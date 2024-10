Diez municipios de los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta, acordaron la creación de un Plan Estratégico de Turismo Sustentable que apunta a transformar el desarrollo turístico de la región.

Para la ejecución del proyecto, los intendentes de La Poma, Juan Mamaní; Payogasta, Lucas David Arapa; Cachi, Américo Liendro; Seclantás, Mauricio Abán; Molinos, Walter Chocobar; Angastaco, Carlos Ríos; San Carlos, María del Carmen Vargas; Animaná, José Rolando "Tata" Guaimás; Cafayate, Rita Guevara, y Guachipas, Diego Ontiveros, firmaron un convenio con la consultora Escudero.

La consultora es presidida por Fernando "Nano" Escudero, quien fue coordinador del Plan Estratégico de Turismo de Salta y del Inprotur en la provincia. El impulso de esta propuesta surge en un contexto económico de crisis, y aspira a movilizar las economías regionales.

Aunque "hay una baja" en el turismo y en el consumo, Escudero dijo a Salta/12 que con este plan apuntan "mucho más allá de la coyuntura". "Lo más importante de esto es haber logrado que 10 intendentes se hayan puesto a trabajar en equipo. Eso creo que no existe a nivel país, lo estuvimos chequeando, no existe. Y son intendentes que hasta compiten electoralmente por los diputados, los senadores. Entonces, haber dejado esas diferencias y haberse puestos de acuerdo, es espectacular", resaltó.

"Lo que estamos trabajando es en armar un gran equipo en los Valles Calchaquíes. Entonces, estamos sentándonos a hablar uno por uno, para demostrarles que si hacemos equipo, no nos para nadie.¿Por qué? Porque tenemos la ruta 40, tenemos el Qhapaq Ñan (Camino del Inca), el nombre Valles Calchaquíes, Vino de Altura, las montañas con los colores más increíbles de este día a nivel mundial, tenemos todo lo que es la gastronomía, con todas las especias, las artesanías, hay pocos lugares que tengan artesanías tan auténticas. De hecho, Seclantás ganó los últimos 5 años los premios en La Rural de Buenos Aires. Y la calidad de la gente. Entonces, tenemos como un gran rompecabezas atractivo, que lo que hay que hacer es unirlos", sostuvo Escudero.

En esa línea, consideró que "hoy están faltando proyectos en los lugares". "Entonces, nuestro objetivo es el desarrollo de los emprendedores, para que haya más servicio en cada lugar, para que la gente se quede. El turista pasa de largo muchas veces porque no hay qué hacer en algunos lugares. Entonces, vamos a hacer un enfoque bien micro, no vamos a hacer un mega museo de 10, 20 millones de dólares", afirmó.

El plan se dividirá en tres etapas principales. La primera, denominada "Plan por Municipio", consistirá en un análisis detallado de las particularidades y necesidades de cada localidad. Este diagnóstico permitirá identificar fortalezas y debilidades en infraestructura, servicios y sostenibilidad turística para diseñar las políticas de desarrollo y promoción necesarias.

En la segunda etapa, el "Plan Integral", se unificarán las estrategias de todos los municipios, generando una visión conjunta para el desarrollo del turismo en todos los Valles Calchaquíes.

Conocer el lugar propio

Finalmente, en la fase de "Implementación", se ejecutarán las acciones acordadas, promoviendo la participación activa tanto del sector privado como de la comunidad local y cuyo principal objetivo será formar y potenciar a los pequeños emprendedores para lograr más servicios en una de las regiones más espectaculares de Argentina.

"Vamos a estar después del plan 6 meses trabajando, viniendo cada dos semanas, una semana entera, a capacitar, queremos hacer mínimo 10 emprendedores por municipio, 5 circuitos nuevos, y mejorar en calidad de 5, de 10 instituciones, como puede ser un restaurante, un hotel. Bien a lo micro, pero 10 emprendedores por 10 municipios, son 100 nuevos emprendedores, podrían tener 100 nuevos proyectos. La ecuación económica cambia absolutamente", consideró.

"El primer desafío es creérsela. Lamentablemente pasa en todos los lugares del mundo, uno no se da cuenta dónde vive (...) Estamos trabajando fuerte con eso. Empezar a mostrarles qué tienen en sus propios lugares, muchas veces no los conocen o, si los conocen, pues no se dan cuenta de eso, entonces estamos trabajando fuerte ese concepto. El segundo desafío es aprender a trabajar en equipo, eso es clave. Mucho trabajo público-privado, empezamos con algunos ejercicios, por ejemplo, queremos hacer una bolsa de servicios, en cada municipio", precisó.

"Quiero que los hoteleros nos den cien camas de habitación; los restaurantes, cien platos, y juntar toda esa bolsa de servicios para después, junto al Ministerio de Turismo de Salta, ir a Buenos Aires, a las mejores agencias de turismo a decirles vengan a conocer lo que no conocen y los productos nuevos que hicimos", sostuvo Escudero.

El tercer gran desafío es mejorar la calidad en los servicios de cada lugar. "La gente es lo más cálida que hay, pero no tenemos calidad. ¿Y qué significa calidad? Llegamos tarde, tenemos los celusales de plástico en vez de cerámica, tenemos los envases de plástico, manteles de plástico en vez de tener algo de tejido, si vos recorrés todos los pueblos a ver siempre hay carteles políticos de hace 45 años que no se limpiaron". Entonces, " el cuarto desafío es que empecemos a abrir los ojos a ver los errores que el turista ve y el local no", añadió.

Escudero aseguró que el plan en cada municipio se amoldará a lo que pida la gente en cada uno de los lugares. "No hay peor cosa que imponer algo. Y todos nos pidieron (...) un turismo respetuoso, que no nos deje basura, que nos enseñe". "Yo trabajo mucho en este tipo de turismo y el mismo turista te enseña a ser mejor en el ambiente y lo que es la parte cultural", aseveró.

Dijo que en estos últimos 50 años los gobernadores impulsaron la promoción de la provincia de Salta y "hoy es un destino mundial". "Yo creo en el proyecto futuro. Trabajo en turismo desde hace 27 años. Tuvimos cinco mil crisis. Si uno se detiene en la crisis, muere", afirmó refiriéndose al contexto socio económico actual. "En la crisis, no tenés laburo, dediquémonos a armar los planes de turismo, dediquémonos a planificar, dediquémonos a mejorar porque tenemos más tiempo. Para mí, la crisis siempre fue un momento de trabajar más. Y tratar de trabajar todos en equipo, motivarnos, buscar otras motivaciones. Somos Argentina, cada tantos años tenemos una crisis, hay que meterle pata. Yo en la crisis le meto pata. No me queda otra", aseveró.

Las acciones contempladas incluyen la creación de rutas temáticas que resalten la diversidad cultural y natural de los Valles Calchaquíes, como la Ruta del Vino, la Ruta de Artesanías, la Ruta Gastronómica, la Ruta de Trekking de montaña y las Rutas Nocturnas. Se prevé que estas propuestas no sólo atraerán turistas, sino que también fortalecerán el orgullo local y garantizarán un turismo sostenible.

Uno de los pilares del Plan Estratégico de Turismo es la participación activa de la comunidad, por lo que se previó que se organizarán charlas motivacionales, capacitaciones y talleres participativos con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y generar nuevas oportunidades para emprendedores locales.

El plan también contempla la realización de un relevamiento exhaustivo de los principales atractivos turísticos de cada municipio, que servirá como base para las estrategias de promoción. Asimismo, se lanzará una campaña de limpieza público-privada y el desarrollo de las normativas de planificación urbana y rural con el objetivo de mejorar la imagen de los espacios públicos y brindar una mejor experiencia a los visitantes.