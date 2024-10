El acto de los 47 años de Abuelas de Plaza de Mayo, a las 20 en el Teatro Argentino de La Plata, puede ser el lugar en el que se dé una de las fotos más esperadas para gran parte del peronismo en las últimas semanas: la del gobernador Axel Kicillof y la ex presidenta Cristina Kirchner. La titular de Abuelas, y agasajada por su cumpleaños, Estela de Carlotto confirmó la presencia de Cristina y dejó abierta la presencia del gobernador: "Me dijo que iba a hacer todo lo posible".

"Es una foto que vale para mí y vale para la Argentina", sostuvo Estela sobre el peso político de una foto entre la ex presidenta y el mandatario bonaerense, en una relación que se tensionó a partir de las difrencias de La Cámpora con Kicillof y la decisión del gobernador de no pronunciarse expresamente a favor de la candidatura de Cristina para presidir el Partido Justicialista.

El Teatro Argentino es un lugar icónico para el kircherismo, donde tanto Cristina como Néstor Kirchner lanzaron sus candidaturas presidenciales y legislativas. "Va a venir Cristina, me lo aseguró ayer, cuando después de saludarme por mi cumpleaños, me dijo que iba a estar", aseguró Estela sobre la presencia de la ex mandataria.

En el caso de Kicillof, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo confirmó que habló con él, pero, en un primer momento, descartó su presencia. "Él tiene muchas cosas y eso lo entiendo", señaló Estela y agregó luego: "Me dio mucha lástima. Le dije que me hubiese gustado sacarme una foto con los dos; vale para mí y vale para la Argentina".

Luego, ante la repregunta por la información que trascendió de que el gobernador tenía un acto en Punta Indio --a 113 kilómetros de La Plata-- en la previa del acto; pero la agenda libre a las 20, Estela señaló: "No me cerró la esperanza. Pero como está anunciado con una tormenta bastante terrible y no sabe si va a tener que venir por vía terrestre... Iba a ver si podía llegar", indicó la titular de Abuelas.

"Iba a hacer todo los posible, él es el gobernador y está con muchas obligaciones y mérito para hacer muchas cosas", valoró e insistió en que le gustaría tener una foto con ambos dirigentes, por ser "dos políticos que uno respeta, quiere y admira".

La tensión entre Kicillof y Cristina se incrementó desde el lanzamiento de la candidatura de la ex presidenta al presidir el PJ y la decisión del mandatario bonaerense y su Gabinete de no pronunciarse. Tras el acto del Día de la Lealtad en Berisso, que el sector más cercano a Cristina consideró "el lanzamiento de su campaña presidencial", el senador y mano derecha de la ex mandataria Oscar Parrilli exigió: "Estamos esperando un pronunciamiento claro, contundente y explícito por parte del gobernador a favor de a la candidatura de Cristina Kirchner a presidir el PJ”.

Finalmente, Kicillof hizo una carta pública en la que no se pronunció a favor, pero aclaró: "(Ricardo) Quintela no es mi candidato" y dejó en claro él no estaba dispuesta a "librar una guerra interna". "A horas del cierre, vuelvo a expresar mi voluntad: ¡unidad, unidad respetuosa, unidad peronista!", aseguró.