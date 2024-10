Central se volvió de Córdoda sin nada que destacar. No fue bueno su rendimiento, tampoco su actitud frente al partido, ni el resultado. Fue empate en un encuentro donde las escasas acciones de gol se sucedieron por acciones fortuitas y abundaron las infracciones.

No hay nada para rescatar para los canayas porque ni siquiera en su predisposición al partido dio señales que había decisión por buscar la victoria. Es que más allá de lo mal que se jugó y que en general el juego estuvo interrumpido por las infracciones, la actitud parsimoniosa de Central cada vez que debían reanudar el partido era una señal inequívoca de lo que se propuso: no recibir goles y apostar todo a alguna jugada aislada.

Instituto quizá fue el peor de los dos. El local, que debía ganar para pasar a zona de Copa Sudamericana, apenas si tuvo una ocasión de gol, sobre el final, en pelota que le quedó en el área chica a Franco por un rebote que de Quintana. Pero su derechazo se fue alto.

El canaya no encontró en Malcorra al jugador creativo, Campaz influyó en los primeros minutos pero después debió ser reemplazado y Ruben tuvo una sola participación en el área, con un cabezazo que se fue alto, en la única jugada creada por los canayas. Porque la pelota que pegó en el palo de Roffo en verdad fue un centro bajo de Solari que nadió llegó a tocar y esto descolocó al arquero local.

Lequi incluyó a Copetti pero el equipo no por eso tuvo más peso ofensivo. Es decir, el problema está en el juego no en la táctica. Solo así se comprende que en los únicos momentos que el canaya se animaba con llegar al gol fue en las pelotas paradas. Y ayer Mallo y Quintana no se impusieron por arriba.

0 Instituto

Roffo

Franco

Requena

Alarcón

Bay

Moreyra

Dubersarsky

Acevedo

Puebla

Batallini

Suárez

DT: Diego Dabove

0 Central

Broun

Coronel

Mallo

Quintana

Sández

Malcorra

Ortiz

Ibarra

Campaz

Ruben

Copetti

DT: Matías Lequi

Cambios: ST: Desde el inicio Duarte por Campaz (C), 20m Lo Celso y Russo por Acevedo y Suárez (I), 30m Rodríguez y Lodico por Batallini y Dubersarsky (S) y Beltrán y Solari por Ortiz y Copetti (C), 45m Martínez Dupuy por Ruben.

Arbitro: Luis Lobo Medina

Cancha: Monumental Alta Córdoba