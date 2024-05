La escandalosa actuación del árbitro brasileño Anderson Daronco en el partido de River ante Nacional en Montevideo por la Copa Libertadores sigue despertando polémicas. Y en ese sentido, la Conmebol buscó bajar la espuma de los hechos al publicar los audios del VAR en el encuentro, en los que el juez principal justifica la decisión de no expulsar a dos futbolistas del conjunto local pese a las recomendaciones del resto del equipo arbitral.

En lo audios y en la explicación que brinda el locutor, queda claro que desde el VAR instaron al árbitro a expulsar a los futbolistas, aunque por protocolo la decisión final es del juez principal. En el video se muestra que Daronco desestimó la tarjeta roja a Leandro Lozano por un planchazo sobre Rodrigo Aliendro aunque el VAR le solicitó que juzgara "la intensidad" de la infracción. Esa falta desencadenó un escandaloso tumulto en el que Gastón Romero le propinó un golpe de puño a Paulo Díaz en el rostro. "No me cierra para tarjeta roja", sostuvo el árbitro para justificar la decisión.

El encuentro finalizó en un empate 2 a 2 y los jugadores de River estallaron por la actuación de Daronco: "Yo traté de separar, no vi bien qué fue lo que pasó, pero después me arrimé a la pantalla del VAR y se ve una piña a Paulo Díaz que creo que merecía roja", expresó Ignacio "Nacho" Fernández.

Miguel Borja, en tanto, manifestó: "Hay una jugada que para mí marca el juego en el segundo tiempo, que era roja. Yo no entiendo cómo a un arbitro de estos, con mas de 500 partidos, le cuesta sacar una roja. Si te llaman del VAR no es por una amarilla, no te puede pesar sacar una roja".

El entrenador de River, Martín Demichelis, también se refirió a las polémicas en el encuentro: "Ustedes saben que jamás hablé de los árbitros desde que estoy en River, pero hay cosas que quedaron en evidencia. En los primeros 15 minutos del segundo tiempo se premió el no jugar al fútbol", remarcó el técnico. Y agregó: "Por suerte no fracturaron a Rodrigo Aliendro. Y después el jugador (Franco Romero) que amonestaron merecía no seguir en la cancha por la actitud antideportiva que tuvo en ese tumulto".