Luego de las declaraciones de Máximo Kirchner, la senadora mendocina y apoderada de la lista de Cristina Fernández de Kirchner para conducir el Partido Justicialista, Anabel Fernández Sagasti, habló de la tensión con Axel Kicillof por la indefinición del gobernador bonaerense respecto de la interna que protagonizarán en noviembre la expresidenta y el jefe provincial de La Rioja, Ricardo Quintela.

"Cristina, Máximo, La Cámpora, Mayans y yo estamos en el mismo lugar de siempre, bajo la misma conducción. El que tiene que explicar por qué se corrió de ese lugar al cual pertenecía es Axel", planteó Fernández Sagasti en diálogo con la 750.



En esa línea, la senadora de Unión por la Patria pidió que "no se le falte el respeto a los militantes" y señaló que callar ante la postulación de la dos veces presidenta y el gobernador riojano "es una definición" en sí misma.



"Quintela dijo que si iba Cristina a la presidencia, él se bajaba, y hubo muchos compañeros y compañeras de todo el país, pero sobre todo de la Provincia de Buenos Aires, que fueron a pedirle y a implorarle a Cristina que conduciera el PJ", reveló la senadora, quien advirtió que el candidato riojano "no cumplió con su palabra".

Sumado a esto, Fernández Sagasti aseguró no entender cuáles son las dudas del gobernador bonaerense y que desde el entorno de la expresidenta entendían que Kicillof estaba dentro de la conducción de Cristina Kirchner. "Hay que trabajar para la unidad y mucho, no hay unidad porque sí", sentenció la mendocina.

Además, remarcó que desde la lista de la exvicepresidenta no se impugnó la lista de Quintela a pesar de que fue "muy defectuosa", para que las partes pudieran saldar la discusión el próximo 17 de noviembre. "No tenía los 75 candidatos que tenían que tener, no tenían dirección, no tenían números de documento, no tenían el cupo de las provincias", enumeró Fernández Sagasti en Escuchá Página|12.

Asimismo, la también candidata en la lista de PJ consideró que Cristina Kirchner es la única con la estatura política suficiente para conducir la discusión al interior del Partido Justicialista y que los dirigentes "se tienen que hacer cargo" y ser "transparentes".

"Lo que se está discutiendo acá ya pasó a claroscuro, ya no son nombres y organizaciones. Acá también lo que se está discutiendo es qué peronismo queremos y yo quiero un peronismo que tenga los pantalones largos puestos y que ponga los votos en función de por lo que fuimos elegidos y que después no decepcionen nuestros diputados o senadores", agregó.

Y apuntó contra Quintela por su pretensión de convocar a Juan Schiaretti: "Un señor que ha votado todo el macrismo, que apoya a (Javier) Milei, que fue secretario de desindustrialización de (Carlos) Menem y empleado de Socma (hoy Grupo Macri), nosotros queremos ser amplios, en la lista de Cristina no está sólo La Cámpora, es variopinta y la convicción es ir a buscar a todos pero todos los que llegan por los votos del peronismo tienen que votar por el peronismo. La crisis de representación también se está jugando en el peronismo", concluyó.