el mismo tramo en colectivo demanda un costo aproximado de 5000 pesos, según indicó. "Hay que contar la gente que usa las paradas intermedias y que le dan un valor agregado a este servicio", señaló sobre las estaciones que hay -desde Rosario- en Funes, Roldán, San Jerónimo, Carcarañá, Correa y Cañada.

Antenore sostuvo además que desde que asumió este gobierno nacional "no hay mantenimiento", del servicio que se recuperó hace dos años. "El actual gobierno no está haciendo inversiones en material ni en repuestos y pasan las cosas que pasan".

En ese contexto, recordó que "hay una ley que creó (el actual intendente de Rosario) Pablo Javkin en 2011, que es la ley 13.242, que determina la creación de una empresa mixta de ferrocarriles, tomando como modelo lo que se había hecho en Chaco, Río Negro, provincia de Buenos Aires y en su momento en Tucumán. Cuando el Estado nacional abandona su función natural que es la de prestar los servicios públicos federales, las provincias pueden hacerlo per se, y nosotros como asociación sostenemos que Santa Fe no es una provincia que no pueda costear un servicio como éste, sobre todo cuando está tan asimilado por el público. Habiendo una ley, no hay que esperar que la nación le vaya a decir a la provincia que se haga cargo, puede ir la provincia a golpear la puerta a la nación y decir que está en condiciones de asumir la prestación del servicio", planteó.

Antenore dijo que tanto Toniolli como la diputada Lucila De Ponti vienen ocupándose del tema. "Nos gustaría que hubiera un abanico político más amplio porque es un tema social. A lo largo del recorrido hay varios intendentes que ojalá se sumen a la cruzada".