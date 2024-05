“Me pueden dar vuelta como una media, no van a encontrar un peso que no me corresponde”, aseguró Juan Grabois y así salió al cruce de la campaña en su contra que se desplegó desde diferentes medios. Entre otras cosas se lo acusó falsamente de haber recibido “de regalo” un hotel en San Martín de los Andes y dos hectáreas en Bariloche. Además, el fiscal Carlos Stornelli inició una investigación por el Fondo de Integración Socio Urbana.

“Me tomé el tiempo de ver cada una de las causas. Se denuncian hechos inexistentes, con los que además, no tengo ninguna vinculación fáctica o jurídica. La conducta que se me reprocha es pertenecer a una organización que formó cuadros de gestión de origen villero y fundó cooperativas de trabajo en los barrios populares, pertenecer a un partido que promovió funcionarios y contribuyó a la sanción de leyes que transforman la vida de la gente”, aseguró Grabois en respuesta a un artículo publicado en El Diario Ar.

En LN+ también Luis Majul se sumó en su programa del último domingo a los embates contra Grabois y afirmó que le habían “regalado en 2014” el ex Hotel El Sol de San Martín de los Andes. La Municipalidad de San Martín de los Andes desmintió esa información mientras que el dirigente social detalló que “la verdadera historia es que el edificio fue desmantelado en 2003 a partir de la quiebra de una empresa de turismo mixta entre privados y la provincia. En 2011 pasó a propiedad del municipio, a mí no me dieron ningún hotel. En 2014 la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular (ENOCEP) empezó gestiones para mejorar una parte del edificio para hacer un espacio educativo y cooperativistas de SMA construyeron dos aulas donde estudiaron más de 3000 personas los últimos 10 años. Además, en ese espacio conviven proyectos educativos del municipio y universidades”.

Por otro lado, este lunes por la tarde el ht #GraboisNoSeCalla se convirtió en 3ra tendencia nacional en Twitter. Miles de personas se expresaron en defensa de Juan Grabois, en respuesta a las difamaciones que difundieron medios de comunicación y cuentas libertarias, denunciando que el objetivo de las operaciones era silenciar al dirigente opositor.

A esas noticias falsas se sumaron a otras. El vocero presidencial Manuel Adorni dijo en conferencia de prensa que el gobierno nacional decidió devolver a la administración de Parques Nacionales 2 hectáreas que habían sido cedidas a la Fundación Arcángel, “liderada por un militante llamado Franco Dellavalle, cercano al ex candidato a presidente Juan Grabois”.

“El ciudadano que según los medios dirige la fundación San Miguel Arcangel hace tiempo no pertenece al partido que presido (Patria Grande). No somos cercanos y nunca lo fuimos. Tampoco tengo nada en su contra ni creo que haya cometido delito alguno. Lo concreto es que no tengo absolutamente nada que ver con la cesión de tierras. Nada”, aclaró Grabois y le respondió en forma directa al vocero presidencial: “Adorni, cuando tenés el culo y la conciencia limpia, cada vez que te persiguen, te hacen más fuerte”.

A su vez, la operación mediática y judicial sobre el Fondo de Integración Socio Urbana tuvo esta semana un nuevo capítulo: Stornelli le dio lugar a una denuncia y empezó a investigar a Grabois y Anabel Fernández Sagasti por irregularidades. El denunciante, José Luis Vitale, expresa en su escrito que una auditoría del gobierno encontró irregularidades en el manejo del Fondo, pero lo cierto es que no existe ninguna auditoría oficial que detecte irregularidades.



“Yo soy senadora y nunca fui parte de ningún Ejecutivo, le diría a Stornelli que este error de copiar y pegar notas periodísticas sin leer ni estudiar desprestigia mucho a la justicia argentina”, reaccionó en un video en sus redes Fernández Sagasti. Por su parte, Grabois ya había publicado otro extenso video para responder una por una las cuestiones vinculadas al Fondo de Integración Socio Urbana.

El abogado y dirigente de Argentina Humana también salió al cruce el informe que emitió La Cornisa del pasado domingo, donde decían que él se había “apropiado” de Pedro Echagüe 1265, domicilio que antiguamente tenía y coincide con la sede de la UTEP. “Sobre las denuncias vinculadas a mi domicilio: en cierto momento cambié mi domicilio legal -para los que no saben, existe una diferencia jurídica entre domicilio real y domicilio legal que es perfectamente legítima- a la sede de la UTEP por la cantidad de amenazas de muerte que recibía, para proteger a mi familia, para evitar así que los instigadores a la violencia -virtuales o televisivos- publiquen mi domicilio real”, aclaró Grabois.

“Argumentos falaces en los medios, falsas denuncias en la justicia, nuevos titulares, ningún llamado a indagatoria. Hasta dónde van a llegar, no lo sé ni me preocupa. Me pueden dar vuelta como una media, no van a encontrar un peso que no me corresponde”, sostuvo en El Diario Ar Grabois. Y agregó: “Tengo una confianza plena en la calidad ética de las personas -en particular las personas que vienen de contextos de exclusión y pobreza- que colectivamente promovimos, visibilizamos y finalmente asumieron una responsabilidad en el ejecutivo o el legislativo. Estamos orgullosos de ellas y ellos”. “Ojalá algún día se pueda conocer todo el bien que se hizo. Mientras tanto, frente en alto, templanza y esperanza”, subrayó.

En una entrevista en Radio Con Vos también afirmó: "Esta es la calaña de gente con la que nos enfrentamos y nos vamos a enfrentar frontalmente con ellos, con Milei, con Villarruel, porque lo que están planteando es una deshumanización absoluta”. Y concluyó: “¿Cuál es el fin de esta o cualquier campaña de desprestigio? Que cualquier forma de organización comunitaria para ellos es una distorsión de lo que debería ser la sociedad”.