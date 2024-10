En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video de la escudería Williams de Fórmula 1 en el que Franco Colapinto le explica a su compañero Alex Albon qué es y cómo se pronuncia y se toma el mate. "No sé si es legal, todavía no fui al antidoping", bromeó el argentino.

Más allá de los muy buenos resultados en lo que fueron sus primeras carreras de Fórmula 1, el motivo por el cual Franco Colapinto está en boca de todo el mundo del automovilismo, no solo en Argentina, tiene que ver con su personalidad. "La gente" compra su personaje, les gusta, es evidente.

Es en ese marco que Williams aprovecha para explotarlo en las redes sociales. En esta oportunidad, se viralizó un video en el que Colapinto y Albon hablan acerca del mate.

El díalogo entre Colapinto y Albon por el mate

-Albon: "¿En Argentina se dice mate (se lee meit y es compañero en inglés) o mate?"

Colapinto: "Seguís sin aprender"

-Albon: "Nunca me dijiste"

Colapinto: "Es mate"

-Albon: "¿Qué es mate?"

Colapinto: "Lo tengo acá"

-Albon: "¿Un potenciador del rendimiento?"

Colapinto: "Lo es, lo es", le respondió entre risas

-Albon: "Pero legalmente..."

Colapinto: "Es un tanto ilegal. No hice un test antidoping todavía, no estoy seguro si es legal. Pero sabremos después de este podcast", continuó bromeando.

-Albon: "Es muy popular en la selección argentina de fútbol, todos lo toman".

Colapinto: "Sí, todos toman mate, por eso somos campeones"

-Albon: ¿A qué sabe?"

Colapinto: "Es una especie de té verde muy fuerte"

-Albon: "¿Lo toman sin leche? Le echan harina", acotó irónicamente.

Colapinto: "Es solo agua, un litro, hirviendo, que esté realmente caliente"

-Albon: "¿Son hojas?"

Colapinto: "Son como hojas muy pequeñas, como trituradas, no es un polvo, tiene cierta consistencia"

-Albon: "¿Es cafeina?"

Colapinto: "Tiene cafeina. Se toma mucho, me tomo un litro solo".

-Albon: "¿Con qué frecuencia?"

Colapinto: "Todos los días, a veces menos de un litro. Suelo tomarlo cuando me despierto"

-Albon: "¿Y el sabor?"

Franco: "Es como un té verde muy, muy fuerte. Lo tomo siempre sin azucar, nunca. Es muy adictivo".







