El diputado Máximo Kirchner se refirió a la interna del Partido Justicialista -que irá a elecciones el próximo 17 de noviembre- y afirmó que "que la gente vote es lo que más nos entusiasma". Respecto a la disputa al interior del partido señaló que "hay situaciones y contextos que creo que tienen que ver más con mezquindades políticas que con realidades".

"A nosotros que vote la gente es lo que más nos entusiasma. Si hay que votar, se votará y punto", aseguró en una entevista radial y señaló que "el que esté convencido de que (Ricardo) Quintela es una salida para el peronismo irá detrás de Quintela", mientras que por otro lado están "los que entendemos que Cristina es la mejor para el momento".

El referente de La Cámpora se refirió también al distanciamiento entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la expresidenta y candidata a presidir el PJ, Cristina Fernández de Kirchner. Según Máximo, no hay una estrategia para "limar" al mandatario y que "los compañeros y compañeras" que provienen de la organización y forman parte del gabinete de PBA "se dedican a trabajar". "El gobernador mismo dijo que está contento con los ministros que tiene", dijo y criticó que "hay un método político del off (the record)".



Y añadió: "A mí me llamás para debatir y discutir no tengo problema". El diputado de Unión por la Patria contó que "antes de que el gobernador viaje a Italia a ver al Papa" mantuvieron una reunión en la que estuvieron Kicillof; los senadores Eduardo "Wado" de Pedro y Mariano Recalde; Lucía Cámpora; Carlos Bianco (ministro de gobierno de PBA); Agustina Vila y Andrés "Cuervo" Larroque. "Terminó la charla con idas y vueltas y el gobernador dijo: 'Apenas vuelvo de Italia los llamo'. Y no sonó el teléfono", relató, aunque le restó importancia porque "entiendo que (Kicillof) tiene una responsabilidad enorme".

