“No nos han vencido”, gritó Taty Almeida frente a 5000 adolescentes que la aplaudieron y alentaron en el anfiteatro de la República de los Niños, en La Plata. Fue el cierre del discurso de la histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que fue declarada Ciudadana Ilustre de la Provincia de Buenos Aires en un encuentro del que participó el gobernador Axel Kicillof. “Ahora, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo tenemos que estar unidos y hay que demostrarlo con los hechos, no con las palabras”, dijo Taty, en un tiro por elevación a la interna del Partido Justicialista. Por su parte, el mandatario provincial criticó al Gobierno Nacional y dijo que no van a responder a las provocaciones de Javier Milei. “Hay que mantener viva la llama de la memoria, la verdad y la justicia más allá de lo que digan o de que nos persigan”, señaló.

Vestida con pantalón y blazer rojo, Taty Almeida permaneció en el escenario frente a una platea repleta de estudiantes secundarios que participaron del programa “Futuro con Memoria”. Sentada en una silla de ruedas, habló con la efusividad que la caracteriza. “Ustedes son el futuro, son el recambio”, les aclaró y habló de la necesidad de continuar con el legado. “Quedamos muy poquitas Madres, pero estamos tranquilas porque ya estamos pasando la posta, de a poquito, la estamos pasando", contó. A su lado, Kicillof tomaba mates junto a otros funcionarios del gabinete provincial. “La lucha no termina, tenemos que seguir resistiendo ante este gobierno deplorable e inhumano”, alentó la mujer que hoy tiene 94 años.

"Alejandro me parió a mí”, repite Taty Almeida cuando cuenta su historia, que comenzó en una familia “gorila” (como ella misma la define) y que cambió con la desaparición de su hijo, Alejandro Almeida, que fue detenido y desaparecido en Buenos Aires cuando tenía 20 años, el 17 de junio de 1975. “Es muy conmovedor esto, sobre todo en un momento de tantas pálidas, es una caricia para el alma, estoy muy feliz. En mí están todas las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y sobre todo Alejandro y los 30.000”, dijo. El pañuelo blanco le cubría la cabeza del sol que, de ratos, se hacía lugar entre nubes oscuras.

El pedido de unidad

Pero Taty también se metió en el interna del peronismo, aunque sin nombrarla explícitamente. “Tenemos que estar más unidos que siempre”, una idea que ya había deslizado después del acto por los 47 años de Abuelas de Plaza de Mayo en el que se encontraron la expresidenta Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense. “No hay que confundir el enemigo”, le dijo Taty a Página/12 después de su homenaje. “Hace rato que vengo diciendo: unidad, que se demuestra con los hechos. Basta de estar insultando. Acá tenemos uno solo, ya no adversario, sino enemigo. Ahí tenemos que estar todos juntos para hacerle frente. Por favor”, pidió. No es la única referente de los organismos de derechos humanos que se expresa, también lo hizo Estela de Carlotto que dijo que “nada está perdido si seguimos luchando juntos".

La ley para la declaración como Ciudadana Ilustre, impulsada por la diputada provincial de Unión por la Patria Lucía Iañez, fue aprobada por unanimidad en el Senado bonaerense en marzo luego de la media sanción que obtuvo el año pasado en Diputados. “Hay que mantener viva y vigente la llama de la memoria, la verdad y la justicia, pase lo que pase desde el Gobierno Nacional, digan lo que digan. Aunque nos persigan, que siga prendida la esperanza, la llama de que no nos olvidamos”, afirmó Kicillof durante el acto. “Cuando sientan que la cosa está dificil, que alguno tiene el impulso de bajar los brazos o de quedarse en la casa, recuerden a las Abuelas y a las Madres de Plaza de Mayo, recuerden a Taty, a Hebe, a Estela, que nos dan fuerza y nos hacen comprender que hay momentos mejores y peores, más difíciles y más alegres, es así la vida”, agregó.

A lo largo de su discurso, Kicillof evidenció la enorme distancia con la administración de La Libertad Avanza, sobre todo en las políticas públicas de derechos humanos. “En la cuenta (de redes sociales) del Presidente hay insultos y agresiones, pero desde la provincia no vamos a responder al insulto con insulto, a la provocación con provocación. Le vamos a responder con argumentos y con amor porque sino empieza una escalada, esa locura, y lo peor que podemos hacer es prendernos en este tipo de cosas”, dijo el gobernador. “No tenemos miedo en decir que no estamos de acuerdo con legisladores y con una vicepresidenta que van a visitar a los milicos presos. No estamos de acuerdo con que desde las mas altas autoridades del Estado Nacional nieguen algo que sabe todo el planeta: que en Argentina hubo 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos, que hubo terrorismo de Estado”, agregó.

Además, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena confirmó que en los próximos días se oficializará la Unidad Provincial Especializada para colaborar con la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico militar, que fue anunciada en agosto, días después de la decisión del ministro de Justicia de Nación, Mariano Cúneo Libarona, de cerrar la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños que funcionaba en el marco de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). “Ante la decisión del Gobierno Nacional, en la provincia vamos a seguir buscando a cada uno de los 300 chicos y chicas que nos faltan”, confirmó Mena.

Kicillof nombró a la expresidenta al recordar lo que sucedía en Tecnópolis, donde se hicieron los cierres anteriores del programa “ Futuro en Memoria”. “Este encuentro lo hacíamos en Tecnópolis, creado por Cristina Fernández de Kirchner, y se ve que les revienta que los pibes y pibas puedan disfrutar de un lugar de primerísima calidad y gratuito por eso ahora está cerrado. Pero miren el contraste, cerraron Tecnópolis, pero acá estamos, en la República de los niños con la memoria, la verdad y la justicia”, agregó.

La idea del traspaso generacional recorrió el encuentro, repleto de adolescente de distintas ciudades de la provincia. “Formo parte de una generación que nació 60 años después que Taty y ustedes son parte de una generación que nació 80 años después y, sin embargo, no va a haber lucha justa o lucha social en la que no se encuentre esta mujer increíble luchando por cada uno de nosotros. Siempre sus banderas van a estar en nuestras manos y en nuestro corazón”, dijo Iañez. Y el subsecretario de Derechos Humanos, Matías Moreno, agregó: "No le vamos tirar gases lacrimógenos a los pibes y a las pibas sino que los vamos a abrazar".

Taty reiteró el pedido: “Estamos haciendo el traspaso porque a pesar de los bastones y las sillas de rueda, las locas seguimos de pie”.