El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, alineado con el gobierno de Javier Milei, anunció que el Partido Justicialista de Tucumán apoyará la lista que lidera su colega riojano, Ricardo Quintela, y que integra Roque Álvarez, un veterano dirigente del peronismo de la provincia del NOA. Oscar Parrilli, senador nacional y hombre cercano a Cristina Kirchner, salió al cruce del tucumano y le recordó cuando le pedía desesperadamente el apoyo de la expresidenta para su candidatura.

“Yo primero quiero decir que no soy de La Cámpora. Segundo quiero decir que no soy kirchnerista, por lo tanto una forma de ayudar al movimiento nacional justicialista es trabajando con un colega gobernador, como es [Ricardo] Quintela, y por eso el presidente del Bloque Justicialista de la Legislatura, Roque Tobías Álvarez, integra a la [candidatura a la] vicepresidencia cuarta de esa lista y no hay duda de que nuestro espacio político, el Partido Justicialista del Distrito Tucumán, salvo aquellos que no lo quieran o decidan hacer, va a apoyar esa lista”, afirmó Jaldo, dejando en claro su postura de cara a la elección interna por las autoridades del PJ nacional, del próximo 17 de noviembre.

Además, el tucumano aprovechó el momento para lanzarle un "palito" a Juan Manzur, quien integra la lista de Cristina Kirchner: “Yo simplemente voy a repetir las palabras que dijo hace algún tiempo atrás el doctor Juan Manzur: el ciclo de la expresidenta, doctora Fernández de Kirchner, estaba cumplido”, sumó Jaldo.

Los videos que Jaldo quisiera olvidar

Parrilli fue uno de los primeros en repudiar la decisión del mandatario tucumano, fuertemente alineado al gobierno de Javier Milei (votando las leyes pedidas por la Casa Rosada y convalidando los vetos presidenciales), y le pidió que tenga "memoria".

"Hola, @OsvaldoJaldo. Tanto tiempo. ¿Te acordás cuando venías a mi despacho pidiendo apoyo de @CFKArgentina para tu candidatura a gobernador? Me pedías desesperado que te apoye en la pelea con @JuanManzurOK", comenzó su posteo Parrilli, publicado en X.

Y agregó: "Ahora, no solo apoyás las políticas de ajuste de Milei y votás las leyes contra los argentinos, sino que festejás con asado en Olivos el veto al presupuesto universitario". "No pido coherencia, pero sí memoria. Que tengas una buena jornada y que la historia te acompañe", cerró.

Otros, en cambio, recordaron en redes sociales el juramento que había hecho Jaldo cuando era parte de la Cámara de Diputados.

Días atrás, sin mencionarlos, pero adjuntando una publicación de este diario con sus fotos, la expresidenta había cuestionado a Jaldo y a otro gobernador del peronismo, el catamarqueño Raúl Jalil, por colaborar con el gobierno de Milei. Los acusó de incurrir en “transfuguismo político”.

La definición de Jaldo suma un capítulo más a la interna del PJ que está en "estado de ebullición". De no mediar un acuerdo por una lista de unidad (que es lo común en el verticalista partido fundado por Juan Domingo Perón), el próximo 17 de noviembre se enfrentarán Quintela y Cristina, para definir al nuevo lídel del partido.

Ambos postulantes ya presentaron sendas listas y sería la primera vez en décadas que el PJ defina quiénes serán sus autoridades por el voto de los afiliados y no por la decisión de las elites partidarias del momento.