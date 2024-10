Un nuevo Me Too está surgiendo en la sociedad española. Al menos 12 mujeres han denunciado casos de violencia sexual contra el hasta ahora portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, que tras las acusaciones ha dimitido.

Todo dinamitaba cuando la periodista Cristina Fallarás compartía una publicación en Instagram que recogía una denuncia anónima de una mujer que narraba los episodios de violencia machista a manos de "un político que vive en Madrid". Después se referiría a él como "el indignado social" que "nunca saca la cabeza los días del 8M". "Es un maltratador psicológico, un verdadero psicópata, un monstruo", ha denunciado.

"Me habían avisado del trato que le daba a las mujeres, pero dada su posición política no podía creerme que eso fuera verdad, así que aún así seguí. Es un maltratador psicológico. Esta es la dinámica que emplea: ser extremadamente simpático inicialmente para engancharte. Cuando ve que ha conseguido algo empiezan los desplantes y el gaslighting (siempre eres tú que no entiendes al diputado). Por la tarde te muestra afecto e incluso te hace proposiciones de relación y a las dos horas te echa de su casa", señalaba.

El diputado de Sumar y líder de Más País, Iñigo Errejón, interviene durante una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados.

La izquierda, tras los testimonios de violencia machista que apuntan a Errejón: "Hay que acabar con la impunidad"

También añadía que "su forma de tener sexo" es "una forma de ejercer poder, no de tener sexo". "Te pide hacer prácticas humillantes y cuando te niegas te monta números", apuntaba.

A raíz de este testimonio han salido a la luz más casos de violencia machista por parte de Errejón. Según ha confirmado Cristina Fallarás a Público, al menos ocho mujeres más se han puesto en contacto con ella para denunciar los abusos sufridos por el político. Los testimonios apuntan a comportamientos sexuales que denotan una posición de abuso de poder y maltrato psicológico.

El caso no se queda aquí, ya que la actriz y presentadora de televisión Elisa Mouliaá ha denunciado públicamente en su cuenta de X los abusos sufridos, unas horas después de que se conociese la dimisión del político. "Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo", ha manifestado.

Mouliaá, conocida por participar en la serie Águila Roja y colaborar en el programa Zapeando, es la primera que señala a Errejón directamente, con nombres y apellidos.

La actriz y presentadora, según ha confirmado TVE, ha denunciado al exdiputado de Sumar. Además, asegura que tiene pruebas y que hay testigos de que Errejón la acosó sexualmente.

Las acusaciones contra el exportavoz de Sumar no son nada nuevo. Hace más de un año, en junio de 2023, otra usuaria anónima denunció en Twitter haber sufrido un episodio de acoso por parte del político durante la celebración de un festival, en esta ocasión citándole directamente. En el hilo, que fue eliminado posteriormente, la presunta víctima denunciaba tocamientos no consentidos.

"El pasado Sábado 17 de Junio viví una situación muy incómoda con Íñigo Errejón (@ierrejon) que se podría clasificar como agresión sexista. No sé si esto llegará a algún sitio, pero yo me siento con el deber de contarlo. También agradecería mucho la difusión", apuntaba.

"¿Cómo iba a ser posible que viniese aquí un político de nivel nacional, conocido precisamente por ser de izquierdas y feminista, y me metiese mano justamente a mí, justamente en medio de un evento feminista y punk? Tenía que haber algún error. Lo dejamos correr otra vez, y yo dudaba mucho de que volviese a ocurrir después de que mi amiga C le diese el manotazo. Sin embargo al poco rato volví a notar una mano, pero esta vez en el otro lado y en el culo directamente", denunciaba.

También infoLibre recoge el testimonio de una mujer que tuvo una relación con el político entre 2021 y 2022, y que lo acusa de haber ejercido abuso psicológico durante ese período. Carla (nombre ficticio) conoció a Errejón a través de Instagram y empezaron a hablar y quedar. "En seguida me dijo que habláramos por Telegram, por mensaje encriptado que se borra a los pocos segundos. Yo supuse que era para mantener su intimidad. Al principio estaba muy interesado y me hablaba mucho, me decía que era muy inteligente e interesante. Pero la cosa cambió, tanto el tono como los mensajes, que se sexualizaron mucho", relata.

La joven cuenta que él dejó claro que solo había un interés sexual y se sintió deshumanizada. "Me sentí incómoda en muchas ocasiones porque mi placer como mujer no se tenía en cuenta y porque tenía una manera de hablarme que no me gustaba y, aunque se lo decía, él seguía". Según cuenta, el político "evitaba hablar" de cualquier cuestión que no fuera de índole sexual y sintió una "deshumanización y despersonalización total" porque le trató como un objeto.

Dimisión como resultado de la investigación de Sumar

Iñigo Errejón anunció la dimisión de todos sus cargos y su renuncia al escaño este jueves a través de un comunicado en X. "El ritmo y el modo de vida en la primera línea política, durante una década, ha desgastado mi salud física, mi salud mental y mi estructura afectiva y emocional. Creo que esto es algo que en mayor o menor medida experimenta toda y todo el que esté en esta posición durante un tiempo prolongado", apuntaba el político en su escrito.

Tanto Sumar como Más Madrid se atribuyen haber forzado la dimisión de Errejón tras realizar una investigación interna. Según ha asegurado la líder de Sumar, Yolanda Díaz, su formación llevaba días investigando al exportavoz tras las denuncias surgidas. "Esta semana, Sumar ha iniciado un proceso para recabar información sobre los testimonios surgidos en redes sobre Íñigo Errejón. Como resultado del proceso, hoy deja todos sus cargos", ha señalado en sus redes sociales Díaz.

Por su parte, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, ha asegurado que desde su partido exigieron la dimisión de Errejón, uno de los principales fundadores de la formación.

"Leímos las acusaciones y preguntamos al aludido. Tras su respuesta, exigimos su dimisión y la entrega del acta de diputado. No hay ni un solo espacio político libre de machismo, pero las fuerzas progresistas debemos ser ejemplares", remata.