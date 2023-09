Para Javier Milei y sus asesores, la soberanía de las Islas Malvinas no es algo que deba reclamar Argentina. Así de determinante y conciso es el pensamiento del bloque de La Libertad Avanza que quedó exhibido en una breve entrevista de Diana Mondino - dirigente que tiene todos los boletos para ser canciller en caso de que el ultraderechista llegue a la Rosada- con el The Telegraph. "Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar".

Noticia en desarrollo.