“Yo soy partidario de la idea de que existe una estética del conurbano bonaerense que es diferente a la estética del teatro que se hace en otras ciudades del país. Nuestro teatro está invisibilizado hace años. Desde el festival hacemos todo lo posible por mostrarnos al mundo y fracasamos cada vez mejor, como dice Beckett” sostiene Cristian Palacios, director de teatro y uno de los organizadores de PIROLOGÍAS, el festival internacional de teatro del conurbano que va por su catorceava edición. El festival comenzó el 18 de octubre y se extiende hasta el 3 de noviembre, acercando el teatro a distintos lugares del territorio provincial.

¿Por qué no acá?

En sus catorce ediciones, el festival independiente ha recibido más de 250 espectáculos de 40 países. Se lleva a cabo tanto en salas de teatro independientes como en espacios transformados especialmente para tal fin. Durante el evento se realizan funciones de teatro para niños, niñas, jóvenes y adultos, danza y circo, recitales, exposiciones, mesas de discusión, talleres y seminarios para los artistas y la comunidad. Es además un punto de encuentro para grupos, creadores y realizadores de Argentina, Latinoamérica y el mundo.

El festival lo organiza La Compañía Nacional de Fósforos. Oriundos de Villa Bosch, tuvieron un pensamiento: a pesar de ser de la zona, no producían espectáculos ahí. “Está la idea de que la gente que vive en el conurbano tiene que ir a trabajar y divertirse a la capital. Pero, por ejemplo, en el partido de 3 de febrero hay 300.000 habitantes, o en un distrito como San Martín hay 400.000 habitantes, ¿por qué la gente tiene que tomarse un colectivo, viajar dos horas, tomar un tren, o pagar un estacionamiento para ver teatro de calidad? No puede ser que en distritos de tanta población, los artistas no puedan trabajar ahí y el público no pueda acceder a ver teatro independiente” dice Palacios.

Confiesan que al principio costaba que los vecinos se acercaran, pero trabajaron ampliamente para construir al público. Hoy en día, la gente ya sabe en qué fecha llega el festival y lo espera con ansias. Siempre buscan seguir expandiendo la red de espacios para llegar a más lugares. Este año sumaron por primera vez teatros en Moreno, Martínez y Hurlingham.

“El teatro es muy importante para descubrirnos como comunidad. Siempre digo lo mismo, en teatro no es tan fácil pensar mal del otro, decirle al otro que querés que se quede sin trabajo, que querés que se muera de hambre o que querés matarlo. No es tan fácil porque estás mirándolo a los ojos, porque está el cuerpo vivo del otro ahí. No está esa irresponsabilidad que generan las redes sociales, o antisociales, donde se puede decir cualquier cosa de manera totalmente impune. Ahí no hay liviandad en la palabra. En teatro, cada palabra dicha, cada palabra pronunciada tiene peso” reflexiona Palacios.

El público

Quienes asisten a PIROLOGÍAS saben que tienen un espacio donde se los piensa como parte fundamental del evento. Por eso, hay lugar para los debates sobre la práctica teatral. El jueves 31 a las 17hs tendrá lugar “Encuentro Nacional de Festivales: Cruce de Festivales”, en el bar cultural La Tuerca. Por otro lado, el domingo 3 de noviembre a las 13hs en El Baldío Teatro (Ciudad Jardín) se dará el “Encuentro Inter-Regional de Grupos: Cómo sobrevivir al apocalipsis zombie. Prácticas de política escénica”.

“El joven araña”, producción uruguaya que se verá el sábado 2 de noviembre.

Para Palacios se nota con mucha notoriedad la crisis económica en la recepción del público. “Hay una crisis de pertenencia, de identidad. Pero cuando la gente logra acercarse se escucha el agradecimiento. Hay una necesidad de teatro y encuentro. Yo uso la expresión “el abrazo del teatro”. El otro día pasó que en una función al aire libre, en una plaza, unos chicos que estaban en la calle fueron y abrazaron uno por uno a cada uno de los actores en mitad del espectáculo y después. Fue la metáfora de lo que es el festival. Estamos en una instancia donde lo social está roto y entonces recomponerlo va a costar un montón. Cuesta mucho y yo creo que nuestro festival y otros buscan que no se rompa del todo el lazo social” explica.



Otros años comenta era más fácil que la gente fuera al festival, este año costó por la recesión. “Pero cuando llega la sensación de estar en un teatro, en un festival, donde pasan tantas cosas maravillosas, se nota, se siente la alegría de estar participando de una instancia de encuentro” agrega.

Palacios estará presentando el 27 de octubre como director “Pequeña pasajera”. La obra busca preguntarse qué pasa cada vez que nos desarmamos y nos enfrentamos a la difícil tarea de volver a construirnos, cómo nos levantamos cada vez que nos caemos, cómo nos buscamos cuando nos desencontramos y nos volvemos luego a perder, una y otra vez. Cómo es posible que, a través de los años, en ese tejido extraño y fragmentario que es la vida, podamos seguir llamándonos uno o una, mientras nos preguntamos, solos en lo más íntimo de nosotros, a dónde nos llevará el próximo tren. A partir de distintos textos literarios, fragmentos, poemas y citas surge este unipersonal coproducido por los grupos Travesía Teatro de La Matanza y la Compañía Nacional de Fósforos. Con la actuación de Natalia Rey, será a las 17 hs en el Espacio Merequetengues de Hurlingham.

Qué vemos

Otro de los espectáculos que podrá verse es "Fedra en karaoke". La tragedia de Fedra está envuelta en un mundo de ambigüedades y de engaños: Es la historia de un hijo cercado en un triángulo de pasiones; con un destino heredado por una mujer espléndida que espera, y un padre ausente. Una historia con una buena muerte, que abona toda una vida de maldades. Los espectadores se verán inmersos en una fiesta karaoke de la que serán parte activa y fundamental, podrán cantar sus temas favoritos y beber algún trago, mientras husmean la intimidad del triángulo amoroso más escandaloso del mundo occidental. La dirección es de Folini, y tendrá tres funciones. El jueves a las 09hs, en el Instituto San José Obrero (Caseros), el viernes a las 21:30hs en La Herrería Teatro (San Miguel) y el sábado a las 22hs en El Baldío Teatro (Ciudad Jardín).

El domingo 27 a las 19hs se podrá ver en Teatro Terrafirme (Paso del Rey) la obra “Entre-nos” una coproducción de la Compañía Nacional de Fósforos y Eterna Compañía. Escritor, militar, periodista, político, aventurero, veterano de la Guerra del Paraguay, sobrino de Juan Manuel de Rosas, Lucio Victorio Mansilla habla desde el cenit de su existencia, en un cara a cara con el público, de una patria que no existe más, que acaso nunca existió, de ese país previo al genocidio indígena, con la autoridad de quien la ha experimentado con sus propios ojos, de quien ha asistido en primera persona al espectáculo de la guerra y la política. Sentado a la vera de la historia Mansilla recuerda, y en sus recuerdos están Sarmiento, Rosas, Rivadavia, Oro, Agüero, unitarios y federales, indios y cristianos, todos reaccionando ante el sueño fracasado de una Argentina común. Basado en las Causeries del Jueves del autor.

Otra de las obras de la Compañía Nacional de Fósforos que tendrá lugar es "El asado de Platón". Un asado en honor de Agatón, el cineasta, es la excusa para que Sócrates y sus amigos coman hasta reventar, se emborrachen y discutan apasionadamente sobre el amor en una noche que promete ser memorable. Basada en El Banquete, El Asado de Platón es la primer pieza de una trilogía sobre los diálogos platónicos que intenta pensar la posibilidad de un Sócrates que habite, piense y muera en este siglo XXI que apenas comienza. Será el domingo en Martínez, a las 20hs.

En cuanto a espectáculos internacionales esta semana se podrá ver “Una historia de humor”, de la compañía italiana I Farsanti. Una pareja de personajes muy distintos entre si se encuentran casualmente y accidentalmente en una estación de tren y entre ellos nace un amor que los acompañará por toda sus vidas, no sin algún que otro desencuentro en el camino. A través del teatro gestual y el clown, la obra nos acompaña por los matices del amor resaltando siempre la nobleza de ese preciado vínculo sincero, hasta que la muerte los separe. Será a las 18hs del sábado, en El Baldío Teatro.

El sábado 2 de noviembre en el mismo espacio se podrá ver “El joven araña”, de la compañía uruguaya Decartón Teatro. Un profesor de matemáticas es enviado por el liceo local a la casa de David, un estudiante que ha sufrido bullying, con el fin de que logre hacerlo volver a clase. Una obra sobre la pandemia y sus consecuencias entre los adolescentes. La obra premiada fue con el Fondo Regional para la Cultura del MEC 2022.

Toda la programación se puede consultar en la página web del Festival www.pirologias.com.ar o en sus redes sociales (@pirologias).