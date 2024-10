La mención de las Islas Malvinas como "Falklands" en un comunicado oficial generó un escándalo mayúsculo, que tuvo repercusión entre los excombatientes, en la oposición y al interior del propio Gobierno. La canciller Diana Mondino, en un intento de defender lo indefendible, dijo en un mismo tweet que era falso que desde la Cancillería haya salido el comunicado y, a la vez, que estaban identificando "al responsable" para despedirlo. Sin tener datos certeros sobre el culpable, aseguró que esa persona estaba "guiada por la ideología de izquierda". Tras el papelón, el ministro de Defensa, Luis Petri, calificó al responsable como "un malnacido" al que van a echar y dijo que la palabra "Falklands" fue agregada en una "manipulación posterior", realizada por un organismo que depende de su cartera llamado Coordinación de Veteranos y Veteranas de la Guerra de Malvinas. Los opositores afirmaron que no se trató de un error, sino de "una entrega de soberanía". A pesar de la aparente indignación de algunos funcionarios libertarios, esta no es la primera muestra de claudicación del Gobierno Nacional en el reclamo por las islas.

Más allá de que el golpe fue derivado a Defensa, trabajadores de Cancillería aseguran que originalmente el comunicado fue realizado en la cartera dirigida por Mondino. Luego, el documento fue enviado al ministerio de Petri para su publicación y, tras el envío, la Cancillería se dio cuenta del error y lo arregló rápido. Sin embargo, no avisaron de la "equivocación" a todos los destinatarios y salió como salió. La circulación en redes lo hizo masivo.

“Queremos echar al responsable malnacido que cometió este acto malicioso porque no refleja las posiciones que venimos sosteniendo", dijo Petri sin mencionar quién es la persona que lo hizo. Desde Casa Rosada, en tanto, reafirman a la canciller en su puesto y resaltan: "Diana no tuvo nada que ver. Fue Defensa".

Un día de furia

"Mi equipo no ataja una y encima me hacen goles en contra", habría dicho Mondino enfurecida por los pasillos de la Cancillería, cuando el miércoles por la tarde las redes sociales se inundaron con capturas de pantalla del comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores en el que llamaban Falklands a las Malvinas.

La funcionaria está preocupada porque la semana pasada los diputados de Unión por la Patria pidieron formalmente un juicio político contra ella como respuesta a los acuerdos en torno a Malvinas anunciados por la Cancillería en un comunicado firmado el 24 de septiembre junto al secretario del Foreing Office inglés, David Lammy.

El diputado de UxP y excombatiente, Aldo Leiva, dijo en esa ocasión que el acuerdo firmado por Mondino "persigue fortalecer" la presencia del Reino Unido en las islas argentinas y "garantizar la logística que necesitan para los kelpers", además de afianzar la base militar de la OTAN y la utilización de los recursos naturales. "Desde que asumió en diciembre, Mondino ha favorecido, por acción y por omisión, los intereses de Gran Bretaña en el Atlántico Sur", denunciaron desde el bloque opositor.

Con el pedido de juicio político en sus espaldas, la Canciller se desesperó al enterarse del "error" en el comunicado que habían escrito desde su propio ministerio: "parece a propósito. Los diplomáticos no dejan de meterme en problemas y después joden con sus sueldos”, habría dicho iracunda a su equipo. Los dardos, en un comienzo, fueron en contra de Gerardo Díaz Bartolomé, un diplomático responsable de prensa, que habría dado el visto bueno para el envío del texto. Luego, las aguas se calmaron cuando apareció el ministerio de Defensa a llevarse la marca.

Petri al rescate

Petri aseguró este jueves que el texto original del Ministerio de Relaciones Exteriores que informaba sobre una reunión entre la canciller Mondino y Gilles Carbonier, vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), no tenía la palabra Falklands, sino que esta fue agregada en una manipulación posterior realizada por un organismo que depende de la cartera que dirige.

“Nosotros reivindicamos a los héroes de Malvinas, los hacemos marchar en los desfiles y reivindicamos la soberanía de las Islas Malvinas”, aseguró en una entrevista el ministro. Según informó, el texto original de Cancillería habría sido modificado por la Coordinación de Veteranos y Veteranas de la Guerra de Malvinas, una entidad que está bajo su órbita. En ese sentido, uno de los apuntados es el Coronel Jorge Zanella, responsable del organismo, aunque Petri evitó atribuirle la modificación del texto.

“Zanella pidió que se levante el mismo link que subió Cancillería, identificó una noticia relevante para las familias y veteranos de Malvinas”, explicó en referencia a la reanudación de las negociaciones del Tercer Plan del Proyecto Humanitario. Petri, además, comentó que pidió "la realización de un sumario porque hay una diferencia entre el texto que realiza Cancillería y el que se sube. No sólo respecto de la denominación de las Islas Malvinas (como Falklands), sino de todo el contenido, y esto no puede ocurrir”. "Estamos haciendo la investigación para caer contra el responsable y aplicarle las máximas sanciones", concluyó.

No fue la primera

Este agravio a la soberanía argentina de las islas Malvinas, sin embargo, no es el primero que hace el gobierno de La Libertad Avanza. En plena campaña electoral, la ahora canciller Mondino dijo en una entrevista con el periódico británico The Telegraph que “los derechos de los isleños serán respetados”. En su carrera hacia la presidencia, Milei confensó su fanatismo por la exprimera ministra del Reino Unido Margaret Thatcher. Hace tan solo unos meses, sentado en su despacho de Casa Rosada durante una entrevista con la BBC, reforzó sus elogios diciendo que "ella fue brillante". En esa ocasión, Milei también justificó la visita del canciller británico, David Cameron, a las islas y dijo que no le molestaba ni lo tomaba como una provocación "porque ese territorio hoy está en manos del Reino Unido. O sea, tiene todo el derecho de hacerlo". También señaló: “Nosotros no vamos a resignar nuestra soberanía, pero si no es el momento para discutirlo hoy, bueno, se discutirá en otro momento”.

Incluso, le abrió las puertas de la Casa de Gobierno a otro exprimer ministro inglés: Boris Johnson, quién no se cansó de repetir que las Malvinas pertenecen al Reino Unido, al punto de amenazar con enviar al Ejército inglés a las islas. Semanas atrás, Milei le dejó el balcón presidencial para que el político salude a un público inexistente.

En el último viaje que el Presidente y Mondino hicieron a Estados Unidos para participar de la asamblea de la ONU, la canciller se reunió, sin anuncio previo, con el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, David Lammy, donde, según la Cancillería argentina, "avanzaron en una agenda amplia de temas que incluyen distintos aspectos vinculados al Atlántico Sur". Distintos excancilleres argentinos, en ese momento, salieron a cuestionar el accionar del gobierno y también lo hicieron agrupaciones de excombatientes. Todos acordaron que se trató de un debilitamiento, o hasta abandono, por el reclamo histórico de soberanía. Fue por ese motivo que el bloque de diputados de UxP decidió oficializar el pedido de juicio político contra ella hace una semana.