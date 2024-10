Franco Colapinto finalizó decimoquinto en la segunda práctica libre del Gran Premio de México, en una jornada accidentada que dejó al Williams de Alex Albon sin poder participar de la tanda por un choque sufrido en la primera, lo mismo que el Red Bull de Max Verstappen, con problemas en la planta impulsora. Además, el británico George Russell destrozó su Mercedes con un impactante accidente y tampoco pudo completar el segundo ensayo del día.

Más allá de un resultado no tan satisfactorio, Colapinto se mostró conforme con su primera jornada en el autódromo de los Hermanos Rodríguez, en la que pudo completar 30 vueltas en la segunda tanda, sumadas a las 20 que había girado en la primera. El registro de 1m18s908 lo dejó a 1s209 de la Ferrari del español Carlos Sainz, que lideró lo tanda por delante del australiano Oscar Piastri, con McLaren, y del japonés Yuki Tsunoda, con Racing Bull.

"Me siento bien con la pista, la clave de hoy era sentirme más familiarizado con el circutio y creo que lo hicimos bien. Hay que seguir trabajando, pero vamos por el buen camino", remarcó Colapinto, que se lamentó por las banderas rojas que neutralizaron la prueba en dos ocasiones, primero por el accidente de Russell y luego por inconvenientes técnicos con la pista. "Lástima la bandera roja que nos sacó un par de vueltas. Hicimos unos cambios, el auto no estaba tan despierto y activo, pero esta noche lo hablaremos", expresó el argentino, que lamentó que su compañero de equipo no pudiera rodar en la segunda tanda por el fuerte accidente que sufrió en la primera cuando chocó con la Ferrari de Oliver Bearman.

La otra novedad importante fue la situación de Verstappen, que sintió problemas en el final del primer ensayo y su equipo no pudo solucionarlo para la segunda prueba. Por eso apenas giró cuatro vueltas y es muy probable que cambie su unidad de potencia para la clasificación del sábado, por lo que sería penalizado y largaría desde el fondo de la grilla.